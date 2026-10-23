Unifikace lidí
Teď mám podobný pocit. Proč?
Bydlím s přítelkyní – vozíčkářkou v bezbarierovém bytě. Ty byty nejsou nijak velké a musí se tam počítat s každým centimetrem. Jde i o detaily. Navíc projektanti občas vymyslí řešení, kam se standardní kus nábytku prostě nevejde. A přesně takhle máme řešenou koupelnu. Na standatdní 60 cm širokou pračku tam prostě není místo.
Naštěstí existují pračky s šířkou 51 cm a ta už se vejde. Přesně takovou jsme měli 15 let. Teď ale odešla do věčných lovišť.
Z důvodu dobrého přístupu k pračce jsme měli pračku s pravými dveřmi. Úplně vyhovovala. Jenže ty už se nedělají, Všechno má jen levé dveře. A já se ptám – proč? Bylo snad požadavků na pravé dveře málo? Nebo někdo myslel a vymyslel, že lidi si nemají co vybírat směr otvírání dveří a všechno bude, jak to výrobce nařídí? Spoustě lidí je to asi jedno, ale vozíčkáři s i tak omezeným přístupem k pračce rozhodně ne.
A co bude dál? Přestanou se vyrábět věci pro leváky, protože jich je málo? Přestanou se vyrábět pomůcky pro nevidomé nebo pro vozíčkáře, protože jich je málo a nevyplatí se to? Kdo rozhodl, že levé dveře jsou jediné správné a pravé se vyrábět nebudou? A na základě čeho?
Výběr není. Glajchšaltování lidí na pochodu, bez ohledu na to, jaké problémy to komu způsobí. Potřebuješ pračku s pravými dveřmi? Jsou jen levé a nic jiného. Že Ti to nadělá problémy, to je nám jedno. Hlavně zaplať...
Tahle vnucená unifikace potřeb lidí mi připomíná jeden vtip:
Mluví spolu dva rusové. První říká „Představ si, vyrobili automat na holení. Strčíš tam hlavu a ono Tě to břitvami automaticky oholí“
Druhý: „Ale to nejde, každý člověk má přeci jiný tvar obličeje“
A první povídá: „To jde akorát o to první oholení...“.
Ladislav Metelka
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No a pokud bude čas, napíšu i něco o asistenčních psech.