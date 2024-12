Česko dnes: Vláda nemůže být s občany spokojena. Lidé chybují téměř ve všem

Po třech letech vlády Petra Fialy si naši občané vystavili nepěkné vysvědčení, když se ukazuje, že mnozí z nich vůbec nezvládají výzvy, jež jim vláda předkládá. Jako by nepochopili, že nejlepší vládu si musí také trochu zasloužit.

Soudnému člověku zůstává rozum stát, podívá-li se na aktuální vývoj volebních preferencí. Ty bohužel nelze hodnotit jinak, než jako zásadní selhání českých občanů, protože je zcela absurdní, aby vládě nedůvěřovaly tři čtvrtiny občanů a bezvýhradnou podporu jí vyjádřila pouhá dvě procenta občanů. Nelze snad v evropských dějinách nalézt příklad, kdy by petrohradské trolí farmy dokázaly natolik ovlivnit doposud celkem soudné obyvatelstvo, aby takto zklamalo. Určitou nadějí zůstává skutečnost, že koalici Spolu vyjádřilo podporu cca 18 % občanů a hnutí STAN cca 9 %. Budou ale tato procenta zodpovědných stačit? A je v pořádku, že i ti podporující nepodporují vládu bezvýhradně? A co těch více než 70 % občanů, kteří nepodporují? Co tím sledují? Komu tím nahrávají? Mnoho otázek, na které se zatím nedostává odpovědí.

Vláda drží evropské hodnoty. Zbavila nás závislosti na ruském plynu, který k nám v současné době sice proudí, ale kdybychom si dupli, tak by neproudil. Ceny energií a potravin vláda zkrotila, o tom, jak sám premiér tvrdě tlačil na obchodní řetězce, už bylo napsáno mnohé, a objektivně je třeba říci, že právě díky tomu ceny některých potravin v čase předvánočním mnoha občanům téměř vyrazily dech. Z pohledu průmyslové výroby nás vláda dokázala dostat až na úroveň roku 2017, o čemž se celé řadě zemí může jen zdát, namátkou uveďme Papuu – Novou Guineu či Středoafrickou republiku. Naše země je zabezpečena – vláda nakoupila celou řadu tanků či houfnic a nejpozději do deseti let si naši občané budou moci pod stromečkem rozbalit dáreček z nejkrásnějších – letouny F 35. Mnohé bylo napsáno i o daních, z nichž některé zcela marginální vláda sice mírně zvýšila, ovšem celkové daňové zatížení obyvatelstva prakticky snížila, což se výrazně projeví v dalším kalendářním roce, i když bylo původně plánováno, že by se pozitivní efekt měl projevit už v tomto roce, čemuž ovšem společně zabránili Putin a Babiš. O seniorech snad nemusíme ani hovořit, současní se mají dobře a budoucí se díky penzijní reformě budou mít ještě lépe. Představitel strategické komunikace vlády plukovník Foltýn zásadním způsobem reformoval a výrazně upevnil svobodu projevu a určil, jak je třeba se dívat na elementy liberálně demokratickým hodnotám nepřátelské.

Mnohé by ještě mohlo být řečeno, nezmínili jsme emisní povolenky, jež přispějí k ekologicky udržitelnému Česku i Evropě, migrační pakt, který do budoucna zajišťuje bezpečí všem našim občanům a současně přinese nejen obohacení našich hodnot, ale též zajistí příliv kvalifikovaných pracovních sil ze zemí mimo EU, realistický a prorůstový státní rozpočet, na nějž se naši občané mohou těšit už od ledna 2025, posílení demokracie ve formě mírného navýšení poplatků za ČT a ČRo, čímž se ještě zvýší objektivita a transparentnost našich veřejnoprávních médií… Úspěchů je mnoho, celkem asi tak 93 %, a to se můžeme těšit ještě na téměř rok vlády Petra Fialy. Dobré je to, daří se. Navíc se už tři roky českým občanům dostává jasných a srozumitelných informací, z nichž jednoznačně vyplývá, že máme nejlepší vládu od roku 1938. V současné době vládnou všechny demokratické strany, které jsou aktuálně k dispozici, parlamentní i mimoparlamentní opozice je, jak dobře víme, nejen populistická, nezodpovědná a nekompetentní, ale co hůř, je též skrytě fašistická nebo bezostyšně a veřejně proruská. Naštěstí vláda, prezident, Poslanecká sněmovna, Senát, BIS i Ústavní soud stojí neochvějně na straně liberální demokracie. To je dobré. Zodpovědná média pracují a stojí na stráži. I to je dobré. Občané se však naprosto vymkli kontrole, většinově se nám neztotožňují a podléhají nesprávným narativům a vábení populistů. To je samozřejmě špatné.

Vláda nemůže být v současné době s občany, jejich postoji a názory spokojena. Je tedy úkolem nás všech a především úkolem médií, aby došlo ke zlepšení situace. Je to ostatně i v zájmu samotných občanů, aby pochopili, porozuměli a ztotožnili se. Takový ztotožněný občan je pro liberální demokracii přínosem. Buďme tedy společně přínosem a ukažme v podzimních volbách, že stojíme na správné straně. Ukažme, že jsme vyspělou demokracií, a nedopusťme, aby i naše chyby při volbách musel u nás napravovat Ústavní soud.