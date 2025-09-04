A dost! Co je moc, to je moc. Od našeho ministra vnitra ruce pryč!
Ministr vnitra Vít Rakušan na sebe během svého vládního působení výrazně upozornil, ale na rozdíl od mnoha svých předchůdců v tom nejlepším slova smyslu. A stopa, kterou za sebou zanechal, je hodně výrazná. Lidé, kteří přemýšlejí a kteří si nenechali vzít naše společné hodnoty, dobře pochopili, že se etabloval jako štít naší liberální demokracie a že právě to zřejmě vybičovalo v této předvolební době nepřátele naší liberální demokracie k bezprecedentním útokům na jeho osobu.
Každý z nás, kdo sleduje politiku a přitom stojí na správné straně, musí Víta Rakušana vnímat jako hráz proti všem dezolátům, proruským trollům a vůbec proti všem, kteří by nás chtěli oslabit a vrhnout do náruče Putinovi. Poslední volební období dokázal, že jasně stojí na stráži naší liberální demokracie, ať už šlo o zřízení sekce KRIT na Ministerstvu vnitra (o jejím blahodárném působení jsme psali v několika předchozích blozích), rozličné manuály odhalování a nahlašování dezolátů, podporu strategické komunikace tak skvěle realizované plukovníkem Foltýnem či neohrožené vystavení Putina v rakvi na budově ministerstva.
Profesionálně i lidsky jde o jednoho z nejstatečnějších z nás, o tom ostatně vypovídá i hluboká důvěra a podpora, kterou lidé vůči Vítu Rakušanovi projevili např. na jeho setkáních s občany bez jakékoliv cenzury. Na koho z našich politiků se můžeme spolehnout, že chce naší zemi dát dobrou a lepší alternativu? Kdo z našich politiků se v rozjitřené a hysterické atmosféře vybičované opozicí nebál podepsat migrační akt a současně vyjednat výjimku pro Českou republiku, která ve svém důsledku znamená, že na naše území nevstoupí jediný migrant? Kdo se dokázal postavit čelem ke střelbě na Filozofické fakultě UK, objasnit občanům, že vše bylo v pořádku (až na toho střelce) a že všechny chyby, které se při zásahu objevily, budou pojmenovány a napraveny? A v neposlední řadě, kdo se nebál postavit se přímo i vůči současnému ministerskému předsedovi Petru Fialovi a na rovinu lidem říci, že tato vláda je sice skvělá, ale budoucí vláda pod jeho působením bude ještě skvělejší? Dokázal by tohle všechno někdo ze současných opozičních politiků? To asi těžko.
Kromě výše zmíněného se naše veřejnost už před časem dozvěděla, že Vít Rakušan nemá nic společného ani s nepříjemností, kterou opozice umanutě nazývá „kauzou Dozimetr“. Především je zřejmé, že v žádném případě nešlo o kauzu politického hnutí STAN (to má ostatně společné se záležitostí, která v současné době trápí politickou stranu ODS, totiž s tzv. kauzou Bitcoiny, která rovněž není záležitostí ODS, nýbrž jednoho zmateného politika z této strany), že se s touto záležitostí hnutí STAN transparentně vyrovnalo, když všechny zúčastněné jedince vyloučilo, vyškrtlo z kandidátek či zjistilo, že je nikdo z vedení nezná, a že sám Vít Rakušan pány Hlubočka a Redla a některé další nejen nikdy neviděl, ale o nich nikdy ani neslyšel a nemohl s tím nic dělat, protože byl pouhým předsedou strany. To, že se Vít Rakušan však k celé věci dokázal postavit čelem, dokazuje, že nijak nezatajoval, že sice vlastnil šifrovaný telefon, ale pořídil ho z důvodu, aby si i jeho děti mohly hrát s něčím jiným než jen s dřevěným koníkem.
Přesto zřejmě právě něco z tzv. Dozimetru má být proti Vítu Rakušanovi účelově využito. Kdo za celou připravovanou „kompro“ akcí stojí, zatím známo není, ale jistě se příliš nezmýlíme, když budeme hledat původ v bahně opozice. A je celkem lhostejné, zda nalezneme podpis Babiše, Konečné, Rajchla, Turka či Okamury. Tihle všichni totiž čisté svědomí opravdu nemají a není divu, že se někoho, jako je Vít Rakušan, obávají. Tihle lidé se totiž musejí obávat každého, kdo má rovnou páteř, hájí hodnoty a za všech okolností stojí na správné straně. A asi by nebylo nijak překvapivé, až bychom se dozvěděli, jakou roli v celé věci hraje Vladimír Putin. Otázkou je jen to, zda celou záležitost jen financuje, nebo se v celé věci proti ministru Rakušanovi také aktivně účastní.
Naši občané však svého ministra vnitra nedají. Sám Vít Rakušan již ohlásil masovou demonstraci na svou podporu. A společně se všemi našimi občany voláme: Ruce pryč od symbolu naší liberální demokracie! Ruce pryč od našeho budoucího premiéra!
Ladislav Pokorný
Vláda zbytečně podléhá tlaku před volbami. Chat Control Act by jí slušel
Jedním z předvolebních hitů se kromě bitcoinové aféry, zavedení emisních povolenek a ubližování pejskům nově stal i tzv. Chat Control Act, tedy snaha Bruselu preventivně dohlížet na veškerou komunikaci občanů na sociálních sítích.
Ladislav Pokorný
Volby by se ze svátku demokracie mohly proměnit v její pohřeb. Zastavme to, dokud je čas!
Čekají nás ty nejdůležitější volby. Jde o všechno a navíc jde o Česko. Dezoláti, fašisté a Putinovi pohůnci slintají blahem a slaví už teď pád liberální demokracie. Ta je volbami ohrožena a je třeba hledat cesty, jak ji zachránit.
Ladislav Pokorný
Kočky by kupovaly Whiskas, pejsci by volili SPOLU
Českem otřásla snad nejodpornější kauza posledních let. Poslankyně opozičního ANO chtěla objednat vraždu pejska. Tohle nemá v české politice obdoby. Vláda snad v některých svých krocích chybovala, ale pejskům nikdy neubližovala...
Ladislav Pokorný
Bitcoinová kauza je bublina nafouknutá opozicí. Vyšetřování Evy Decroix nic neodhalilo
Eva Decroix může považovat svou misi na ministerstvu za úspěšně ukončenou. Nic převratného zjištěno nebylo. Že bylo lepší bitcoiny nebrat, to se vědělo, Blažek odstoupil, časovou osu máme, zpráva je zbytečná a audit bude časem.
Ladislav Pokorný
Teď už jsme zděšeni všichni. Nedůvěra vládě je v současné situaci na hraně vlastizrady
Byly doby, kdy z politického dění byla zděšena jen Mirka Němcová, ale dnes jsme ze skandálního jednání opozice zděšeni všichni. Tváří tvář ruskému nebezpečí se nerozpakuje shodit nejlepší vládu od roku 1938. To je absolutní dno.
|Další články autora
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...
Test mléčných svačinek: Některé jogurty skrývají kostky cukru, jinde chybí bílkoviny
Premium V kelímku, kapsičce, krabičce i sklenici, z mléka kravského, ovčího a kozího, s přídavkem vitaminů,...
Na třetině rozpadlých vztahů se podílely finanční problémy, ukázal průzkum
Přes třicet procent Čechů tvrdí, že rozdílný pohled na finance byl v jejich ukončenému vztahu velké...
Odhalí nádor, vybere vhodné vajíčko. AI už využívá víc než polovina českých nemocnic
Premium Vyhodnotit rentgen nebo magnetickou rezonanci, rozpoznat nádor na fotografii nebo vybrat vhodné...
Volby 2025: iDNES.cz nabízí debaty, profily lídrů i rychlé výsledky
Za měsíc čekají Česko parlamentní volby a portál iDNES.cz připravil rozsáhlý předvolební servis. Už...
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
- Počet článků 123
- Celková karma 42,39
- Průměrná čtenost 3508x