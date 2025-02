A co ty, soudruhu? Podpořil už jsi Mirku Němcovou?

Bývalý ruský prezident Medveděv se opřel do české senátorky Miroslavy Němcové za tweet, který údajně ani nenapsala. Ve výsledku sice nula od nuly pošla, ale fakticky jde o souboj hodnot, který nám jasně ukazuje, kde kdo stojí.

Českem aktuálně hýbe kauza tweetu-netweetu senátorky Miroslavy Němcové, který využil bývalý ruský prezident Medveděv k tomu, aby se do Mirky Němcové ošklivě opřel. Jestli paní senátorka kontroverzní tweet o blokádě Leningradu, kterou by si Rusové měli zažít znovu, napsala či nenapsala, je zásadě lhostejné, podstatné je, že paní senátorka dlouhodobě představuje hodnoty, které prezentovala už mnohokrát, a je příznačné, že Rusové ani Mirku, ani hodnoty sice doposud vůbec nebrali na vědomí, ale nyní je neváhali využít. Pro úplnost připomeňme, jak ostře Miroslava Němcová do Ruska (a také do Babiše) tepala v minulosti:

„Třináctý den války. Babiš se oklepal a už přepočítává životy dětí a osud Ukrajiny na litry nafty a zisky Agrofertu. Hnus, kterým zkouší lámat páteř národa. Je apoštolem podlosti, zbabělosti a bezcharakternosti. Má obzor primitiva – kriminálníka a šlape po všem, co stojí nad ním.“ (sociální síť X, 9. 3. 2022)

„Německý kancléř pořád nechápe, co je Putin zač. Telefonuje si s ním a důvěřuje jeho slibům. A kremelský skrček se mu směje. Po telefonu slibuje, ale souběžně podepisuje pravý opak. Chce rubly za plyn. Netelefonovat, nejednat. Totální blokáda Ruska. Jinak prohrajeme.“ (sociální síť X, 31. 3. 2022)

„Rusko vyhlásilo válku celému Západu, k nám to má zatraceně blízko a představuje pro nás smrtelné riziko. A Babiš chce referendum o tom, zda máme svou bezpečnost a obranu zvyšovat. Tomu se říká zrada. Úplně se odkopal, kdo ho hájí, je spoluviník.“ (sociální síť X, 11. 4. 2022)

„Podle agentur se křižník Moskva potopil. Otevíráme láhev od skvělého vinaře z Moravského Žižkova…“ (sociální síť X, 14. 4. 2022)

„Movitější Rusáci už se zmobilizovali a skoupili letenky z Putinreichu. Chudší skoupí vodku a zmobilizují se, jak zákon káže. Potom vyrazí vraždit, mučit, znásilňovat a krást záchody na Ukrajinu. Stejná zkáza čeká ČR, pokud se k moci dostanou zdejší podporovatelé Putina.“ (sociální síť X, 21. 9. 2022)

„Na Václavském nám. se sešla ruská pátá kolona s naší pátou kolonou. Našinci plivli na státní svátek země, která vznikla s ideou svobody, suverenity a demokracie. Ruští parchanti žijící v ČR se oklepali a rozkládají naši společnost. Protože jsme je včas nevyhodili.“ (sociální síť X, 28. 10. 2022)

„Nedodržím závazky NATO. (Tedy: držím s Putinem.) Zničím spojenectví s demokratickým světem. Zavleču vás do východního russáckého otroctví. Poselství zrádce a kolaboranta Andreje.“ (sociální síť X, 22. 1. 2023)

„Odsuzuji projevy nenávisti proti současné vládě, která čelí důsledkům nezodpovědné politiky vlády AB, energetické krize, russácké války. Cíleně stupňovaná agrese vedla dnes k útoku na budovu Národního muzea a směřuje proti trpící Ukrajině. Musíme tomu čelit, než bude pozdě!“ (sociální síť X, 11. 3. 2023)

„Po zničení Nové Kachlovky je každý, kdo zpochybňuje naši smlouvu o obranné spolupráci s USA, vlastizrádce. Každý: od komoušů, přes Trikolóru, pouliční kazatele až po SPD a Babiše.“ (sociální síť X, 6. 6. 2023)

Pozn.: K citacím jsme využili kompilaci, kterou kdosi ze zodpovědných občanů zveřejnil na sociální síti Facebook. Nelze samozřejmě vyloučit, že všechno je jinak a že uvedené tweety jsou zfalšované a Mirka Němcová je nikdy nezveřejnila, ale na druhou stranu je v nich koncentrováno tolik hodnot, že by jistě byla škoda je jen tak ignorovat.

A s hodnotami se u Němců nikdy nešetřilo. Že právě Mirka Němcová představuje ve vztahu k Rusku (a taky k Babišovi) nezpochybnitelné hodnoty a autoritu, je více než zřejmé. Nepřekvapuje tedy, že Medveděv ztratil nervy a projevil se tak, jak je pro všechny Rusáky typické – nalil si vodku na kuráž a z pohodlí Kremlu a od klávesnice se do naší představitelky nevybíravě pustil. Ovšem kdo dnes bere Medveděva vážně? Už ani Putin. Ostatně autoritu Dimitrije Medveděva bychom dnes mohli velmi snadno přirovnat k autoritě shodou okolností také bývalých prezidentů Klause a Zemana, jimž se všichni liberální demokraté právem smějí.

Přes veškerou absurditu situace je však správné, že se vládní politici a česká mediální scéna postavili za Miroslavu Němcovou jako jeden muž. To vše je ještě znásobeno skutečností, že zmíněný problematický tweet nepochází od Miroslavy Němcové, jde o jasný podvrh, protože takhle by se noblesní dáma Miroslava Němcová nikdy nevyjádřila, to musí být každému soudnému člověku jasné. Snad nejlépe v této souvislosti vyjádřila pocity našeho lidu šéfredaktorka serveru FORUM24 Johana Hovorková ve svém článku z 3. února 2025: „Útok na Němcovou je útokem na nás všechny. Dobře se dívejte, kdo ho (ne)odsoudí.“ I díky tomuto článku dnes v závodech, na úřadech, ve školách i mezi lidmi na ulicích jasně rezonuje podpora Miroslavě Němcové a rezoluce našich pracujících odsuzující bezprecedentní útok na podstatu naší demokracie se začínají hromadit na Úřadu vlády České republiky. A liberální demokracie se bude každého z nás právem ptát: A co ty, soudruhu? Podpořil jsi už Mirku Němcovou?