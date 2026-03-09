Motoristé, znáte alespoň základy klimatologie? A mohl bych to vidět?

Máme už i zmocněnce pro klimatickou politiku. OK. Takový člověk by se ale měl vyznat nejen v politice, ale do určité míry i v klimatu, jak je jasné z názvu té funkce. Ale pokud jde o ty znalosti klimatu, mám zde vážné pochybnosti.

Pozoruhodné byly totiž zejména nedávné výroky některých Motoristů o tom, čím vším jsou (podle nich) způsobeny klimatické změny. Uváděli všechno možné, celou řadu faktorů, jen aby nemuseli připustit větší význam toho antropogenního. Sice nám ty faktory několikrát pěkně vyjmenovali (prý je jich osm), ale to je tak všechno. Neuvedli ani jeden jediný věcný argument, čím by svá tvrzení podpořili. Ani jeden. Jen ideologické řeči. A to trvá stále.

Nebavíme se ale o době dinosaurů. Porovnávat ji s dneškem nemá žádný smysl. Tenkrát bylo jinak než dnes snad úplně všechno. Bavíme se o posledních 100-150 letech a o možném vlivu člověka na klima v tomto období. Posuzovat míru antropogenního vlivu na klima podle dob, kdy tu žádní lidé nebyli je asi stejně logické jako posuzovat dnešní motorismus podle toho, že před několika sty lety se jezdilo maximálně tak na koních.

Na výroky Motoristů jsem postupně reagoval na svém blogu a ukázal jsem, že se Motoristé ve svých tvrzeních mýlí. Pro pořádek – tady jsou odkazy na články o faktorech, které Motoristé uváděli: sluneční aktivita, kontinentální drift a Milankovičovy cykly, vulkanismus, oceán. Snažili se také ukázat, že CO2 už svůj potenciál zvyšování teploty vyčerpal nebo že antropogenní emise CO2 jsou proti přírodním procesům zanedbatelné.

Klimatický systém není ani politický, ani ideologický. Je to fyzikální systém, který se řídí fyzikálními zákony a ne politikou nebo ideologií. Žádná ideologie nedokáže vysvětlit nebo popsat chování klimatického systému. Nedokáže zjistit, co je příčinou současných změn klimatu nebo co by se mohlo nebo mělo dít s klimatem v budoucnosti. Od toho je tu klimatologie. Takže diskutovat o klimatu a příčinách jeho změn z pozic ideologie nemá vůbec žádný smysl. Velice snadno se pak totiž může ukázat, že ta ideologie je v rozporu s realitou. A většinou to ani nedá moc práce...

Přitom Motoristé sami mají ve svém volebním programu, že „... prosazují ochranu životního prostředí založenou na vědeckých faktech...“ (zde), v programovém prohlášení vlády je pak uvedeno, že „Klimatická politika bude pragmatická, opřená o vědecké poznatky...“ (zde). Hezké. Škoda, že tím Motoristé sami neřídí a stále vycházejí jen ze své ideologie. Netuším, co je příčinou toho všeho, ale jsou tu dvě možnosti. Buď ta vědecká fakta a poznatky neznají (pak ale nevím, jak se jimi chtějí řídit) nebo je znají, ale ignorují, aby neohrozili svou ideologii. Nevím, co z toho je horší...

Co tu tedy zatím ze strany Motoristů naprosto chybí, je věcná diskuse o klimatu, o příčinách současného oteplování a o roli člověka v něm. Diskuse s jasnými argumenty, založená na datech a měřeních. V tomhle ale zatím Motoristě nepředvedli vůbec nic. Pokud jsou tedy Motoristé přesvědčeni, že je jejich ideologie v souladu s fakty a měřeními a pokud chtějí, aby někdo bral jejich tvrzení o příčinách současných změn klimatu vážně, měli by postupovat naprosto standardním způsobem, tedy doložit je. Měli by prokázat, že ty jimi často zmiňované „přírodní“ vlivy jsou v posledních 100-150 letech silnější než vlivy antropogenní. Rád bych věřil tomu, že to udělají a že konečně u nás bude moci začít věcná a neideologická diskuse o příčinách současných změn klimatu.

Motoristům zjevně vadí především Green Deal. Jenže to není klimatologie, to je čirá politika. A bylo by dobré tohle konečně začít chápat a rozlišovat. Obě strany, klimaskeptici i klimaalarmisti, mají od klimatologů stejné podklady pro rozhodování, i ta politická. Další už je na nich. Green Deal si tedy musejí vyříkat politici mezi sebou. Klimatology do toho netahejte.

Pokud ale mají Motoristé pocit, že se ve svých argumentech ve výše uvedených článcích na blogu mýlím já, byl bych velice rád, kdyby mi je věcně vyvrátili. A to zase bez jakýchkoli ideologií. Ty do takové diskuse nepatří, stejně jako politika, a diskutovat o nich nebudu.

A ze stejného důvodu nehodlám diskutovat ani o Green Dealu...

Autor: Ladislav Metelka | pondělí 9.3.2026 7:15 | karma článku: 8,62 | přečteno: 162x

Ladislav Metelka

  • Počet článků 20
  • Celková karma 14,70
  • Průměrná čtenost 695x
Přes 40 let klimatolog, nyní i důchodce. Hodně mě štve ideologické překrucování a dezinterpretace výsledků klimatologického výzkumu. Na obě strany, tu "klimaskeptickou" i tu "klimaalarmistickou". A té nevzdělanosti a diletantství je tady v posledních měsících, bohužel, plno, hlavně ze strany některých politiků. O tom bych tedy chtěl psát, ale pouze z pozice klimatologie. Ne o politice, ne o ideologiích. Když ale politik tvrdí nějaký klimatologický nesmysl, chci na to reagovat z pozice klimatologa, tedy s fakty, měřeními a fyzikou.
No a pokud bude čas, napíšu i něco o asistenčních psech.

