Z jakých „vědeckých faktů“ Motoristě vycházejí? To asi nevědí ani oni sami...
Ve svém volebním programu, mají, že „... prosazují ochranu životního prostředí založenou na vědeckých faktech...“ (zde), v programovém prohlášení vlády je pak uvedeno, že „Klimatická politika bude pragmatická, opřená o vědecké poznatky...“ (zde). To by bylo pěkné, kdyby to dodržovali. Jenže nedodržují a ty jejich odborné podklady, pokud jde o klima, pořád nikde.
Jediné, co jsme zatím od nich slyšeli, je jakýchsi 8 faktorů, ovlivňujících klima. Ty nám několikrát vyjmenovali, ale nedoložili nikdy nic. Naprostá většina z nich ale nemá se změnami klimatu, o které nám především jde (tedy změnami v posledních 100-150 letech) nic společného. Bylo by tedy moc pěkné, kdyby Motoristé alespoň něco z těchto svých tvrzení o klimatu také dokázali. Aby dokázali, že za oteplování v posledních cca 150 letech může vulkanismus, změny sluneční aktivity, oceány, kontinentální drift nebo Milankovičovy cykly. Nebo cokoli jiného, co si vymyslí. Čekám už několik měsíců, že se k tomu vrátí a doloží nám to, ale ono pořád nic.
Matoucí ovšem je, že MŽP má na svých webových stránkách uvedeno, že „Organizace spojených národů (OSN), již v roce 1988, označila změnu klimatu jako společný problém pro lidstvo a ekosystémy. Následně ustanovila Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) pro získávání vědeckých poznatků o změně klimatu. Tohoto panelu se účastní vědci a instituce z celého světa. Jejich zprávy pak slouží jako podklad pro politická rozhodnutí“.
Zprávy IPCC jako podklad pro politická rozhodnutí Motoristů? Zjevně ne. Pro ně je evidentně důležitější obskurní klimaskeptické panoptikum zvané Clintel, které tak vychvalují a brání. Proč to ale neuvedou a nepřiznají na svém webu? Proč něco jiného říkají a něco jiného prezentují na webu? Proč nám lžou?
Za klimatickou politiku jsou ve vládě zodpovědni hlavně Motoristé. Sami to tak moc chtěli. Zřídili si dokonce funkci vládního zmocněnce pro klimatickou politiku. Podle čeho ale pan Turek řídí klimatickou politiku, to je mi záhadou. Odvolávají se na „vědecká fakta“ a „vědecké poznatky“, tak předpokládám, že je mají a dobře znají. Pak by ale nebyl problém, aby se s námi o ně podělili a aby je jasně uvedli třeba na webu MŽP, abychom věděli, jakými „vědeckými poznatky“ se řídí při vedení ministerstva. Jsou těmi „vědeckými fakty“ a „vědeckými poznatky“ výstupy IPCC nebo výstupy Clintelu? Nevíme. Obojí najednou ale opravdu nejde.
Jasnou odpověď nám Motoristé stále dluží a místo toho jen kličkují nebo si hrají na mrtvé brouky...
Ladislav Metelka
Motoristé začali se stupidní argumentací – a prohráli v ní K.O.
Motoristé se všemožně snaží prosazovat svou ideologii, založenou na tvrzení, že lidská činnost klima nijak výrazně neovlivňuje. A vymýšlejí si stále další a další, hloupější a hloupější argumenty.
Ladislav Metelka
Klima: Geoinženýring? Nereálné, drahé nebo nebezpečné nápady
Geoinženýring je definován jako „technické zásahy do klimatického systému za účelem modifikace klimatu“. Je to ale dobrý nápad?
Ladislav Metelka
Klimaskeptici stále nechápou, o čem jsou klimatologická data...
Klimaskeptici se často snaží zpochybnit příčiny dnešního oteplování poukazem na tzv. Dansgaard-Oeschgerovy (D-O) oscilace teploty, zjištěné v Grónsku rozborem ledu z ledovcových vrtů.
Ladislav Metelka
Klimaskeptické desatero: Jak se stát klimaskeptikem?
Před skoro 20 lety jsem zveřejnil návod „Jak se stát českým klimaskeptikem“ (odkazy jsou na konci článku). Nemyslel jsem to tenkrát úplně vážně, ale překvapilo mě, že hodně současných českých klimaskeptiků to zřejmě vážně vzalo.
Ladislav Metelka
Povodně 1997 a 2024... Jak zvládneme ty příští?
V posledních 30 letech jsme zažili několik povodní, větších či menších. Byly mezi nimi i povodně se značnými materiálními škodami a se ztrátami na životech. Mezi nejhorší patřily ty z let 1997 a 2024.
