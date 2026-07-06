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Vyrobte si chemtrails… nebo contrails… nebo co vlastně…

Známe to všichni. Počmáraná obloha. Někdo se jen koukne a řekne, že to jsou contrails – kondenzační pásy za letadly. Jiného to ale vyděsí, protože se bojí, co to na něj shora sypou. Ten to nazve chemtrails.

Proč to ty druhé děsí, proč jsou ochotni polévat své okolí octem? A proč zrovna octem? Proč ne třeba aviváží? To opravdu netuším. Jisté je ale to, že tihle lidé nevědí, o co jde a co se děje. Buď nechodili do školy nebo nedávali pozor ve fyzice. Ale, abych je uklidnil, mohou si ty „chemtrails“ snadno vyrobit sami. Je to poměrně snadné. Stačí udělat dvě věci, ale ve správném pořadí:

1. Vyjděte ven, pokud je tam teplota třeba kolem 0°C nebo nižší. Ideální je takový ten mlhavý vlhký zimní den.

2. Vydechněte

… a to je všechno…

Pozn.: dodržte uvedené pořadí, budete-li to dělat v opačném pořadí, výsledek se nedostaví

Pokud jste udělali všechno správně, gratujuji. Vzniklo přesně to, čemu říkáte chemtrails. Někdo tomu sice říká „pára vod huby“, ale to jistě není odborný název. Chemtrails zní líp…

Ano, povedlo se Vám vyrobit přesně to, co se děje i za letadly. Teplý vzduch s vyšším obsahem vodní páry se dostal z Vašich plic do chladnějšího prostředí, tady se ochladil a vodní pára v něm obsažená začala kondenzovat na malé vodní kapičky. Ona vlastně ani jinou možnost nemá, než zkondenzovat. Termodynamika se tomu říká. Podle okolní teploty zkondenzuje buď na malé kapičky vody nebo na malé krystalky ledu. Ale každopádně jste vyrobili takový roztomile malý kousek mlhy nebo mraku. Jestli ho nazvete chemtrails, to je Vaše věc, na podstatě věci to nic nezmění…

Pro ty, kdo by si to chtěli sledovat víc, doporučuji stránku radiosondážního oddělení ČHMÚ v Praze na Libuši, kde máte výsledky balonových sondáží i jejich data v ASCII (zde) ze sondáží za poslední asi 3 dny. Sondáže se provádějí denně vždy v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času (01, 07, 13 a 19 hodin středoevropského, 02, 08, 14 a 20 hodin letního času). Tam si najděte data pro hladiny kolem 250 nebo 225 hPa (cca 10-12 tisíc metrů, kde většinou létají dopravní letadla). A můžete si to porovnat s tím, co vidíte na obloze. Když bude ve výše uvedených hladinách relativní vlhkost vzduchu vysoká, contrails se pravděpodobně tvořit budou a možná vydrží i delší dobu. Tím déle, čím vyšší bude relativní vlhkost. Pokud bude relativní vlhkost naopak nízká, tvořit se nebudou nebo se velice rychle vypaří. A pokud si budete třeba zapisovat, jak výrazné byly contrails a jak dlouho na obloze vydržely, souvislost s relativní vlhkostí vzduchu tam uvidíte.

Pozn: sondy jsou sice vypouštěny z Prahy, než se ale dostanou do těch 10-12 km, trvá to kolem půl hodiny a za tu dobu už zpravidla jsou nad jiným místem v ČR, nicméně i tyto údaje jsou použitelné.

Autor: Ladislav Metelka | pondělí 6.7.2026 7:15 | karma článku: 7,46 | přečteno: 84x

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Ladislav Metelka

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Přes 40 let klimatolog, nyní i důchodce. Hodně mě štve ideologické překrucování a dezinterpretace výsledků klimatologického výzkumu. Na obě strany, tu "klimaskeptickou" i tu "klimaalarmistickou". A té nevzdělanosti a diletantství je tady v posledních měsících, bohužel, plno, hlavně ze strany některých politiků. O tom bych tedy chtěl psát, ale pouze z pozice klimatologie. Ne o politice, ne o ideologiích. Když ale politik tvrdí nějaký klimatologický nesmysl, chci na to reagovat z pozice klimatologa, tedy s fakty, měřeními a fyzikou.
No a pokud bude čas, napíšu i něco o asistenčních psech.

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