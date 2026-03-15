Babišova poradkyně Natálie Vachatová je v Putinově žoldu. Důkazy hovoří jasně
Nenávist současné vládní kliky proti neziskovým organizacím, které hájí liberální demokracii, provádějí osvětu mezi občany na pracovištích i ve školách (a ve veřejném prostoru vůbec) a upozorňují na všechny lumpárny, jež byly, jsou a budou spojeny s nynější vládou, se v současné době přetavila do konkrétního kroku, který představuje připravovaný zákon s potenciálem zničit všechny hodnoty, jež zmíněné neziskové organizace představují. Vláda navíc celou věc maskuje tvrzením, že „zákon má pouze zprůhlednit zahraniční příjmy „politických neziskovek“, které ovlivňují veřejné dění v Česku“. Nám všem, kteří jasně stojíme na pozicích liberální demokracie, je však jasné, že cílem je především zničit Člověka v tísni, Milion chvilek pro demokracii či Štít demokracie, tedy organizace, které dlouhodobě hájí naši demokracii, vychovávají naše občany k lásce k hodnotám, kritizují a upozorňují na populismus, rasismus, extrémismus, fašistické tendence a snahu nás zatáhnout do Putinova Ruska, a tedy se logicky vymezují proti současné vládní koalici. O tom již bylo napsáno mnohé, a lidé v této věci mají jasno.
A není v této souvislosti nijak překvapující, že se vláda obklopuje lidmi stejného ražení, kteří samozřejmě rádi přiloží ruku k dílu. Seznam Zprávy odhalily, že kromě nechvalně známého Jindřicha Rajchla se na tomto nebezpečném legislativním předpisu, navíc zpracovaném podle ruského vzoru, podílí i prapodivná bytost jménem Natálie Vachatová, od ledna tohoto roku oficiální poradkyně předsedy vlády. Doposud nepříliš známé jméno však skrývá mimořádně odpornou minulost. Nejen, že Vachatová v minulosti dávala rozhovory pro Sputnik, nejenže hovoří plynně rusky, nejenže se setkávala s Bystroněm, nejenže kandidovala za Svobodné a Trikoloru, ale dokonce působila ve Společnosti pro obranu svobody projevu (tam je faktickým šéfem známý dezinformátor Dan Vávra, kdyby to někdo nevěděl)! A nedosti na tom. Snad nejlépe děsivé aktivity na první pohled milé a půvabné (a o to nebezpečnější) Natálie Vachatové shrnuli ve Štítu demokracie:
„… byla členkou a aktivní přispěvatelkou ve facebookové skupině Přátelé Ruska v České republice… i se svou proruskou politickou neziskovkou chtěla zakazovat k Putinovi kritické filmy Velký vlastenecký výlet a Pan Nikdo proti Putinovi… stýskala si nad tím, že ruské tajné služby kvůli zimní olympiádě neodhalily včas ukrajinský Majdan… stěžovala si, že Česká televize vysílá „zbytečný“ projev Baraka Obamy, a ne tiskovou federaci z Ruské federace (Tohle považujeme za obzvlášť odporné, pozn. autora)… bránila a hájila Rusko při sestřelení letu MH17, kdy bylo ruskou raketou zavražděno 298 lidí… poskytovala rozhovory ruskému státnímu propagandistickému médiu SPUTNIK… pro další proruské servery v minulosti uváděla, že „se připravují na vystoupení z EU“ (Proboha! Je to vůbec možné? pozn. autora)… její bratr Fedor Vachata žije v Rusku a podniká tam s ruskými státními bankami…“ A Štít demokracie na závěr dodává: „Babišova proruská poradkyně musí být odvolána.“ A vůbec nebude v této souvislosti na škodu, když bude česká veřejnost seznámena i s dalšími šokujícími zjištěními o Natálii Vachatové: On totiž nejen bratr, ale i babička Natálie Vachatové byla napojená na Rusko. Zatím není sice známo jak, ale v kontextu dosavadních skutečností to lze prohlásit téměř s jistotou. Navíc se podle zjištění investigativních novinářů a následném potvrzení celé řady expertů prokázalo, že Natálie Vachatová se v minulosti živila převážně ruskou zmrzlinou (dnes ukrajinskou zmrzlinou, případně zmrzlinou od Mrazíka), po jejím zákazu pak ruskými vejci a borščem, který zajídala žitným chlebem Moskva z pekáren Penam, jež patří Babišovu holdingu Agrofert. Tím se kruh uzavírá a jest to posledním a definitivním důkazem, že Vachatová je v Putinově žoldu.
S morálním (alespoň prozatím) odsouzením Vachatové a s voláním po jejím odvolání se samozřejmě musí ztotožnit každý, komu zbylo alespoň trochu liberálně demokratické cti. A my dodáváme, že skončit by měla nejen Natálie Vachatová, ale celá tahle příšerná vláda. Ve srovnání s tím, jaké hrůzné perspektivy pro naši demokracii jsou nám nyní v osobě Natálie Vachatové předkládány, se ukazuje, jak marginální a nafouknuté byly tolik kritizované pseudokauzy Dozimetr a Bitcoin. A každý, kdo má srdce na správné straně, to musí cítit.
Milion chvilek má tedy zase o důvod více, aby 21. března uspořádal svou nejnovější celonárodní manifestaci. Témata jsou jasná. Protest proti konci Václava Moravce v České televizi, podpora prezidenta Petra Pavla v boji proti Macinkovým esemeskám, vyjádření neutuchajícího odporu proti Tomiu Okamurovi a Filipu Turkovi, tryzna za vládu Petra Fialy a nyní nově i požadavek na odvolání Natálie Vachatové. A nikdo z nás by neměl v takové chvíli zůstat stranou.
Ladislav Pokorný
