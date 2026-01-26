Klimaskeptici: „CO2 už svou roli splnil“. Tuhle hloupost opravdu někdo myslí vážně?
Je to vskutku primitivní a hloupý názor, ze kterého doslova trčí nejen neznalost chování a fungování klimatu, ale i neznalost základů matematiky. Takže se podívejme, co o tom říká fyzika a klimatologie. A protože fyzika, nevyhneme se alespoň jednoduchým vzorečkům. Ale tak to prostě v klimatologii je, ať se to líbí nebo ne…
Především zvýšení koncentrace CO2 má za následek změnu radiační bilance atmosféry. Jinak řečeno – změní se poměr mezi přijímanou a odváděnou energií v podobě elektromagnetického záření. A protože příkon krátkovlnného záření od Slunce se dlouhodobě prakticky nemění (zde), jde tu hlavně o bilanci v infračervené oblasti.
Na to existuje řada studií, které vycházejí z měření. Jednou z nejvíce uznávaných je Myhre G. et al.: New estimates of radiative forcing due to well mixed greenhouse gases. Ta uvádí vztah mezi koncentrací CO2 (v ppm) a změnou radiačního působení v infračervené oblasti dRF od předindustriální doby (ve W.m-2) v jednoduchém tvaru
dRF = 5,35 * ln(C/C0),
kde C je koncentrace CO2, pro kterou změnu radiačního působení počítáme a C0 je koncentrace předindustriální, 280 ppm. Logaritmický tvar závislosti přitom vychází z obecných fyzikálních zákonů, konkrétně z Lambert-Beerova zákona (lze snadno vygooglit nebo najít na Wikipedii). Ostatně i ten je velice jednoduchý. Logicky nám ale tímto způsobem vyjde jen odhad zesílení radiačního působení oproti předindustriální době.
Druhým krokem pak je výpočet oteplení pro dané zesílení radiačního působení. Ten se většinou používá ve tvaru
dT = 0,8 * dRF
a vychází z odhadu citlivosti klimatu podle Ramaswamy et al.: Radiative Forcing of Climate Change.
S pomocí těchto dvou vztahů si můžeme alespoň přibližně znázornit jak zesílení radiačního působení v závislosti na koncentracích CO2, tak i odpovídající změnu teploty. Souhrnně je to na následujícím grafu:
Na levé ose je zesílení radiačního vlivu ve W.m-2, na pravé odpovídající změna teploty ve °C. Černě jsou znázorněny dnešní koncentrace CO2 kolem 420 ppm. Při dnešních koncentracích CO2 tedy vychází radiační vliv kolem 2 až 2,5 W.m-2 a zvýšení teploty o 1,5 až 2°C. To poměrně dobře odpovídá naměřeným hodnotám.
Z grafu ale jasně vidíme, že řeči o tom, že „CO2 už svou roli splnil, protože závislost teploty na koncentraci CO2 je logaritmická“ jsou naprostý nesmysl. Růst teplot v závislosti na růstu koncentrací CO2 sice zpomaluje, ale velice mírně a ten přírůstek nikdy není nulový. Je jasně vidět, že další růst koncentrací CO2 dává ještě dost prostoru ke znatelnému zvýšení teploty i o dalších několik °C. Logaritmická závislost sama o sobě totiž nikdy nemůže zajistit „vyčerpání“ vlivu CO2 na teplotu, což by měl vědět každý, kdo ve škole o logaritmy jen vzdáleně zavadil.
Výše uvedené rovnice pochopitelně popisují jen přímý fyzikální vztah v rovnovážném stavu. V realitě klimatického systému je celá záležitost samozřejmě složitější kvůli zpětným vazbám a dalším vlivům (např. tání ledovců, albedo, aerosoly, nerovnovážné stavy klimatického systému…), které mohou účinek CO2 zesilovat nebo zeslabovat a na jejichž přesnější výpočet bychom potřebovali mnohem složitější model celého klimatického systému. Celkový tvar závislosti oteplení na koncentraci CO2 by ale výrazněji nezměnily.
Výsledky i takto jednoduchého výpočtu nejsou v zásadním rozporu s měřením závislosti teplot na koncentraci CO2, což ukazuje následující tabulka teplotních trendů od roku 1961, počítaných jak na základě přímých měření teploty podle šesti nejpoužívanějších řad globální průměrné teploty (Berkely Earth, ERA5, GISTEMP, HadCRUT5, JRA-3Q a NOAA GlobalTemp v6), tak i vypočítaných z naměřených koncentrací CO2 podle měření na Mauna Loa (poslední sloupec), s použitím výše uvedených vzorců:
|Teplotní řada
|Berkeley Earth
|ERA5
|GISTEMP
|HadCRUT5
|JRA-3Q
|NOAA GlobalTemp v6
|Podle CO2
|Lineární trend [°C/10 let]
|0,19
|0,19
|0,18
|0,19
|0,18
|0,18
|0,20
Shrnutí: Tvrzení o tom, že CO2 již vyčerpal své schopnosti oteplovat atmosféru a tím svou roli splnil, je z fyzikálního i klimatologického hlediska naprosto nesmyslné a zcela hloupé. Jeho autoři zjevně nechápou ani základy fyziky nebo klimatologie, nehledě na to, že i samotná (a jimi samými zmiňovaná) logaritmická závislost něco takového jasně vylučuje.
Ladislav Metelka
Klimaskepticismus: CLINTEL? Jen klimaskeptická hvězdná pěchota…
CLINTEL (Climate Intelligence) je klimaskeptická organizace, založená v roce 2019. Má být jakousi „nezávislou“ protiváhou IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).
Ladislav Metelka
Klima: Snížení stavů dobytka svět nezachrání a dlouhodobě nebude mít očekávaný efekt
Často se mluví o nutnosti snížení stavu dobytka ve snaze snížit emise jednoho silného skleníkového plynu – metanu. Mělo by to prý výrazně snížit skleníkový efekt, omezit změny klimatu a zpomalit růst globální průměrné teploty.
Ladislav Metelka
Klimaskepticismus: Rozum „… až na x-tém místě za desetinnou čárkou…“.
Je to už takový legrační klimaskeptický folklór. Když přijde řeč na vlivy člověka na klima, vyjmenují Vám spoustu dalších věcí, které, podle nich, ovlivňují změny klimatu stejně nebo více než antropogenní skleníkové plyny.
Ladislav Metelka
Klima a extrémní projevy počasí
Extrémní projevy počasí se prostě dějí. Vždycky to tak bylo a vždy bude. Stačí ale jedna větší povodeň, hurikán, horká vlna nebo něco podobného a hned se objeví alarmistická informace, že příčinou je změna klimatu.
Ladislav Metelka
Asistenční psi: Předvýchova
Ve vánočním čase na chvíli opustím klima a dáme si něco z jiného soudku, ale i to je součástí života...
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...
Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?
V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se...
Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje i zdraví
Po dvouleté pauze se Petr Lněnička znovu ponořil do role jednoho z nejznámějších tuzemských...
Meteorologové odvolali smogovou situaci v Moravskoslezském kraji, pomohl déšť
Meteorologové odvolali v noci na pondělí smogovou situaci v Moravskoslezském kraji. Rozptylové...
Silničáři varují před ledovkou, u Tábora už kvůli ní havarovalo několik aut
Silničáři varují řidiče na jihu Čech před ledovkou. Na silnicích se tvoří náledí zejména na...
Senior taxi v Žatci zdražuje jízdu na 30 korun
O 10 korun víc budou od 1. února platit obyvatelé Žatce starší 65 let, kteří budou chtít využít...
Česko nebude zálohovat PET lahve ani plechovky, vláda vsadila na třídění odpadu
Polsko. Německo. Rakousko. Slovensko. Hranice České republiky už teď fyzicky nepřekročíte, aniž...
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ
Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
- Počet článků 14
- Celková karma 12,00
- Průměrná čtenost 457x