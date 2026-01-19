Klimaskepticismus: CLINTEL? Jen klimaskeptická hvězdná pěchota…
Hlavním cílem CLINTELu je (jak uvádějí na svém webu) „generovat znalosti a porozumění příčinám a důsledkům změny klimatu, jakož i dopadům klimatické politiky na ekonomiku a životní prostředí“. Jistě hezké cíle. Ale kdo CLINTEL podporuje? Kdo se to snaží porozumět příčinám a důsledkům změn klimatu? Kdo chce generovat ty znalosti? Podívejme se na to…
K 18.1.2026 se CLINTEL chlubil 2037 signatáři a 336 podporovateli z celého světa. Kdo jsou ale signatáři a podporovatelé třeba z ČR? No, je to dost tragikomické čtení. Uvádím jen jejich profesi tak, jak je v seznamu signatářů a podporovatelů, ale bez jmen. O ta ani nejde, ale klidně si je můžete najít na uvedeném odkazu.
Signatáři z ČR:
· Entomolog
· Nezávislý publicista a klimatolog (zajímavá postava, na svém blogu na iDnes o sobě uvádí, že je „bývalý konstruktér a projektant obuvnických strojů, potom podnikatel ve strojírenství, nyní důchodce, … nezávislý publicista, … amatérský klimatolog se zaměřením na klimatické změny…“. V klimatologii ovšem jméno zcela neznámé, bez jediné publikace)
· Expert na bezpečnost jaderných zařízení
· Zemědělský inženýr, biolog
· Fyzikální chemik
· Učitel matematiky
· Statistik a geolog
· Antropolog
· Expert na uhlí
· Profesor ekonomie
· Právník, spisovatel a vydavatel
· Profesor na fakultě zemědělské a technologické
· Teoretický fyzik
· Geochemik
· Meteorolog a konzultant na volné noze (znám osobně, jako meteorolog dobrý, ale…)
· Hematoonkolog
· Profesor aplikované fyziky na fakultě rybářství a ochrany vod
· Geolog
· Ekonom a mezinárodní právník
· Geochemik
· Chemický inženýr v důchodu
Podporovatelé z ČR:
· Vedoucí týmu pro zajištění kvality
· Emeritní ředitel střední školy
· Umělec
· Předseda představenstva pojišťovny
· Fyzik
Ano. Klimatolog ani jediný, kromě samozvaného „amatérského klimatologa“, který zřejmě získal vzdělání a zkušenosti klimatologa při konstrukci obuvnických strojů, ale toho opravdu za klimatologa považovat nelze ani v nejdivočejších snech.
Pochopil bych ještě, že se někteří z nich mohou odborně vyjádřit k dopadům změn klimatu na jejich obor nebo ke způsobům, jak dál postupovat (adaptace versus mitigace). Ale ke znalostem a porozumění příčinám změn klimatu? To myslí vážně?
Ale ani v globálním měřítku žádná sláva. Minimum signatářů má publikace v recenzovaných odborných klimatologických časopisech, zabývajících se klimatem. Velkou skupinu signatářů tvoří geologové a geofyzici, napojení na těžební průmysl. Ti pochopitelně vidí vývoj klimatu z hlediska své profese a hlavně svých zájmů. Další velkou část tvoří třeba strojní inženýři, elektroinženýři, specialisté na IT, ale také právníci, ekonomové, lékaři, podnikatelé, manažeři, filosofové,…. To všechno je od klimatologie opravdu hodně daleko. Výrazným rysem seznamu CLINTEL je pak vysoký podíl odborníků v důchodovém věku. Tito lidé mají často tituly z prestižních univerzit, ale opět ve všech možných oborech a většinou mimo klimatologii.
Netvrdím, že tito lidé nejsou nebo nebyli odborníky ve svých oborech. Pravděpodobně jsou nebo byli. Kde je ale za odborníky považovat rozhodně nelze, to je klimatologie.
A kde jsou tedy klimatologové? V CLINTELu zjevně ne. Když jsem si dal do vyhledávání v seznamu signatářů a podporovatelů CLINTEL slovo „climatologist“, našel jsem 3 lidi. Kromě českého konstruktéra obuvnických strojů ještě jednoho paleoklimatologa z Nového Zélandu a jednoho z USA. Pokud jde o slovo „climatology“, je to o něco lepší. 17 výskytů na 2373 signatářů nebo podporovatelů – to je dokonce kolem 0,7 %. I když i tam najdeme kuriozity jako „65 let zájmu o meteorologii a klimatologii“ (no, taky se už hodně dlouho zajímám o leccos, ale těžko v tom někdy budu odborník) nebo „Někdo se zdravým rozumem a znalostí klimatologie“ (kdepak asi ten „zdravý rozum“ vystudoval?). Spousta dalších se deklaruje jako „climate realist“. Těch je tam ještě víc. A jsou mezi nimi třeba urolog, ekonom, agronom, podnikatel, geofyzik, astrofyzik, pilot, psycholog, moderátor nebo matematik. Kde tihle berou jistotu, že jsou opravdu realisty, to je mi záhadou…
CLINTEL prostě jen nabírá signatáře a podporovatele, čistě formálně, pokud možno s různými tituly, ale bez ohledu na odbornost. Stačí jen mít ten „správný názor“. Znalosti a zkušenosti v klimatologii tady vůbec nejsou důležité, rozhodující je ideologie. Ale s tímhle aparátem pak klimatologii kritizují. Komické… Přitom CLINTEL sám deklaruje, že jeho hlavním cílem je generovat znalosti a porozumění příčinám a důsledkům změny klimatu. Račte prominout, ale ty znalosti a porozumění příčinám změny klimatu u nich „generuje“ kdo? Ekonomové, lékaři, podnikatelé nebo filosofové? Nebo snad elektroinženýři, geologové nebo právníci?
Můžeme se na to ale podívat ještě blíž a konkrétněji. V roce 2023 vydal CLINTEL publikaci s názvem „The Frozen Climate Views of the IPCC – An Analysis of AR6“, kde kritizuje 6. zprávu IPCC. Tato publikace byla následně (a zcela správně) tvrdě kritizována např. na webech Climate Feedback, Skeptical Science, ale třeba i řadou univerzitních pracovišť po celém světě. Byla označena za „amatérský pokus o dezinformaci“, metodicky obsahující řadu základních chyb nebo užívající metod cherry-pickingu.
Časté byly ale i námitky proti profesnímu složení a expertize autorů. Takže kdo jsou autoři této „vědecké“ publikace CLINTELu?
· Dr. Javier Vinós (molekulární biolog, spisovatel, Španělsko)
· Dr. Ross McKitrick (profesor ekonomie, Univerzita Guelph, Kanada)
· Dr. Nicola Scafetta (profesor fyziky atmosféry, Univerzita Federico II, Neapol, Itálie)
· Kip Hansen (novinář v oblasti vědeckého výzkumu, USA)
· Dr. Fritz Vahrenholt (průmyslník, vědec v oblasti energetiky a průmyslu, Univerzita Hamburg, Německo)
· Dr. Ole Humlum (emeritní profesor glaciologie a geomorfologie, Univerzita Oslo, Norsko)
· Marcel Crok (ředitel CLINTELu, Holandsko)
· Andy May (vědecký spisovatel, petrofyzik v důchodu, USA).
Takže taky nic moc. Fyzika atmosféry alespoň 1x, ale klimatolog žádný. A tahle sestava, připomínající spíše hvězdnou pěchotu než cokoli jiného, chce objektivně plnit cíl CLINTELu „generovat znalosti a porozumění příčinám ... změny klimatu“? A ty znalosti o klimatu generují biolog, ekonom, novinář, průmyslník, spisovatel a petrofyzik? Jak? Na základě čeho? Vzdělání v oboru – nula. Praxe v oboru – nula. Zkušenosti v oboru – nula. Jediné, co nakonec mají, je jejich ideologie...
Vychází mi z toho jedno jediné. Celý ten „slavný“ CLINTEL je jen obskurní klimaskeptické panoptikum…
Ladislav Metelka
