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Děsivá podoba hybridní války: ruští agenti tajně používají finské toalety a nesplachují

Ladislav Pokorný
Seznam.cz odhalil naší veřejnosti, jak strašlivou podobu může mít hybridní válka, již proti nám Rusko vede. Kálením na cizích toaletách a následným nespláchnutím teď válčí hlavně proti Finsku, ohrožena je však i naše demokracie.

Jeden z nejobjektivnějších a nejnezávislejších českých serverů, jenž je mnohými z nás považován téměř za veřejnoprávní, Seznam.cz zveřejnil alarmující zjištění, z něhož vyplývá, že ruská hybridní válka proti Evropské unii a NATO dosáhla nového dna. Finsko totiž obvinilo Rusko, že se jeho tajní operativci vloupávají do domů finských poslanců a v nich na toaletách zanechávají své výkaly, aniž by spláchli. Protože přirozený lidský odpor proti takovýmto praktikám nám brání celou věc podrobněji popisovat, přikládáme pro laskavého čtenáře odkaz na zmíněný článek zde: Odkaz , varujeme však, že zveřejněná fakta jsou otřesná a přečtení zmíněného článku je určeno jen pro silné povahy disponující liberálně demokratickým hodnotovým ukotvením.

Děsivé poselství redakce Seznam.cz je však třeba chápat především jako varování pro nás všechny, kteří jsme doposud klidně žili v české kotlině více než 30 let neobtěžováni tím, že by nám Rusové káleli v naší krásné vlasti, notabene tím, že by případně nespláchli. Teď se však dozvídáme, jak může být hybridní válka strašná, neboť se zdá, že podle finských událostí se Putin neštítí již vůbec ničeho. A my se musíme v této souvislosti ptát: Nejsou podobným způsobem ohroženi i volení představitelé našeho lidu? Nemáme samozřejmě na mysli přisluhovače ruského režimu, jakými jsou Rajchl, Okamura či Foldyna, ale ty naše představitele, kteří věrně stojí na straně bojující proti ruské hrozbě. O ně především má dnes český národ obavy, o bezpečí jejich toalet, které jsou jistě ohroženy neméně tak jako toalety finské. V podobně krizové situaci bychom podobné nebezpečí rozhodně neměli podceňovat a jako národ bychom neměli dopustit, aby byli naši představitelé ohroženi ruskými agenty, kteří jsou schopni takových zvěrstev, jako proniknout do domu, vykonat svou potřebu a nespláchnout.

Náš lid by měl dát Putinovi a celému Rusku razantním způsobem najevo, že podobné praktiky u nás nepřipustí, a věříme, že k celé věci se razantně postaví i lidé jako Otakar Foltýn, kteří vždy hájili naše zájmy v boji s hybridními hrozbami. Demonstrace Milionu chvilek, která by jasně deklarovala odpor našeho lidu proti ruským výkalům, by rovněž zasadila ránu Putinovým přisluhovačům a ukázala, že náš lid jasně stojí proti ruským výkalům, na straně výkalů demokratických, a především řádně spláchnutých. Naši liberální demokracii si ruskými výkaly znečistit nenecháme!

Autor: Ladislav Pokorný | úterý 6.10.2026 22:40 | karma článku: 0 | přečteno: 31x
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Příležitostný komentátor politických i jiných událostí a samozvaný znalec Osudů dobrého vojáka Švejka

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