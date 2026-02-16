Klima: Projevilo se už omezování emisí CO2 na jeho koncentraci v atmosféře?
Začal to všechno Kjotský protokol v roce 1997. Pak následovala Pařížská dohoda (2015) a další. Politici se chlubili uzavřenými závazky na omezování emisí CO2 a slibovali, jak tím omezí oteplování na 1,5°C, maximáně na 2°C. K tomu také určili, jak je třeba postupovat v omezování emisí CO2, aby se to podařilo. Daří se ale opravdu snižovat emise CO2 a zpomalit růst jeho koncentrací v atmosféře?
Nejprve ale něco o měření koncentrace CO2. Ta se v atmosféře měří systematicky od roku 1958 na stanici Mauna Loa na Havaji. Dnes je samozřejmě lokalit s měřením CO2 více, jen Scripps Research Institute měří asi na 14 lokalitách, v jakémsi „řezu“ od severní Kanady až po jižní pól:
Zdroj: https://scrippsco2.ucsd.edu/data/atmospheric_co2/sampling_stations.html
Nicméně data z Mauna Loa zůstávají tou nejdůležitější řadou, protože je nejdelší. Křivce vývoje koncentrace CO2 z Mauna Loa se říká Keelingova křivka podle zakladatele měření na Mauna Loa, Charlese Davida Keelinga.
Data z Mauna Loa od roku 1958 do roku 2025 jsou znázorněna zde:
Zdroj dat: https://scrippsco2.ucsd.edu/data/atmospheric_co2/mlo.html, data do konce roku 2025.
Modře je znázorněn průběh měsíčních průměrů koncentrace CO2, červeně jsou klouzavé roční průměry s odstraněnou sezonní variabilitou.
Ta modrá křivka je docela zajímavá a ukazuje na jasný roční chod koncentrací CO2. Maximum má vždy v jarních měsících (květen), minimum na podzim (září-říjen). Je to tím, že stanice Mauna Loa je na severní polokouli a na té vždy na jaře začíná biologická aktivita (fotosyntéza), která odčerpává z atmosféry část CO2. To trvá až do podzimu, kdy fotosyntéza ustává a navíc začíná docházet k rozkladu odumřelých rostlin. To pak vede k nárůstu koncentrace CO2. Na jižní polokouli je chod opačný, maximum je na jaře jižní polokoule (podzim na severní polokouli) a minimum na podzim jižní polokoule (jaro severní polokoule). Navíc amplituda tohoto chodu směrem na jih klesá a na jižním pólu je roční chod prakticky neznatelný (obrázek např. zde).
Na Keelingově křivce je jasně vidět, že koncentrace CO2 v atmosféře nejen stále rostou, ale dokonce rostou čím dál tím rychleji.
Tempo růstu koncentrace CO2 si můžeme znázornit i pomocí meziročních změn jeho koncentrace. To je graf, kde jednoduše vyjádříme o kolik ppm narostly koncentrace CO2 vždy za posledních 12 měsíců. Je zde:
Zdroj dat: https://scrippsco2.ucsd.edu/data/atmospheric_co2/mlo.html, data do konce roku 2025.
Je vidět, že na přelomu 60. a 70. let 20. století rostly koncentrace CO2 průměrným tempem cca 1 ppm/rok, dnes je to ale už přes 2,5 ppm/rok. Zeleně čárkovaně je znázorněn lineární trend, červeně kvadratický (parabolický) trend. Prakticky se od sebe neliší, což naznačuje, že nárůst tempa zvyšování koncentrací je prakticky lineární.
Podstatné ale je, že ani ke konci křivky není ani naznačen žádný pokles rychlosti zvyšování koncentrace CO2 v atmosféře. Za posledních 30 let se tedy na zrychlování růstu koncentrací CO2 prakticky nic nezměnilo. Pokud by ale dosavadní opatření na snižování emisí CO2 měla mít nějaký měřitelný vliv na jeho koncentrace v atmosféře, pak by rychlost nárůstu koncentrace měla ke konci vykazovat když ne pokles, tak alespoň snižování tempa růstu. Nic takového ale v datech do konce roku 2025 není.
Vysvětlení je jednoduché. Pro globální koncentrace CO2 nejsou rozhodující emise v Evropské unii, ty činí jen asi 6 % celosvětových. Sice postupně klesají, ale svět jako celek emituje CO2 vesele dál a dokonce stále rostoucím tempem, jak ukazuje následující graf vývoje ročních globálních emisí CO2 ze spalování fosilních paliv:
Zdroj dat: https://github.com/owid/co2-data?tab=readme-ov-file
Ani zde tedy nevidíme, že by celosvětové emise CO2 v posledních letech nějak zpomalovaly svůj růst.
Suma sumárum - bez ohledu na různé dohody a závazky, emise CO2 celosvětově stále rostou, jeho koncentrace v atmosféře také a dokonce čím dál tím rychleji. A to zcela bez ohledu na to, co dělá Evropa. A právě koncentrace CO2 je jedním z rozhodujících faktorů pro vývoj oteplování a změn klimatu.
Závěr z toho všeho je jediný: dosavadní opatření ke snižování emisí CO2 se na vývoji jeho globální koncentrace v atmosféře a ani na zpomalení růstu skleníkového efektu zatím nijak měřitelně neprojevují a nejsou ani známky toho, že by se tak mohlo stát v nejbližších letech.
Ladislav Metelka
Klima: Opravdu se u nás otepluje „2x rychleji“? A rychleji než co?
V poslední době se objevila informace, že se u nás „otepluje 2x rychleji než zbytek světa“. Jak to ale ve skutečnosti je?
Ladislav Metelka
Klimaskepticismus versus klimaalarmismus: Válka ideologií, ve které prohráváme všichni
Tahle nesmyslná válka trvá už mnoho let a nepřinesla nic dobrého. Ani nemohla. Když se perou dvě ideologie, nemůže to dopadnout dobře. Navíc když obě strany používají dezinterpretace a někdy i vyložené lži.
Ladislav Metelka
Klimaskeptici: „CO2 už svou roli splnil“. Tuhle hloupost opravdu někdo myslí vážně?
Není to tak dávno, co jsme mohli slyšet další hloupý klimaskeptický argument, že zvyšování koncentrací CO2 už dnes nemá na teplotu atmosféry vliv, protože závislost teploty na CO2 je logaritmická a CO2 už tedy svou roli splnil.
Ladislav Metelka
Klimaskepticismus: CLINTEL? Jen klimaskeptická hvězdná pěchota…
CLINTEL (Climate Intelligence) je klimaskeptická organizace, založená v roce 2019. Má být jakousi „nezávislou“ protiváhou IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).
Ladislav Metelka
Klima: Snížení stavů dobytka svět nezachrání a dlouhodobě nebude mít očekávaný efekt
Často se mluví o nutnosti snížení stavu dobytka ve snaze snížit emise jednoho silného skleníkového plynu – metanu. Mělo by to prý výrazně snížit skleníkový efekt, omezit změny klimatu a zpomalit růst globální průměrné teploty.
