Ovlivňování dětí ve školách? Záleží na tom, čím…

Vzhledem k tomu, že pan Mánek ve svém článku „Ovlivňování dětí ve školách je investicí zelených byznysů s obrovskou návratností“ nepovolil diskusi, dovoluji si reagovat takto.

V řadě věcí s panem Mánkem souhlasím. Například pokud jde o téměř hysterickou snahu o omezování produkce metanu při chovu dobytka (časem se k tomu v některém z příštích článků také dostanu) nebo o uzavírání jaderných elektráren v Německu. Ale tradičně také argumentoval dobami ledovými a meziledovými, což jsou věci, naprosto nesouvisející s aktivitami člověka ani se současnými změnami klimatu (k tomu se ale také časem dostanu).

Jako řešení pan Mánek vidí konzervativní strany „na hrad a do exekutivy“. Pokud tím myslel klimaskeptickou ideologii „na hrad a do exekutivy“, pak tenhle názor rozhodně nesdílím. V minulosti jsem se zúčastnil několika akcí o klimatu na školách různého typu nebo v rámci vzdělávání učitelů, kam byli pozváni i zástupci konzervativních stran (tenkrát hlavně ze strany Svobodných). A nestačil jsem se divit, co za nesmysly tam prezentovali, jen aby podpořili svou ideologii. Hlavně nesmysly logické a fyzikální. Jediné, co měli a předvedli, byla jejich ideologie. Tedy to, co pan Mánek kritizuje (a právem) u ultrazelených.

Pokud bude „na hradě a v exekutivě“ rozhodovat čirá ideologie, která ignoruje nebo překrucuje odborná fakta a poznatky, je to špatně, ať je ta ideologie jakákoli. A že je ideologické ovlivňování dětí ve školách špatně, to platí to na obě strany. Už několikrát jsem napsal, že ultrazelená a ultraklimaskeptická ideologie jsou vlastně jedno a totéž. Jsou neodborné a ignorují fakta. Ideologie je jim nade vše. Jediný rozdíl mezi nimi je v tom, že každý kope v jiném dresu.

Nejprve totiž musí být znalosti a vědomosti. Takže vynechme všechny ideologie a ovlivňujme děti ve školách především jejich vzděláváním. Pak budou schopny udělat si svůj názor samy.

PS: Stejně jako pan Mánek, i já vypínám diskusi pod článkem.

Autor: Ladislav Metelka | neděle 14.12.2025 15:53

Ladislav Metelka

  • Počet článků 6
  • Celková karma 12,19
  • Průměrná čtenost 536x
Přes 40 let klimatolog, nyní i důchodce. Hodně mě štve ideologické překrucování a dezinterpretace výsledků klimatologického výzkumu. Na obě strany, tu "klimaskeptickou" i tu "klimaalarmistickou". Těch je dnes, bohužel plno a hlavně o tom bych chtěl psát. No a pokud bude čas, napíšu i něco o asistenčních psech.

