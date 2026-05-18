Motoristé - dobří žáci Václava Klause a Trofima Lysenka
Ideologický přístup ke klimatu
Odbornost sice Motoristé slibovali, ale nějak se jim v tom nedaří. Aniž by respektovali vědecké poznatky, vycházejí stále jen ze svých ideologických představ.
Není to nic nového, přesně takhle se choval už před skoro 20 roky Václav Klaus. Základy tohoto přístupu formuloval už v knize „Modrá, nikoli zelená planeta“. A v koncentrované podobě si je můžete přečíst třeba zde. Při čtení ale doporučuji opatrnost. Taková koncentrace lží, dezinterpretací a dalších blábolů se jen tak nevidí. Ostatně většinu z nich vyvrátil další vývoj a další měření (např. zde). A najdeme tam třeba i větu, že teplotu a klima ovlivňuje mnohem víc faktorů, řadě z nich ještě ani dost dobře nerozumíme. Nepřipomíná Vám to výroky některých Motoristů z posledních měsíců? Ano, klimaskeptici se přiznali, že v otázkách klimatu nerozumějí skoro ničemu. To ale neznamená, že tomu nerozumí někdo jiný. Pořád stejně hloupá písnička. Už skoro 20 let. Ale alespoň je jasné, kde se ten klimaskeptický dogmatismus u Motoristů vzal.
Nepochopení hranic
Dalším rysem je naprosté nepochopení toho, kde začíná a kde končí klimatologie. Klimaskeptici často obviňují klimatology z ideologizace problému a aktivismu (“Zasluhuje si to být nazýváno doktrína, protože s vědou to má společného jen velmi málo“ - zde). No, s doktrínami a ideologií jistě mají bohaté zkušenosti především klimaskeptici sami, i když v jejich podání jde spíše o dogma. Klimatologie je ale v zásadě fyzikální disciplína a tam ideologie, doktríny a dogmata nemají co dělat. Kde končí fyzika, data a jejich analýzy, tam končí klimatologie. A v oficiálních klimatologických výstupech, např. ve zprávách IPCC, nenajdete nic o tom, že by klimatologové nařizovali nebo jen doporučovali dělat to nebo ono. Jakékoli další reakce na informace od klimatologů vždy byly a jsou čistě politickou záležitostí a formulují je politici, ne klimatologové. Takže si je taky musí politici vyříkat mezi sebou. Klimatologové tuhle hranici chápou. Klimaskeptici zjevně ne, ale rádi to zneužívají k neférovým útokům na klimatologii za věci, které klimatologie neřeší a ani řešit nemůže..
Klimaskeptický aktivismus
Tohle všechno zákonitě vede k tomu, že klimaskeptici preferují ideologii před vědou. Nejprve vytvoří ideologický závěr a teprve pak pro něj hledají nějakou odbornou oporu. Přesně ve stylu Václava Klause. K tomu jim dnes slouží Clintel. Má jediný úkol – pseudovědeckými metodami podkopávat klimatologii.
O Clintelu jsem už psal zde. Nejen že to je obskurní klimaskeptické panoptikum, ale vzhledem k tomu, že většina jeho signatářů nebo autorů zpráv nemá v klimatologii ani vzdělání, ani praxi a ani v oboru nepracuje, lze je zcela jednoznačně označit za klimaskeptické aktivisty, jakkoli se pojem „aktivismus“ třeba zrovna Motoristům nelíbí a aktivisty na druhé straně bytostně nesnášejí. Tady ale ten evidentní klimaskeptický aktivismus Clintelu z nějakých záhadných důvodů nevadí.
Ideologie v rozporu s fakty
Tohle zapřahání vozu před koně (ideologie před fakta) s sebou ale nese pro klimaskeptiky jedno velké riziko. Když se totiž ideologie ukáže být v rozporu s fyzikou a měřeními, snadno se může ukázat, že ta ideologie je chybná. A tak se klimaskeptikům stalo, že velkou část jejich tvrzení o klimatu lze celkem snadno vyvrátit (o to se ostatně snažím i na svém blogu). A když je ideologie v rozporu s fyzikou a měřeními, co asi bude špatně? Máme snad měnit naměřená data nebo odborné závěry, aby vyhovovaly nějaké ideologii? Nebo je na čase změnit tu ideologii? Odpověď je naprosto jasná…
Podle Motoristů je politika střetem ideologií. S tím lze souhlasit. Tady se ale Motoristé zcela naivně a hloupě pouštějí do střetu s fyzikou a daty.
… a na závěr malé poučení z historie
Ideologický přístup k odborným problémům a následná dehonestace vědy, která by mohla ukázat nesmyslnost dotyčné ideologie, to není specialitou ani Motoristů, ani Václava Klause. Byl v historii jeden člověk, který také preferoval ideologii před vědou a fakty a snažil se vědu dehonestovat. Jmenoval se Trofim Denisovič Lysenko. Tvrdil například, že genetika je buržoazní pavěda. Hodně to připomíná tvrzení Motoristů, že klimatologie je zkorumpovaná věda.
Podobnost mezi Motoristy a Lysenkem rozhodně není náhodná. Motoristé a další klimaskeptici jsou opravdu pilnými žáky Trofima Lysenka...
Ladislav Metelka
No a pokud bude čas, napíšu i něco o asistenčních psech.