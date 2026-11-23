Meteorologie: Jak se měří ozon?
Výšky mezi 15 a 30 km jsou samozřejmě mimo dosah přímých pozemních měření. Existuje ale několik způsobů, jak množství ozonu měřit. Lze ho například měřit pomocí analyzátorů na balonových sondách. To měření je poměrně přesné, dá dobré informace i o tom, jaké množství ozonu je v různých výškách nad zemí, ale má nevýhodu v tom, že takto nelze změřit celkové množství ozonu v celém sloupci atmosféry. Ty sondy totiž vystoupají do výšek většinou jen kolem 35 km, ale nad těmito hladinami stále ještě je nezanedbatelné množství ozonu. Taková měření se u nás provádějí 3x týdně v období od ledna do dubna.
Celkové množství ozonu lze ale velice přesně měřit ze Země pomocí spektrofotometrů. To jsou přístroje, které měří intenzitu ultrafialového (UV) záření na různých vlnových délkách. Je známo, že i v rámci UV záření na některých vlnových délkách ozon absorbuje více a na jiných méně. Pokud budeme měřit intenzitu UV záření na více vlnových délkách (na těch s větší i menší absorpcí), lze z toho spočítat, jaké množství ozonu způsobuje právě takovou absorpci UV záření, která byla naměřena. To je základ a princip celého měření. Tato měření začala už asi před 100 lety, použitelná systematická měření máme od 50. let 20. století a v ČR od roku 1961 v Hradci Králové.
Postupně byly vyvinuty metody, které umožňovaly měření ozonu nejen analýzou přímého slunečního záření, ale i toho rozptýleného. Počítalo se, jaké množství ozonu způsobuje takový rozptyl UV záření v atmosféře, jaký byl naměřen. Takže ozon lze dnes měřit nejen když slunce svítí a není zakryto oblačností, ale i během zatažených dnů a dokonce i při srážkách. Dříve k tomu sloužily manuální Dobsonovy spektrofotometry, ale ty byly schopné měřit jen za dobrého počasí, beze srážek. Dnes se používají hlavně automatizované Brewerovy spektrofotometry, které mohou měřit za každého počasí. Přístroje pro pozemní měření ozonu jsou samozřejmě pravidelně kalibrovány proti světovým kalibračním etalonům, kalibrace většinou probíhají každé dva roky.
Dalším pochopitelným krokem bylo přenesení tohoto měření na družice. Neměřit na jednom místě, ale tak, že během cca 90 minut proměříme celý pás atmosféry kolem Země. A jak se Země pod družicí otáčí, umožňuje to během několika hodin proměřit množství ozonu nad velkou částí Země. Satelitní měření ozonu začala v 70. letech 20. století a pokračují dále, od přístrojů SBUV (Solar Backscatter UV), přes TOMS (Total Ozone Mapping Spectrometer), až po OMI (Ozone Monitoring Instrument). Dnes se ozon měří z řady družic a Země je tak pod prakticky nepřetržitým dohledem.
Satelitní měření ozonu mají velkou výhodu v tom, že poskytují plošnou informaci. Za 24 hodin zmapují prakticky celou zemskou atmosféru. Nevýhodou ale je, že přístroje na družicích stárnou, ale na rozdíl od pozemních měření je nelze dobře kalibrovat. Jedinou možnost tak představuje korekce satelitních měření pomocí velice přesných pozemních přístrojů tak, aby obě metody měření dávaly stejné nebo podobné hodnoty. K tomu je ale nutné mít pro dané místo souběžné měření ozonu jak ze satelitu, tak z pozemního přístroje a porovnat je. Nestačí ale jedno místo, je třeba mít vyhodnocené korekce pro oblasti s různými výškami Slunce nad obzorem, různým znečištěním, různým obsahem vodní páry v atmosféře, různou odrazivostí povrchu, pro různá množství oblačnosti, … Proto se ta porovnání dělají průběžně, prakticky pro všechny lokality s přesným pozemním měřením. Tím lze vyhodnotit, jakou korekci je třeba udělat v satelitních měřeních v daném místě, roční a denní době, při dané oblačnosti tak, aby výsledky zůstávaly na požadované kalibrační úrovni. Proto jsou i přes existenci družicových měření ta pozemní naprosto klíčová.
Výsledky pozemních měření lze sledovat třeba na stránkách WOUDC (World Ozone and Ultraviolet Radiation Data Centre) v Torontu, výsledky satelitních měření pak na stránkách služby TEMIS nebo na Ozone Watch na stránkách NASA/Goddard Space Flight Center.
A co ČHMÚ? Od roku 1961 se měří celkový ozon v Hradci Králové. Máme tak jednu z nejdelších řad měření celkového ozonu na světě. Kromě Dobsonova spektrofotometru, kterým se tu měří už od roku 1961, jsou zde i dva modernější Brewerovy spektrofotometry.
Další Brewerův spektrofotometr má ČHMÚ v rámci mezinárodní spolupráce umístěn na Islandu v Reykjaviku. Solární a ozonové oddělení ČHMÚ zároveň funguje jako sekundární evropské kalibrační centrum pro starší Dobsonovy spektrofotometry a regionální středoevropské kalibrační centrum pro novější Brewerovy spektrofotometry.
Pokud tedy uslyšíte nebo budete číst, kolik ozonu je nad územím ČR, jsou to údaje právě ze Solárního a ozonového oddělení ČHMÚ v Hradci Králové.
Data jsou pravidelně předávána do světové databáze WOUDC (World Ozone and Ultraviolet Radiation Data Centre) v Torontu, odkud jsou k dispozici všem zájemcům, dále na opendatech ČHMÚ a v Národním katalogu dat.
Ladislav Metelka
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No a pokud bude čas, napíšu i něco o asistenčních psech.