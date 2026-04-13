Motoristé začali se stupidní argumentací – a prohráli v ní K.O.
Často třeba zmiňují Clintel (co je to zač, o tom jsem psal zde). A pokud zmíní Clintel, neopomenou zdůraznit, že jedním z jeho signatářů je prof.Clauser – kvantový fyzik a nositel Nobelovy ceny. Stal se pro ně už doslova fetišem a jeho jméno opakují pořád dokola. Jako by Nobelova cena byla zárukou korektnosti i v oboru, ve kterém ten člověk nepracuje a nikdy nepracoval. Tuhle jejich argumentaci falešnou autoritou ostatně pěkně rozebral Daniel Kortus na Instagramu (zde)
Je veskrze nesmyslné argumentovat podporou jakékoli osoby ve snaze dokázat odbornou správnost něčeho. Argumentovat se má fakty, nikoli osobou. Nicméně když tentokrát (i když nerad) na chvíli přistoupím na tu jejich stupidní hru na „počet laureátů Nobelovy ceny“, musím je upozornit, že mezi podporovateli Clintelu není jen jeden laureát Nobelovy ceny, ale dva. Pánové Motoristi nějak zapomněli na Ivara Giaevera, rovněž kvantového fyzika…
Motoristé si ale nějak nevšimli, že existuje několik dalších deklarací, týkajících se klimatu, ke kterým se připojila řada laureátů Nobelovy ceny a které deklarují něco úplně jiného než Clintel.
- v roce 2015 vznikla Mainau Declaration, kterou podepsalo 76 laureátů Nobelovy ceny
- v roce 2017 Lofotská deklarace „Keep fossil fuels in the Ground“ s podpisy 101 laureátů Nobelovy ceny
- v roce 2021 deklarace „Our Planet, our Future“ se 121 podpisy laureátů Nobelovy ceny.
Desítky laureátů Nobelovy ceny proti motoristickému fetiši Clauserovi. Proč nám tohle Motoristé nepřiznají? Starý důvod: nehodí se jim to do jejich ideologie. Jeden nebo dva laureáti Nobelovy ceny na jejich straně jsou pro ně argument a budou je omílat pořád dokola. Ale další desítky laureátů na straně opačné argument nejsou? To je jen typická motoristická šaškárna.
Každopádně tu stupidní hru na „počet laureátů Nobelovy ceny“ začali hrát Motoristé a tuhle zbraň si zvolili oni sami. A prohráli. Ne na body, tohle je naprosté K.O. v té jejich hloupé hře na „počet laureátů Nobelovy ceny“...
Ladislav Metelka
