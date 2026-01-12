Klima: Snížení stavů dobytka svět nezachrání a dlouhodobě nebude mít očekávaný efekt
Metan produkuje dobytek při trávicím procesu. A metan je silný skleníkový plyn, v relativním srovnání cca 30x účinnější než CO2. Obávám se, že tyto dvě informace někomu stačily, aby začal bojovat za snížení stavů dobytka, stejně jako bojuje za snížení emisí skleníkových plynů ze spalování fosilních paliv. Jenže ono je třeba podívat se na to trochu víc a zjistíme, že s metanem je to o dost jinak, než s CO2 ze spalování fosilních paliv.
Především je dobré sledovat uhlík. Spalováním fosilních paliv se totiž do uhlíkového cyklu dostává nový uhlík, který byl desítky až stovky milionů let mimo něj. Oproti tomu v případě metanu z dobytka se do atmosféry žádný nový uhlík nedostává. Pouze uhlík, který už v uhlíkovém cyklu dříve byl.
A kde se tedy ten metan v tělech dobytka bere? Je jasné, že u býložravců se uhlík dostává do jejich těl potravou. Tedy v biomase. V té biomase, která dříve vyrostla díky fotosyntéze a přitom odčerpala z atmosféry určité množství CO2. Dobytek tedy vlastně jen vrací do atmosféry uhlík, který z ní byl dříve odebrán při fotosyntéze, nutné k produkci jejich potravy.
A co se děje s metanem, když se dostane do atmosféry? Nevydrží v ní dlouhodobě, během několika let se chemickými reakcemi přemění opět na CO2. Schematicky to jde zapsat jako
CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O
Takže jsme opět na začátku a kruh se uzavírá. Celý proces má tedy 3 fáze:
· Tvorba biomasy – fotosyntéza, odčerpání části CO2 z atmosféry – to vede ke snížení skleníkového efektu
· Trávení a vypouštění metanu – zesílení skleníkového efektu na dobu roků až několika málo desítek let (část CO2 je nahrazena metanem, což je účinnější skleníkový plyn než CO2)
· Po této době metan transformován zpět na CO2 – návrat k původní intenzitě skleníkového efektu
Jediný rozdíl oproti tomu, kdyby dobytek vůbec neexistoval, je tedy pouze v době, kdy je uhlík vázaný v metanu místo CO2, protože metan je účinnější skleníkový plyn než CO2. V tom období je možné mluvit o určitém přechodném zesílení skleníkového efektu. Množství uhlíku v tom cyklu ale dobytek nijak nemění.
Zkusme si ale něco alespoň orientačně spočítat. Světové roční emise metanu z chovu dobytka se odhadují z dostupných zdrojů na cca 100-120 milionů tun. Metan je asi 30x účinnější skleníkový plyn než CO2, takže těch 100-120 milionů tun metanu je ekvivalentní asi 3-3,6 miliardám tun CO2. Antropogenní produkce CO2 je ale kolem 40 miliard tun ročně. Metan, emitovaný při chovu dobytka, tedy zesiluje skleníkový efekt na úrovni do 10 % toho, co dělá celá antropogenní produkce CO2. Toto zvýšení je způsobené jen tím, že uhlík je v atmosféře po několik let vázán ve skleníkově účinnějším metanu a ne v méně účinném CO2.
Důležité by také bylo podívat se, co by se stalo s biomasou, kdyby se snížily stavy dobytka. Snížilo by se její pěstování? Pak by se ale také snížilo odčerpávání CO2 z atmosféry při fotosyntéze. Využila by se jinak? Pokud ano – jak? Dříve nebo později by došlo k jejímu spálení nebo třeba k přirozenému rozkladu – ty ale mají zase za následek produkci CO2 nebo při anaerobních procesech produkci metanu, který se ale po čase transformuje zpět na CO2. Uhlík, vázaný v biomase, pokud není odstraněn z uhlíkového cyklu, se tedy tak jako tak nakonec dostane zpět do atmosféry v podobě CO2.
Tohle vše samozřejmě popisuje pouze přímý vliv chovu dobytka na intenzitu skleníkového efektu. Je ale jasné, že do celého procesu by měly být započítány i další vlivy, třeba změny ve využití půdy pro pěstování biomasy, ale tyhle úvahy už nechám povolanějším.
Shrnutí: Ale ať chceme nebo ne – žádný uhlík při chovu dobytka nevzniká a žádný nezaniká. Uhlík, který už v klimatickém systému je, se jen transformuje na méně či více účinné skleníkové plyny nebo může být nějaký čas uložen v biomase. Jediný spolehlivý a trvalý způsob, jak si poradit s přebytečným uhlíkem je ale jeho odstranění z uhlíkového cyklu a uložení někde mimo, aby z něj nemohl vznikat ani CO2, ani metan. Tedy přesný opak toho, co teď děláme. Redukce stavů dobytka ale odstraňování přebytečného uhlíku z uhlíkového cyklu nijak neřeší. Chov dobytka pouze na čas mírně zesiluje skleníkový efekt, pokud je uhlík přechodně vázán v metanu místo CO2. Dlouhodobý efekt redukce dobytka je tedy minimální. Pokud ale neodstraníme z atmosféry přebytečný uhlík, vždy tu budou vyšší koncentrace CO2 nebo metanu v atmosféře, ať už stavy dobytka omezíme nebo ne.
Ladislav Metelka
