Klima: Troposféra se nám vesele otepluje. Co ale dělá stratosféra?
Teploty a vlhkosti vzduchu, směr a rychlost větru, ale také třeba vertikální profily ozonu se už desítky let měří pomocí meteorologických sond, vypouštěných na balonech několikrát denně. Dnes tato měření představují naprosto zásadní zdroj informací o stavu atmosféry třeba pro numerické modely předpovědi počasí. U nás tato měření už více než 50 let zajišťuje observatoř ČHMÚ v Praze-Libuši.
Následující graf znázorňuje trendy teplot ve °C/10 let ve standardních tlakových hladinách podle měření radiosondážní stanice ČHMÚ v Praze na Libuši, za období 1976-2025 (50 let) z dat z termínů 0 UTC a 12 UTC. Na svislé ose je tlaková hladina, na vodorovné teplotní trend za 50 let. Malými čísly u bodů v grafu jsou znázorněny přibližné výšky dané hladiny v metrech nad mořem, červenou přerušovanou čarou přibližná výška tropopauzy (rozhraní mezi troposférou a stratosférou). Všechny trendy, s výjimkou hladiny 250 hPa, jsou statisticky významné na 1% hladině významnosti.
Je zřejmé, že pro troposféru je typické oteplování (to je všeobecně známo), zatímco stratosféra se jasně ochlazuje. Čím je to ale způsobeno?
Roli tady hraje několik faktorů:
- CO₂ tepelné záření nejen pohlcuje, ale také vyzařuje.
- V troposféře je větší hustota vzduchu a tedy i více CO2, než ve stratosféře.
- Ještě více to platí pro nejsilnější skleníkový plyn – vodní páru. Ta se nachází prakticky jen v troposféře, ve stratosféře je její množství velice malé.
V troposféře tedy vzduch, obsahující relativně vysoké množství CO2 a vodní páry, výrazně absorbuje tepelné záření od povrchu a tuto energii může v poměrně hustém prostředí snadno předávat ve formě tepla okolnímu vzduchu. Proto se troposféra otepluje. Je to jako deka, která izoluje to, co je pod ní.
Ve stratosféře je ale situace jiná, je to o dost jiné prostředí. Teplotou i hustotou vzduchu. Navíc zde prakticky chybí vodní pára. V řídkém vzduchu nemá CO2 takovou možnost předávat zachycenou energii okolnímu vzduchu a měnit ji tak na teplo. Musí ji tedy vyzařovat do okolí, zčásti i do kosmu. Prostě nemá nad sebou prakticky žádnou deku. Méně energie tedy zůstává ve stratosféře ve formě tepla, více se vyzařuje do kosmu. Koncentrace CO2 ovšem roste i ve stratosféře, takže roste i tepelné vyzařování molekul CO2 do kosmu. To vede k ochlazování stratosféry. Menší absorpce tepelného záření (prakticky absence vodní páry), málo účinné ohřívání okolního řídkého vzduchu a vyšší ztráty energie vyzařováním molekul CO2 do kosmu ve srovnání s troposférou - to vše vede k ochlazování stratosféry. Zatímco tedy CO2 v prostředí troposféry, společně s vodní parou, přispívá k oteplování, v podmínkách stratosféry vede k ochlazování.
Svou roli tady mohl sehrát i ozon, je to také skleníkový plyn. Jeho koncentrace klesaly zejména v 80. letech a v první polovině 90. let minulého století, od té doby ale zvolna rostou. Pokles množství ozonu mohl mít za následek určitý pokles teploty stratosféry, současný velmi pomalý vzestup množství ozonu ale nedokáže kompenzovat rostoucí ztráty energie tepelným vyzařováním molekul CO2.
Oteplování troposféry i ochlazování stratosféry tedy mají jedinou hlavní společnou příčinu: zvyšování koncentrace skleníkových plynů. V troposféře v důsledku pozitivní zpětné vazby je to nejen vlivem rostoucí koncentrace samotného CO2, ale i vodní páry, jak jsem uváděl zde. Fyzikálně to krásně sedí. Je to také jasným důkazem o příčině oteplování. Žádných motoristických „8 příčin“, žádné zvýšení sluneční aktivity, žádné vysušování povrchu nebo podobné splašené teorie. Ty by se totiž musely projevovat zvýšením teploty v celé atmosféře, tedy i ve stratosféře, nebo přinejmenším stagnací teploty stratosféry. To se ovšem prokazatelně neděje. Teplota stratosféry jasně klesá a to tyto teorie nejsou schopny vysvětlit. A v tom případě jsou neúplné nebo chybné.
Právě ochlazování stratosféry je považováno za jeden z několika „otisků prstů“, které dokládají dominantní příčinu oteplování troposféry v rostoucích koncentracích skleníkových plynů.
Úvodní foto: ČHMÚ
Ladislav Metelka
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No a pokud bude čas, napíšu i něco o asistenčních psech.