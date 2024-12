Čtvrtina rumunských voličů vážně pochybila. Na poslední chvíli zasáhl ústavní soud

Rumunské prezidentské volby ukázaly v plné nahotě, že liberálně demokratičtí politici nemohou nespolehlivým voličům důvěřovat. Naštěstí včas zasáhl ústavní soud, přesto by měly být rumunské volby pro ČR zdviženým ukazovákem.

Rumunský ústavní soud zrušil první kolo prezidentských voleb, které vyhrál kandidát krajní pravice Călin Georgescu. Ten je znám jako proruský kandidát, který vůbec nechce pomáhat Ukrajině, a k jeho podpoře se koordinovaně hlásili placení influenceři a sponzoři, jak odhalila rumunská tajná služba. Jeho podpora ze strany Putina je tedy více než jasná, protože současný sociálnědemokratický premiér a věrný přítel EU Marcel Ciolacu do druhého kola nepostoupil. Naštěstí však zvítězilo „jediné spravedlivé řešení“, jak rumunský premiér trefně poznamenal, a volby se tedy budou opakovat minimálně ještě jednou.

Zdánlivě by nás prezidentské volby v Rumunsku mohly nechat zcela chladnými, ale to bychom se hrubě zmýlili. Rumunsko má s Českou republikou společného o mnoho více, než by se na první pohled mohlo zdát, a nejde jen o skutečnost, že Rumuni jsou též v NATO a EU. Rumunská vláda zaznamenává podobné úspěchy jako vláda Petra Fialy, ať už jde o ekonomické ukazatele či prostředky investované do pomoci Ukrajině. Podobně jako v ČR i v Rumunsku panují hodnoty a obyvatelstvo si vládu nemůže vynachválit. Přesto si v této souvislosti neodpustíme neskromnou poznámku, že Česko je ve zmíněných ukazatelích přece jen o kousek dál, i když musíme sportovně uznat, že rumunští přátelé nám zvláště v oblasti ekonomiky a vývoje státního rozpočtu už dýchají na záda.

Společného máme však i to, že se ani jedna z našich zemí nevyhnula skepsi malověrných, hybridním útokům Putinovy mašinérie a vnitřní kolaboraci proruských trollů. Nic, na co bychom mohli být pyšní, a právě Rumuni nyní zjistili, jak hořké plody mohou uzrát, když se na volby pořádně nedohlédne, když se odehrají živelně a bez jakékoliv kontroly a když se ponechá prostor petrohradskému trolingu.

Naštěstí rumunský ústavní soud zasáhl v poslední chvíli a vrátil téměř vykolejený rumunský vlak zpátky na koleje. Vítězství proputinovského kandidáta Călina Georgesca bylo zrušeno a prezidentské volby se odehrají znovu a pořádně a lze jen doufat, že si ona zmíněná čtvrtina voličů uvědomí, co se všechno mohlo stát, a zachová se při reparátu o mnoho zodpovědněji. Přesto bychom si i my měli vzít z trapného rumunského volebního nedopatření vážné poučení. Nedopusťme, aby se i u nás v příštích parlamentních volbách utrhla ze řetězu podobná individua jako v Rumunsku. Ostatně odstrašující příklady máme dnes nejen v Maďarsku a na Slovensku, ale nejnověji dokonce i ve Spojených státech. A pokud by už k takové situaci nějakou souhrou nešťastných náhod došlo, apelujme na náš ústavní soud, na naši bezpečnostní službu, na naše Ministerstvo vnitra, aby se k podobným výzvám postavily čelem a stejně zodpovědně jako rumunský ústavní soud. Nedopusťme destrukci naší liberální demokracie, jako se to málem přihodilo ve spřáteleném Rumunsku.

A vám, rumunští voliči, nezbývá než popřát, abyste si vzali poučení. Ještě máte možnost vše napravit. Takže k volebním urnám, přátelé! Znovu a lépe.