Daří se, ekonomika šlape, lidé se mají lépe. Kritici vlády škodí všem a hlavně demokracii

Premiér v tomto týdnu poskytl rozhovor Radiožurnálu a lidé se konečně dozvěděli pravdu, kterou se opozice dlouhodobě snaží překrucovat, ba dokonce zatajit. Máme se dobře, vláda krize zvládla. Jde o to, aby to občané už pochopili.

Pan premiér jako obvykle pregnantně shrnul všechna fakta a seznámil občany s úspěchy, kterých se podařilo za působení jeho vlády dosáhnout. To je však během posledních tří let v podstatě tradicí, která nikoho, kdo se o veřejné dění jen trochu zajímá, nijak nepřekvapuje. Již dnes víme, že vládní programové prohlášení se podaří naplnit z 90 %. Uvědomíme-li si, jak nám vládly vlády minulé, zní to téměř jako pohádka z říše Fantazie, ale soudný volič je samozřejmě schopen objektivně posoudit, jak vláda zastupuje zájmy občanů doma i v zahraničí, a i když bychom samozřejmě mohli hnidopišsky několik drobných nedostatků našim představitelům vytknout, je nezpochybnitelným faktem, že vláda Petra Fialy je jedinou alternativou našeho dalšího liberálně demokratického vývoje a směřování k evropským hodnotám. Ostatně sám Petr Fiala nemohl než konstatovat objektivní skutečnost, že je nezbytně nutné, aby jeho vláda pokračovala i v dalším volebním období, protože je nejen třeba dokončit započatou práci, ale též zabránit populistické opozici, aby otočila kormidlo dějin a nahnala nás zpět do náruče ruského medvěda. Tomu většina z nás rozumí a ztotožňuje se s tím.

Přesto věci nejsou tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Přes všechna pozitiva současného vývoje (zvládnutí energetické krize, zkrocení inflace a klesající ceny potravin, energií a spotřebního zboží, nájmů apod., posílení demokracie v podobě korespondenční volby, zavedení práva na korigované informace, zajištění nezávislosti politiků zavedením jejich důstojného odměňování či ustavením demokratických pojistek reprezentovaných vládním projektem KRIT či strategickou komunikací plukovníka Foltýna, jasný postoj k problematice Green dealu a s tím související obhajoba zájmů českého průmyslu či nekompromisní vymezení se vůči nelegální migraci, nezpochybnitelný příspěvek naší politické reprezentace k definitivnímu vymazání Ruska z mapy světa, nákup mnoha různých strojů k zajištění obranyschopnosti naší země v horizontu mnoha desítek let či zabránění značných hospodářských škod, které by mohly vzniknout nekontrolovatelnou valorizací důchodů, a takhle bychom mohli pokračovat) jsou někteří lidé zmatení a neorientují se nám správně v hodnotách.

Je třeba jasně říci, kdo nám tu šíří špatnou náladu, kdo se neztotožňuje s našimi liberálně demokratickými principy. Ostatně ani není třeba ukazovat, opozice se odhaluje dnes a denně sama. Sám premiér dokázal věci pojmenovat jasně a bez servítků. Daří se nám dobře, vláda plní, co slíbila. Jen je třeba věci lépe vysvětlovat. To je zřejmě to jediné, co můžeme vládě vytknout. Vláda se bohužel trochu naivně spolehla na to, že má k dispozici občany, kteří jsou natolik vyspělí, že jim nebude třeba věci opakovat dvakrát, třikrát, desetkrát, že jejich světonázor bude natolik na výši, aby rozuměli, chápali, souhlasili a přijali věci takové, jaké jsou a být musejí.

Nepochybujeme však, že většina občanů je natolik morálně na výši, aby veliké úkoly, jež jsou před celou naší společností, dokázali nejen respektovat, ale především přijmout za své. A tak vyskytnou-li se mezi námi jedinci, kteří se nedokážou či nechtějí podílet na úspěšném rozvoji naší liberálně demokratické společnosti, pak je třeba je jasně označit za svině, pruské trolly a vykopat mezi námi a jimi nejen pomyslné, ale skutečné příkopy. Takoví lidé naší společnosti škodí a vyléčit je nelze, protože oni sami být léčeni nechtějí.

Vláda Petra Fialy představuje a hájí hodnoty a demokracii, to je všem soudně uvažujícím lidem jasné. Pak ovšem musí být také jasné, že kritika vlády představuje kritiku hodnot, příklon ke všemu a podporu všeho, co odporuje demokratickým hodnotám, co směřuje do ruského područí. Takhle jednoduché to je. A lidé, kteří takto uvažují, kteří tohle prosazují, jsou pro naši demokracii nebezpeční. Pak ovšem v naší společnosti pro ně není místo.