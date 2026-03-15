Babišova poradkyně Natálie Vachatová je v Putinově žoldu. Důkazy hovoří jasně

V souvislosti s bezprecedentním útokem, který vláda v současnosti zahájila proti neziskovým organizacím, rezonuje veřejným prostorem jméno Natálie Vachatové, jež, jak se ukazuje, je prokazatelně napojena na Rusko a jeho aktivity.

Nenávist současné vládní kliky proti neziskovým organizacím, které hájí liberální demokracii, provádějí osvětu mezi občany na pracovištích i ve školách (a ve veřejném prostoru vůbec) a upozorňují na všechny lumpárny, jež byly, jsou a budou spojeny s nynější vládou, se v současné době přetavila do konkrétního kroku, který představuje připravovaný zákon s potenciálem zničit všechny hodnoty, jež zmíněné neziskové organizace představují. Vláda navíc celou věc maskuje tvrzením, že „zákon má pouze zprůhlednit zahraniční příjmy „politických neziskovek“, které ovlivňují veřejné dění v Česku“. Nám všem, kteří jasně stojíme na pozicích liberální demokracie, je však jasné, že cílem je především zničit Člověka v tísni, Milion chvilek pro demokracii či Štít demokracie, tedy organizace, které dlouhodobě hájí naši demokracii, vychovávají naše občany k lásce k hodnotám, kritizují a upozorňují na populismus, rasismus, extrémismus, fašistické tendence a snahu nás zatáhnout do Putinova Ruska, a tedy se logicky vymezují proti současné vládní koalici. O tom již bylo napsáno mnohé, a lidé v této věci mají jasno.

A není v této souvislosti nijak překvapující, že se vláda obklopuje lidmi stejného ražení, kteří samozřejmě rádi přiloží ruku k dílu. Seznam Zprávy odhalily, že kromě nechvalně známého Jindřicha Rajchla se na tomto nebezpečném legislativním předpisu, navíc zpracovaném podle ruského vzoru, podílí i prapodivná bytost jménem Natálie Vachatová, od ledna tohoto roku oficiální poradkyně předsedy vlády. Doposud nepříliš známé jméno však skrývá mimořádně odpornou minulost. Nejen, že Vachatová v minulosti dávala rozhovory pro Sputnik, nejenže hovoří plynně rusky, nejenže se setkávala s Bystroněm, nejenže kandidovala za Svobodné a Trikoloru, ale dokonce působila ve Společnosti pro obranu svobody projevu (tam je faktickým šéfem známý dezinformátor Dan Vávra, kdyby to někdo nevěděl)! A nedosti na tom. Snad nejlépe děsivé aktivity na první pohled milé a půvabné (a o to nebezpečnější) Natálie Vachatové shrnuli ve Štítu demokracie:

„… byla členkou a aktivní přispěvatelkou ve facebookové skupině Přátelé Ruska v České republice… i se svou proruskou politickou neziskovkou chtěla zakazovat k Putinovi kritické filmy Velký vlastenecký výlet a Pan Nikdo proti Putinovi… stýskala si nad tím, že ruské tajné služby kvůli zimní olympiádě neodhalily včas ukrajinský Majdan… stěžovala si, že Česká televize vysílá „zbytečný“ projev Baraka Obamy, a ne tiskovou federaci z Ruské federace (Tohle považujeme za obzvlášť odporné, pozn. autora)… bránila a hájila Rusko při sestřelení letu MH17, kdy bylo ruskou raketou zavražděno 298 lidí… poskytovala rozhovory ruskému státnímu propagandistickému médiu SPUTNIK… pro další proruské servery v minulosti uváděla, že „se připravují na vystoupení z EU“ (Proboha! Je to vůbec možné? pozn. autora)… její bratr Fedor Vachata žije v Rusku a podniká tam s ruskými státními bankami…“ A Štít demokracie na závěr dodává: „Babišova proruská poradkyně musí být odvolána.“ A vůbec nebude v této souvislosti na škodu, když bude česká veřejnost seznámena i s dalšími šokujícími zjištěními o Natálii Vachatové: On totiž nejen bratr, ale i babička Natálie Vachatové byla napojená na Rusko. Zatím není sice známo jak, ale v kontextu dosavadních skutečností to lze prohlásit téměř s jistotou. Navíc se podle zjištění investigativních novinářů a následném potvrzení celé řady expertů prokázalo, že Natálie Vachatová se v minulosti živila převážně ruskou zmrzlinou (dnes ukrajinskou zmrzlinou, případně zmrzlinou od Mrazíka), po jejím zákazu pak ruskými vejci a borščem, který zajídala žitným chlebem Moskva z pekáren Penam, jež patří Babišovu holdingu Agrofert. Tím se kruh uzavírá a jest to posledním a definitivním důkazem, že Vachatová je v Putinově žoldu.

S morálním (alespoň prozatím) odsouzením Vachatové a s voláním po jejím odvolání se samozřejmě musí ztotožnit každý, komu zbylo alespoň trochu liberálně demokratické cti. A my dodáváme, že skončit by měla nejen Natálie Vachatová, ale celá tahle příšerná vláda. Ve srovnání s tím, jaké hrůzné perspektivy pro naši demokracii jsou nám nyní v osobě Natálie Vachatové předkládány, se ukazuje, jak marginální a nafouknuté byly tolik kritizované pseudokauzy Dozimetr a Bitcoin. A každý, kdo má srdce na správné straně, to musí cítit.

Milion chvilek má tedy zase o důvod více, aby 21. března uspořádal svou nejnovější celonárodní manifestaci. Témata jsou jasná. Protest proti konci Václava Moravce v České televizi, podpora prezidenta Petra Pavla v boji proti Macinkovým esemeskám, vyjádření neutuchajícího odporu proti Tomiu Okamurovi a Filipu Turkovi, tryzna za vládu Petra Fialy a nyní nově i požadavek na odvolání Natálie Vachatové. A nikdo z nás by neměl v takové chvíli zůstat stranou.

Autor: Ladislav Pokorný | neděle 15.3.2026 11:54 | karma článku: 21,94 | přečteno: 215x

Ladislav Pokorný

Zemřela nezávislost České televize, demokracie se zmítá v agónii. Skončil Václav Moravec

Závěr nedělních Otázek Václava Moravce šokoval český veřejný prostor. Po více než 21 letech odchází z České televize Václav Moravec, ikona nezávislé žurnalistiky a představitel absolutní vyváženosti našich veřejnoprávních médií.

9.3.2026 v 22:37 | Karma: 41,37 | Přečteno: 1424x | Diskuse | Politika

Ladislav Pokorný

Macinkovo hulvátství otřáslo Českem. Urazil všechny, kteří si to odpracovali

Národ je zděšen, kam až se dá v neúctě vůči demokracii a ústavním a liberálně demokratickým hodnotám zajít. Ministr Macinka dosáhl v této disciplíně již absolutního dna, když při prezidentově projevu okázale listoval Rudým právem.

4.3.2026 v 22:38 | Karma: 42,53 | Přečteno: 2000x | Diskuse | Politika

Ladislav Pokorný

Větrné elektrárny dnes symbolizují boj proti Rusku. A dezinformátoři na tom nic nezmění

Z kampaní proti větrníkům se stává bitevní pole proruských dezinformátorů, napsaly letos 23.2. Seznam zprávy. Jde tedy o jasný důkaz, že „větrníky“ dnes stojí na správné straně. Co už může být pádnějším důvodem k jejich stavbě?

28.2.2026 v 20:58 | Karma: 40,24 | Přečteno: 1186x | Diskuse | Politika

Ladislav Pokorný

Prezident Pavel navštívil Českou republiku, Macinka škodil v Mnichově. Děsivý rozdíl...

Zatímco prezident Pavel svou návštěvou ČR a Prahy ukázal, že je bytostně spojen s našimi občany, ministr zahraničí Macinka potvrdil, že je zrádcem národa. Mnichov 1938 znamenal tragédii, Mnichov 2026 (zatím) jen ostudu.

19.2.2026 v 23:19 | Karma: 42,18 | Přečteno: 1596x | Diskuse | Politika

Ladislav Pokorný

Češi v těchto dnech spontánně vycházejí do ulic, podpora Petra Pavla je doslova masová

Demonstrace Milionu chvilek ukázala všem Čechům směr a připomněla jim, v co ve skutečnosti věří a co si opravdu myslí. Náš lid v těchto dnech spontánně manifestuje ve městech i na venkově, aby vyjádřil podporu svému prezidentovi.

11.2.2026 v 23:21 | Karma: 41,75 | Přečteno: 1724x | Diskuse | Politika
Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ladislav Pokorný

  • Počet článků 140
  • Celková karma 40,16
  • Průměrná čtenost 3395x
Příležitostný komentátor politických i jiných událostí a samozvaný znalec Osudů dobrého vojáka Švejka

