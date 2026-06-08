Pozor! El Nino přichází…
Nejprve k první otázce. Podél zemského rovníku existuje oblast pasátového proudění. Pasáty jsou větry východních směrů (na rozdíl od našich zeměpisných šířek, kde převažuje západní proudění). Vznikají v důsledku ohřívání a stoupání teplého vzduchu v rovníkových oblastech a jejich směr souvisí s tím, že žijeme na rotující kulaté Zemi (Coriolisova síla). Pasáty znali už staří mořeplavci, Kolumbus a jeho následovníci se vždy do Ameriky plavili po jižních trasách, aby využili východní pasáty, zpátky se plavili severněji, v oblasti převládajícího západního proudění. V Pacifiku znamenají pasáty především to, že proudění z východu žene postupně se ohřívající vodu podél rovníku z východního do západního Pacifiku a v oblasti Indonézie se tvoří „bazén“ teplé vody:
To pochopitelně ovlivňuje i atmosféru. Nad teplou vodou v západním Pacifiku klesá tlak, tvoří se konvektivní oblačnost se srážkami, nad východním Pacifikem se naopak vyskytují sestupné pohyby vzduchu, které rozpouštějí oblačnost a vedou k suchému počasí.
Čas od času ale tyto pasáty zeslábnou. Bazén teplé vody z oblasti Indonézie se pak začne vracet na východ, k jihoamerickému pobřeží a s ním se přesouvá i oblast konvektivních srážek. Někdy do středního Pacifiku, při siných epizodách ale až k jihoamerickému pobřeží.
To v rovníkovém Pacifiku naprosto změní atmosférickou cirkulaci. V oblasti indonézie vzduch klesá, oblačnost se rozpouští a Indonézie a jihovýchodní Asie zažívá sucho. Jižní Amerika může být naopak ovlivňována oblastí nižšího tlaku nad východním Pacifikem a zažívat srážkovější období. Celé je to kvaziperiodický proces, opakuje se většinou po cca 3-7 letech.
Někdy se stane, že pasáty naopak zesílí. Pak mluvíme o epizodě La Nina, ta je ale poměrně podobná neutrální fázi, jen vliv na teplotu vody a intenzita atmosférické cirkulace je výraznější.
El Nino se pochopitelně projevuje i na teplotě vody. Za normálních podmínek je kolem Indonézie bazén teplé vody, zatímco voda u pobřeží jižní Ameriky je znatelně chladnější. Při epizodě El Nino se to ale obrací, teplá voda se šíří k Jižní Americe. Rozdíl v teplotě vody mezi neutrálními podmínkami a podmínkami El Nino může u pobřeží jižní Ameriky přesáhnout i 5°C. To má pochopitelně velký vliv na mořský život a je to nápadné právě v rovníkových oblastech, kde je jinak teplota vody velice stabilní. A už dávní rybáři v oblasti Peru, Ekvadoru a Kolumbie věděli o střídání „úrodných“ a „neúrodných“ období z hlediska lovu ryb.
Název El Nino je v tomto případě ale poněkud nepřesný. Samotné El Nino je vlastně jen oceánická část celého systému, která se projevuje výraznými změnami teploty vody, zejména ve východním rovníkovém Pacifiku. Atmosférická část, která je s tím spojená, je označována jako jižní oscilace (Southern Oscillation) a projevuje se hlavně změnami tlaku vzduchu, proudění a srážek v rovníkovém Pacifiku. Oba tyto projevy, oceánický i atmosférický, jsou ale těsně fyzikálně provázané, takže se často používá i termín ENSO (El Nino – Southern Oscillation) pro celý propojený oceánicko-atmosférický systém.
Jen pro pochopení měřítek – tohle všechno se odehrává v oblasti mezi Indonézií a západním pobřežím Jižní Ameriky, což je vzdálenost kolem 15000 km, tedy asi 40% obvodu Země. Navíc ovlivňuje jak cirkulaci v atmosféře, tak i teplotu vody a tím i toky tepla mezi atmosférou a oceánem. A ty změny teploty vody a atmosférické cirkulace přímo zasahují oblast mnoha desítek milionů km2. Je pravda, že nejvíce jsou důsledky El Nina pozorovatelné v Indonézii, Austrálii a Jižní Americe, prokazatelně ale ovlivňuje srážky a/nebo teploty i ve východní Africe, jižní a jihovýchodní Asii nebo severní Americe. Důsledky se pak mohou s několikaměsíčním zpožděním projevit prakticky kdekoli na světě.
A teď už ke druhé otázce: ano, všechno nasvědčuje tomu, že ve druhé polovině letošního a v první polovině příštího roku zažijeme epizodu El Nino. A je slušná pravděpodobnost (cca 60%), že to bude přinejmenším silná epizoda a cca 30%, že to bude dokonce velmi silná epizoda. A tomu by také odpovídaly předpokládané dopady na světové klima.
Konkrétně pokud jde o globální průměrné teploty, souvislost s epizodami El Nino je celkem jasná třeba z následujícího obrázku:
Je vidět, že při nebo těsně po silných epizodách El Nino bývají globální průměrné teploty cca 0,1 až 0,2°C nad trendovou přímkou, po epizodách La Nina většinou naopak mírně pod ní.
Co tedy čekat v dalších měsících? El Nino bude zesilovat hlavně kolem poloviny roku, ve druhém pololetí už bude plně vyvinuté a přetrvá nejméně do 1.pololetí roku 2027. Podle dosavadních odhadů se zdá, že by mohlo být srovnatelné s těmi nejsilnějšími z let 1983 nebo 1998. Znamená to, že v letošním a zejména příštím roce lze čekat vysoké globální průměrné teploty vzduchu s vysokou pravděpodobností nových rekordních hodnot (kombinace dlouhodobého teplotního trendu a vlivu El Nina). A to by se alespoň částečně mělo projevit i u nás.
El Nino ale ovlivní i srážkovou činnost, hlavně v jižní a jihovýchodní Asii a v Austrálii (sucho) i v jižní Americe (povodně), může zeslabit a zpozdit asijské monzuny, na kterých jsou životně závislé desítky milionů lidí. Může také způsobit rozsáhlé neúrody některých plodin a tím i růst jejich ceny na trhu.
A ještě jedna drobná poznámka na závěr: Ne, El Nino není způsobeno lidskou činností, existovalo prokazatelně už před mnoha sty lety.
Aktuální informace o vývoji a předpovědích El Nina na nejbližší měsíce jsou např. na stránkách Climate Prediction Center/NCEP
Ladislav Metelka
IPCC: Tak jak je to s tím scénářem?
Nedávno se objevily informace, že IPCC pro svou 7. zprávu opouští emisní scénář SSP5-8.5 jako nadále nerealistický.
Ladislav Metelka
Jak nám klimaskeptici lžou o klimatických modelech
Klimaskeptici nevynechají jedinou příležitost, aby se pokusili dokázat, že modelové výstupy, prezentované IPCC, jsou chybné, tendenční nebo dokonce zkorumpované.
Ladislav Metelka
Motoristé - dobří žáci Václava Klause a Trofima Lysenka
Motoristé se netají tím (a jejich výroky z posledních měsíců to jen potvrzují), že základem jejich postoje ke klimatu je ideologie a ne odbornost. Kde mají největší problémy?
Ladislav Metelka
Klima: Pár klimaskeptických nepravd a lží o IPCC
O IPCC slyšíme a čteme spoustu nepravd, lží a nesmyslů. Většinou od lidí, kteří ani netuší, co IPCC je a jak funguje.
Ladislav Metelka
Jak se Motoristé hloupě divili - a přitom stačilo jen trochu přemýšlet...
Motoristé nám občas krásně ukazují, co všechno o klimatickém systému nevědí a jakých zkratů v myšlení jsou schopni. Ukazují to často, sami a zcela dobrovolně.
|Další články autora
Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku
Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na...
Do Prahy míří originál, který patří k nejcennějším předmětům světa. Znáte Britskou Guyanu?
Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování...
Máte řidičák na traktor? V Čáslavi si můžete vyzkoušet své umění za volantem veteránů
Zkuste najít kluka, který by se alespoň jednou v životě nechtěl posadit za volant traktoru. V...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky a jak si vedli Češi?
Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je u konce. Poslední květnový den rozhodl o tom, kdo...
Nečekané zážitky ve středních Čechách: Jezera, řeky a legendární trampské osady
Objevte střední Čechy z vody i ze sedla kola. Čekají vás osvěžující jezera, malebné úseky podél...
Otevřeno. Sousedská lávka přes řeku Olši propojila dvě města i země
Sousedská lávka přes řeku Olši mezi Karvinou a polským Hażlachem je průchozí. Nové přeshraniční...
Kostel Narození Panny Marie v Dobříčanech je nově kulturní památkou
Na místě současného kostela v minulosti stál jiný objekt, zřejmě šlo o zámeckou kapli.
Na hradě Střekov v Ústí prokoukly vstupní portály i okna
Část kamenných prvků na Dolním paláci zříceniny hradu Střekov, která patří k výrazným dominantám...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 33
- Celková karma 15,90
- Průměrná čtenost 748x
No a pokud bude čas, napíšu i něco o asistenčních psech.