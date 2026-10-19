Klimatologie: Nepochopení paradoxu vlhkosti vzduchu vede k chybným závěrům
V poslední době se hodně mluví o suchu, o vysušování krajiny. Voda chybí skoro všude. V půdě, v řekách, jezerech, přehradách, to vidíme všichni. Chybí ale také ve vzduchu?
Zdánlivě logická odpověď by byla – když chybí všude, proč by nechyběla i ve vzduchu? Vždyť dokonce i relativní vlhkost vzduchu klesá, což je spolehlivě naměřeno. Na níže uvedeném grafu je vývoj průměrné relativní vlhkosti vzduchu ze dvou dost odlišných stanic ČHMÚ: Třeboň-Lužnice a Doksany. První z nich je v krajině, kde je spousta rybníků a vodních ploch, druhá v suchém Polabí. Klesající trend relativní vlhkosti je zde jasně vidět.
Takže relativní vlhkost vzduchu klesá. Ale ono to není tak jednoduché. Relativní vlhkost totiž není měřítkem množství vodní páry v něm. Je to jen charakteristika míry nasycení vzduchu vodní parou, tedy podíl skutečného a maximálně možného obsahu vodní páry ve vzduchu. Korektní a logickou charakteristikou množství vodní páry ve vzduchu je tzv. specifická vlhkost vzduchu, tedy množství vodní páry, obsažené v 1 kg vzduchu. A maximální možné množství vodní páry, které může vzduch pojmout (tedy i maximální možná hodnota specifické vlhkosti) se výrazně mění s teplotou vzduchu. Podle termodynamických zákonů (konkrétně podle Clausius-Clapeyronovy rovnice) roste schopnost vzduchu pojmout vodní páru při oteplení o 1°C asi o 7%. Chladný vzduch tedy je schopen pojmout jen relativně málo vodní páry, při rostoucí teplotě vzduchu tato schopnost ale rychle roste, jak ukazuje tabulka:
|Teplota vzduchu [°C]
|Maximální specifická vlhkost vzduchu [g.kg-1] při tlaku 1000 hPa
|0
|3,8
|10
|7,7
|20
|14,6
|30
|26,8
|41,9
|52,3
Pro zajímavost – při maximální dosud u nás zaznamenané teplotě 41,9°C je vzduch schopen pojmout až kolem 52 g vodní páry v 1 kg vzduchu.
Mějme jakýsi rovnovážný stav, kdy je na počátku vlhkost zemského povrchu v rovnováze se schopností vzduchu pojmout vodní páru. Výpar z povrchu je v této situaci minimální. Stačí ale malé oteplení, schopnost vzduchu pojmout vodní páru výrazně naroste a vzduch tedy začne tuto vodní páru z povrchu intenzivně vypařovat. Dokud tedy je co odpařovat. Ve výsledku se povrch půdy tím výparem vysušuje, ale pára se dostává do vzduchu a zvyšuje jeho specifickou vlhkost. A to je přesně to, co pozorujeme. Zatímco povrch půdy vysychá, obsah vodní páry ve vzduchu roste.
Dokazují to i měření. Na níže uvedeném grafu je vývoj průměrné specifické vlhkosti vzduchu z výše uvedených dvou stanic:
Je vidět, že i přes pokles relativních vlhkostí vzduchu je na obou stanicích vidět růst specifické vlhkosti a tedy i obsahu vodní páry ve vzduchu. A zajímavé je, že v „suchých“ Doksanech roste specifická vlhkost vzduchu rychleji než v rybníky obklopené Třeboni.
Navíc tohle všechno se neděje jen v přízemní vrstvě vzduchu. Následující graf ukazuje vývoj specifické vlhkosti vzduchu na základě měření radiosondážní stanice v Praze-Libuši ve standardních tlakových hladinách 925 hPa (odpovídá výšce cca 750 m n.m.), 850 hPa (cca 1500 m n.m.) a 700 hPa (cca 3000 m n.m.).
Takže nárůst specifické vlhkosti a tedy obsahu vodní páry ve vzduchu se týká nejen přízemních vrstev, ale přinejmenším celé spodní troposféry.
A kde je ten paradox? Pokud roste teplota vzduchu, může i při poklesu jeho relativní vlhkosti specifická vlhkost (a tedy i obsah vodní páry v něm) růst. Můžete se snadno přesvědčit třeba na kalkulátoru vlhkostních charakteristik. Např. při tlaku vzduchu 1000 hPa, teplotě vzduchu 20°C a relativní vlhkosti 55 % je specifická vlhkost 8,03 g.kg-1, při teplotě 30°C a relativní vlhkosti 45 % je specifická vlhkost ale už téměř 12 g.kg-1. Relativní vlhkost klesla, specifická ale stoupla.
Kdo si tohle neuvědomí, snadno se nechá poklesem relativní vlhkosti vzduchu zmást až k tvrzení, že i obsah vodní páry ve vzduchu klesá. To je zásadní chyba. Na tvrzení o úbytku množství vodní páry ve vzduchu jsou ale založeny některé teorie, pokoušející se vysvětlit oteplování vysušováním krajiny. Podle nich s vysušováním krajiny klesá výpar a tedy i obsah vodní páry ve vzduchu, klesá i přeměna energie na latentní teplo (jinak řečeno – méně energie se spotřebuje na výpar, když není co vypařovat), více zbyde na tzv. zjevné teplo, které cítíme jako vyšší teplotu vzduchu. Ve skutečnosti ovšem obsah vodní páry ve vzduchu neklesá, ale roste.
To ukazuje na jednu důležitou věc: příčinou oteplení není vysušování krajiny. Kdyby bylo, musela by při vysušení krajiny a snížení výparu z povrchu specifická vlhkost vzduchu klesat. Jenže ona ve skutečnosti roste. Kde se ale i při tom nižším výparu z povrchu (a tedy nižší „dodávce“ vodní páry do atmosféry) bere ta vodní pára, která prokazatelně zvyšuje specifickou vlhkost vzduchu? Tady něco opravdu hodně nesedí.
Vysvětlení je prosté: vysušování krajiny není příčinou růstu teploty. Naopak, růst teploty je příčinou vysušování povrchu. Zvýšení teploty vzduchu, ať už z jakýchkoli důvodů, vede k poklesu jeho relativní vlhkosti a k výraznému zvýšení schopnosti vzduchu pojmout vodní páru. Výpar z povrchu stoupne, vodní pára intenzivněji odchází do atmosféry a zvyšuje její specifickou vlhkost. Rychlejší a intenzivnější výpar ale také znamená, že se povrch dříve a více vysuší. Větší procento vody, která u nás vypadla ve formě srážek, tak rychle odchází výparem do atmosféry a menší část pak zbývá na povrchový odtok nebo vsakování vody do půdy. Půda se vysušuje, povrchový odtok klesá, ale specifická vlhkost vzduchu roste. Vše v souladu s termodynamikou i výsledky měření.
Vysvětlení prosté, jednoduché, konzistentní.
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No a pokud bude čas, napíšu i něco o asistenčních psech.