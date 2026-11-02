Počasí: Jaká bude zima?
Takzvané sezonní předpovědi jsou docela velký oříšek. Jsou to předpovědi na celé sezony jako celek (tj. na tříměsíční souvislé období) s předstihem několika měsíců. Jsou tedy už daleko za horizontem toho, co lze považovat za předpověď počasí, ale ta období jsou příliš krátká na to, aby pro ně bylo možné použít metody konstrukce klimatických scénářů. Vzhledem k chaotické (přesněji deterministicko-chaotické) povaze vývoje atmosféry tady už samozřejmě nelze předpovídat konkrétní počasí pro nějaký jednotlivý den, ale jen pro sezonu jako celek. Proto se hledají systematické projevy, které by mohly nebo měly být charakteristické pro delší období.
Jak se to dělá? Pomocí tzv. ansámblových předpovědí. Numerická předpověď počasí se pouští mnohokrát po sobě (až několik desítek integrací) na delší dobu, vždy z trochu pozměněných počátečních podmínek, což simuluje nejistotu ve stanovení podmínek na počátku výpočtu, protože počáteční podmínky nikdy neznáme naprosto přesně. A musí se to počítat s globálním atmosféricko-oceánickým modelem, protože velkou roli tady jasně hraje vývoj teploty oceánu. Nejde ale o to předpovídat počasí v konkrétní den, jde o charakteristiky tříměsíční sezóny jako celku.Nedostaneme tedy jeden výsledek, ale i několik desítek předpovědí na stejnou sezónu. A ty předpovědi je pak třeba statisticky zpracovat.
Někdy se dělá i to, že se takto spočítá ansámbl předpovědí nejen jedním modelem, ale že se dají dohromady ansámblové výsledky, spočítané pomocí několika modelů. Vznikne tak tzv. multimodelový ansámbl. Ty se ukazují být v praxi nejlepší.
Z jednotlivých integrací (členů ansámblu) se spočítají charakteristiky celé sezony. Z každého výpočtu vyjdou trochu jiné hodnoty, ale protože těch integrací je velké množství, dají se statisticky zpracovat. Dá se tedy odhadnout, s jakou pravděpodobností by třeba průměrná sezonní teplota měla přesáhnout nějaký limit. Nevíme, jestli se to stane, můžeme ale odhadnout pravděpodobnost, že se to stane.
Pokud existuje nějaký jev nebo proces, který je schopen systematicky ovlivňovat třeba ty teploty (u nás to typicky bývá teplota vody v severním Atlantiku), pak se to projeví i na statistických charakteristikách dané sezony. Například pravděpodobnost výskytu nadprůměrných teplot by měla být dlouhodobě 50%. Od toho je to průměr (i když statisticky přesněji se tady používá medián). Pokud ale bude voda v severním Atlantiku teplejší než obvykle a pokud modely budou předpokládat, že se tak udrží i do dané sezony, pak to ovlivní výsledky řady členů ansamblu směrem k vyšším teplotám vzduchu. Pak ovšem nevyjde pravděpodobnost nadprůměrné teploty 50%, ale třeba 80%. Pořád je tu sice cca 20% pravděpodobnost podprůměrné teploty, ale ta nadprůměrná je výrazně pravděpodobnější. I to je výsledek, se kterým se už dá pracovat.
Takže sezonní předpovědi je třeba chápat jako pravděpodobnostní. Neříkají, jak bude, ale s jakou pravděpodobností vybraná charakteristika přesáhne (nebo nedosáhne) nějaký limit. V zásadě připouštějí všechny možnosti, např. podnormální, normální i nadnormální teploty, ale přiřadí jim různé pravděpodobnosti výskytu. Některé vyjdou méně pravděpodobné, než je obvyklé, jiné více pravděpodobné.
Tady může někdo namítnout, že když sezonní předpověď připouští všechny možnosti (podnormální/normální/nadnormální), i když s různými pravděpodobnostmi, nelze vyhodnotit, jak úspěšná byla jednotlivá předpověď. To opravdu nejde. Po delší době ale můžete vyhodnotit úspěšnost celé metody na větším souboru dat předpovědí. Existují na to statistické metody jako BSS (Brier Skill skóre), RPSS (Ranked Probability Skill skóre), ROC (Receiver Operation Characteristics) a podobně. V zásadě testují, o kolik je daná předpověď dlouhodobě přesnější než předpověď náhodná.
Takto lze předpovídat řadu meteorologických charakteristik. Sezonní předpovědi teplot se ukazují jako poměrně dobré, se srážkami je to poněkud horší.
V praxi je to samozřejmě všechno složitější, ale pro objasnění principu to snad bude stačit.
Jakou tedy můžeme čekat zimu? Jedním z největších center pro sezonní předpovědi je evropská služba Copernicus, která každý měsíc vydává sezonní předpovědi na základě multimodelového ansamblu předpovědí z 9 světových center. Výsledky najdete zde.
Sezonní předpověď pravděpodobnosti teploty nad mediánem na zimu 2026/2027 podle Odkaz
A jak to vychází pro zimu 2026-2027 (prosinec 2026 – únor 2027)? S cca 80% pravděpodobností by měla být teplotně nad průměrem (přesněji nad mediánem), s cca 50% pravděpodobností se dá čekat, že bude patřit mezi pětinu nejteplejších zim. Srážkově je cca 60-70% pravděpodobnost, že úhrny srážek budou nad mediánem a 30-40%, že bude patřit mezi pětinu nejvlhčích zim. Tedy nejpravděpodobnější je teplá a vlhká zima.
Podrobněji se můžete na předpovědi podívat na výše uvedeném odkazu.
Ladislav Metelka
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No a pokud bude čas, napíšu i něco o asistenčních psech.