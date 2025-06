Česko přichází o nejschopnějšího ministra, i když posílil státní rozpočet o miliardu

Hyenismus opozice před parlamentními volbami graduje. Nejen, že opozice vládu pomlouvá a hází jí klacky pod nohy, ale donutila k demisi jednoho z nejschopnějších ministrů, který našemu národu přispěl miliardou pro státní rozpočet.

Pavel Blažek, nyní již bývalý ministr spravedlnosti za ODS, je další obětí naprosto odporné opoziční kampaně vůči vládním politikům. Jeden z nejschopnějších ministrů Fialovy vlády, morálně a hodnotově ukotvený, mistr vyjednávání a duchovní otec nejlepší vlády v našich dějinách, neúnavný dělník vyznávající neokázalou poctivou práci bez potřeby mediální pozornosti, byl přitom donucen k odchodu zřejmě právě proto, že stál pevně za hodnotami, které čtyři roky zdobily vládu Petra Fialy. Nedokázal však vzdorovat silám, pro něž morálka a čest jsou jen prázdnými floskulemi. Těžko nás už překvapí, že se na něj vrhli vyznavači Babiše, Reichla či Okamury, smutné je, že na pseudokauze spojené s jeho jménem se neváhali přiživit ani Piráti, kteří současně žebrají u Petra Fialy, aby mohli být součástí příští vlády. Opozice, která dožene k odchodu ministra, jenž dokázal do státního rozpočtu získat navíc celou miliardu, je bohužel symptomem nezdravého stavu české společnosti.

Pozitivem celé situace je při vší bídě naděje do budoucna, kterou nám poskytuje hodnotový profil Pavla Blažka, který tak krásně reprezentuje morální sílu vlády Petra Fialy. Sám Petr Fiala konstatoval: „Jsem přesvědčen, že v případě dražby bitcoinu konal v dobré víře, a o to více si jeho odpovědného kroku cením.“ Tohle hodnocení má váhu rozhodnutí poroty: „Nevinen.“ Ostatně i další politici se netajili obdivem ke kvalitám Pavla Blažka, přičemž i zde kráčel Petr Fiala v čele: „Pavel Blažek má velké zásluhy na modernizaci české justice, čehož je novela trestního zákona dalším důkazem.“ Místopředseda Sněmovny za ODS Jan Skopeček: „Pavel Blažek byl jedním z nejlepších ministrů spravedlnosti.“ „Díky za jeho práci,“ konstatoval ministr Marian Jurečka. Snad nejkrásnější vysvědčení však Pavlu Blažkovi vystavila Markéta Pekarová Adamová: „Jeho konec je projev politické kultury a osobní odpovědnosti.“

O to více lze litovat, že byl Pavel Blažek opozicí dohnán k zoufalému osobnímu kroku rezignace na post ministra, přestože nyní propíraná kauza ve skutečnosti jen dokazuje jeho nevšední kvality. Kromě toho, že se nebojí moderních trendů a zařadil do své činnosti i práci s kryptoměnami, neváhá ani posílit státní rozpočet netradičními formami. Právě to by mělo být v dnešní době, kdy se státní finance potýkají s řadou problémů, oceněno a nikoli sankcionováno, zvláště když je známo, že Pavel Blažek jednal v dobré víře a s nejčistšími úmysly. Zatím jsme se setkávali s ministry, kteří ze státního rozpočtu dokázali významným způsobem čerpat, nyní jsme poznali ministra, který dokázal pro státní rozpočet získat celou miliardu a který se navíc dokázal dohodnout kromě lidí od Zemana i se strukturami podsvětí a přesvědčit je o kvalitách současné vlády tak úspěšně, že tyto neváhaly podpořit hodnoty této vlády a sponzorovat je celou miliardou. Tím se opozice přes všechna velkohubá prohlášení opravdu pochlubit nemůže. Rezultát je zřejmý - vláda Petra Fialy svým hodnotovým ukotvením dokáže napravit a zainteresovat na státním rozpočtu i struktury, které dosud žádné hodnoty nevyznávaly. Co může být výmluvnějším důkazem o tom, že právě dnešní vláda je schopna sjednotit všechny vrstvy naší společnosti pro dobrou věc, ať už bude tou dobrou věcí cokoliv?

Veliké věci a veliké činy zůstávají často nepochopeny a svého ocenění dojdou mnohdy až po delší době. Možná už v příštích volbách voliči ocení, jak mnoho Pavel Blažek a vláda Petra Fialy pro naši společnost udělali. Pavel Blažek zatím zůstává kvůli hysterii opozice nepochopen a je nucen se stáhnout do ústraní. Věříme, že v budoucnu ještě bude příležitost se mu omluvit a prostě a lidsky vyslovit: „Děkujeme, pane ministře, a odpusťte.“