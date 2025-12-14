Ovlivňování dětí ve školách? Záleží na tom, čím…
V řadě věcí s panem Mánkem souhlasím. Například pokud jde o téměř hysterickou snahu o omezování produkce metanu při chovu dobytka (časem se k tomu v některém z příštích článků také dostanu) nebo o uzavírání jaderných elektráren v Německu. Ale tradičně také argumentoval dobami ledovými a meziledovými, což jsou věci, naprosto nesouvisející s aktivitami člověka ani se současnými změnami klimatu (k tomu se ale také časem dostanu).
Jako řešení pan Mánek vidí konzervativní strany „na hrad a do exekutivy“. Pokud tím myslel klimaskeptickou ideologii „na hrad a do exekutivy“, pak tenhle názor rozhodně nesdílím. V minulosti jsem se zúčastnil několika akcí o klimatu na školách různého typu nebo v rámci vzdělávání učitelů, kam byli pozváni i zástupci konzervativních stran (tenkrát hlavně ze strany Svobodných). A nestačil jsem se divit, co za nesmysly tam prezentovali, jen aby podpořili svou ideologii. Hlavně nesmysly logické a fyzikální. Jediné, co měli a předvedli, byla jejich ideologie. Tedy to, co pan Mánek kritizuje (a právem) u ultrazelených.
Pokud bude „na hradě a v exekutivě“ rozhodovat čirá ideologie, která ignoruje nebo překrucuje odborná fakta a poznatky, je to špatně, ať je ta ideologie jakákoli. A že je ideologické ovlivňování dětí ve školách špatně, to platí to na obě strany. Už několikrát jsem napsal, že ultrazelená a ultraklimaskeptická ideologie jsou vlastně jedno a totéž. Jsou neodborné a ignorují fakta. Ideologie je jim nade vše. Jediný rozdíl mezi nimi je v tom, že každý kope v jiném dresu.
Nejprve totiž musí být znalosti a vědomosti. Takže vynechme všechny ideologie a ovlivňujme děti ve školách především jejich vzděláváním. Pak budou schopny udělat si svůj názor samy.
PS: Stejně jako pan Mánek, i já vypínám diskusi pod článkem.
Ladislav Metelka
