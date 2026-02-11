Češi v těchto dnech spontánně vycházejí do ulic, podpora Petra Pavla je doslova masová
A není divu. Nad tím, co v současnosti předvádí nová vláda pod vedením Andreje Babiše, zůstává rozum stát. Za těch pár týdnů, kdy je u moci, se Česko doslova otřásá v základech, hodnoty se hroutí, jistoty naší demokracie mizí v žumpě osobního prospěchu, vrchu nabyly snaha vyhnout se spravedlivému potrestání za předchozí zločiny současných vládních představitelů a bezostyšné usilování o zajištění dotací Agrofertu. Doba vymknutá ze svých kloubů šílí. Evropa jen nevěřícně zírá, Orbán s Ficem si mnou ruce a Putin chrochtá blahem.
A je jedině správné, že opoziční politici bijí na poplach, protože dnes už je ohrožena sama podstata naší liberální demokracie. Bohužel je však v současné situaci faktický vliv skutečných a jediných demokratů Evy Decroix, Petra Fialy, Jana Lipavského, Zdeňka Hřiba, Olgy Richterové či Michaely Šebelové jen velmi malý (opravdu jste to takhle chtěli vy, kteří jste bezmyšlenkovitě volili SPD, Motoristy či ANO?). Ale v této zdánlivě beznadějné situaci nyní Českem zazněl silný hlas. A není to jen jeden hlas, ale je to hlas tisíců, desetitisíců a statisíců našich občanů, kteří toho mají už dost. A tento hlas je dnes silně podpořen těmi, kteří častokrát v minulosti ukázali lidem správnou cestu. Kulturní fronta, herci, umělci, představitelé neziskových organizací, lidé, kterým není lhostejné, co s naší republikou bude, dnes jasně stojí na správné straně, stojí neochvějně a pevně, protože teď jde o hodně.
A všichni ti z nás, kterým záleží na tom, aby byla zachována naše liberální demokracie navzdory dezolátům, sviním, současné vládní svoloči a proruským trollům, se zcela přirozeně semkli za člověkem, který je dnes pevnou hrází a ochráncem naší Ústavy a naší demokracie. Pan prezident se právě v těchto kritických dnech ukázal jako přirozený, autentický a slušný člověk, kolem něhož se shromažďujeme my všichni, jež se nechceme podvolit populistům, polofašistům a prospěchářům, kterým na naší liberální demokracii vůbec nezáleží. A nelze si nevšimnout, že současná atmosféra ve společnosti ukazuje, že náš boj můžeme dovést do úspěšného konce. Respekt, který má pan prezident mezi lidmi, je už dnes bez nadsázky srovnatelný s prezidentem Osvoboditelem Tomášem Garrigue Masarykem či s prezidentem Srdce Václavem Havlem, a to napříč celou společností.
Sportovci ho obdivují a omlouvají se mu, že nevyhráli olympiádu, a ti, co získali medaile, mu je kladou k nohám. Motorkáři obdivují jeho odvážný styl jízdy bez přílby a slušivé flanelové košile. Herci ho vzývají jako nejvyššího demokrata a obránce Ústavy, novináři se předhánějí v superlativech na jeho adresu a my, obyčejní lidé, jsme prostě šťastní, že máme konečně na Hradě někoho, na koho můžeme být hrdí.
Nebojme se vyjádřit podporu svému prezidentovi. Odpracoval si už hodně, v současné době neúnavně pracuje pro nás a pro naši demokracii. Pojďme vyjádřit svůj názor, že stojíme za naším prezidentem a za naší liberální demokracií a že odsuzujeme současnou vládu. Přijď na demonstraci na podporu prezidenta ve své obci i ty. Jde o tvou občanskou povinnost.
Ladislav Pokorný
Mnozí spoluobčané jsou svině a svoloč. Ale tak to bohužel je a někdo jim to říct musel
Ale nemylme se, nejde o žádné urážky, leč o prosté konstatování pravdy, protože tyto „spoluobčany“ takto označují ti nejlepší z nás, slušní lidé a strážci hodnot. A těm nejde o nic menšího než o záchranu naší liberální demokracie.
Ladislav Pokorný
Stojíme za prezidentem Petrem Pavlem navzdory té svoloči, co tady teď vládne
V neděli se český národ jasně postavil na správnou stranu, která se aktuálně nachází za pozadím prezidenta. Ten pak boj o naši demokracii podpořil svým skromným ústupem do pozadí, aby se demokracie mohla projevit zcela spontánně.
Ladislav Pokorný
My jsme Petr Fiala, my jsme Petr Pavel, my neseme plamen!
Právě dnes, kdy Petr Pavel s podporou Petra Fialy hájí naši demokracii proti gangsterům typu Macinky, fašistům typu Turka a populistům typu Babiše, nabývá na významu chorál, s nímž ODS na kongresu složila hold Petru Fialovi.
Ladislav Pokorný
Nezvolením Rakušana místopředsedou Sněmovny jsme prohráli všichni a nejvíc naše demokracie
Naše demokracie zaznamenala další prohru, když poslanci vládní koalice nezvolili místopředsedou Sněmovny Víta Rakušana. Opět nám tím ukázali, jak to myslí s demokracií, a opět nedomysleli, že největší radost vypukne v Kremlu.
Ladislav Pokorný
Národ prostřednictvím svých volených představitelů odsoudil Okamurovy záchodové výroky
Výroky Tomia Okamury připomínající ten nejšpinavější ruský záchod vzbudily v české veřejnosti opravdové zděšení a pohříchu vůbec nebyly zlaté, jak bychom od záchodů reprezentujících odpor proti agresorovi oprávněně očekávali.
