Klima - projekt Perun: Co nás čeká do roku 2100?
Tedy „Predikce, hodnocení a výzkum citlivosti vybraných systémů, vlivu sucha a změny klimatu v Česku“.
PERUN je výzkumný projekt, financovaný Technologickou agenturou ČR (TAČR). Garantem projektu je Ministerstvo životního prostředí a kromě ČHMÚ jsou řešiteli projektu Česká geologická služba, Matematicko-fyzikální fakulta a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. a PROGEO, s. r. o. Projekt běží od roku 2020 a v současné době se blíží ke konci jeho první část, která trvala 6,5 roku. Projekt navazuje na dřívější výzkum scénářů změny klimatu pro ČR z doby před skoro 20 roky a měl by poskytnout aktualizované údaje pro potřeby strategického plánování státu.
Jaké jsou cíle projektu, to tu nebudu vypisovat, můžete si je přečíst na stránkách projektu. Zajímavější jsou ale jistě výsledky. I když projekt ještě není ukončen, řada výsledků už publikována byla, například právě na stránkách projektu.
Veřejnost asi nejvíce zajímá předpokládaný vývoj teplot a srážek. Ten je na stránkách projektu prezentován pro 2 emisní scénáře – SSP2-4.5 a SSP5-8.5 (jednotlivé scénáře popisují různé typy socioekonomického vývoje, včetně vývoje emisí skleníkových plynů). Na ně navazující scénáře vývoje klimatu pro ČR byly počítány přímo v ČHMÚ modelem Aladin-Climate/CZ na superpočítači NEC-SX Aurora Tsubasa. Vzhledem k tomu, že scénář SSP5-8.5 se již dnes jeví jako nereálný (viz zde), uvedu jen některé výsledky pro „realistický“ scénář SSP2-4.5 pro ČR do roku 2100 (pro větší obrázek rozklikněte):
U teplot je tedy předpokládaný vývoj do konce století jasný. Další oteplování, v průměru oproti prvnímu dvacetiletí tohoto století asi o 2°C...
A co srážky?
Tady už to není tak jednoznačné. Srážkové úhrny jsou bez jasného trendu a můžete si všimnout, že průměrné úhrny pro roky 2081-2100 jsou většinou velice podobné těm pro období 2021-2040.
Graficky je to pěkně vidět na následujícím obrázku. Znázorněny jsou průměrné hodnoty pro území ČR podle datového katalogu projektu PERUN. T je průměrná teplota vzduchu za daných 20 let, SRA je průměrný roční úhrn srážek za totéž období.
Dohromady nám to ale i tak něco říká o budoucích možných rizicích pro ČR. Jedním z největších je evidentně sucho. Při růstu teplot totiž výrazně roste výpar, ale pokud není kompenzován většími srážkami (což v tomto případě pravděpodobně nebude), riziko a intenzita sucha budou jen narůstat. Stále větší procento vody, vypadlé ve srážkách, se bude vypařovat a stále menší část pak bude zbývat na vsakování do půdy a povrchový nebo podzemní odtok (viz zde).
Tyto výstupy ale nebyly jediným cílem projektu. Na vypočítané scénáře změn klimatu pro ČR navazují následné analýzy dalších oborů, například z hlediska předpokládaného vývoje rizik, opatření pro epizody sucha, zpřesnění informací o hydrologickém režimu a dopadech na krajinu nebo pro aktualizaci strategických dokumentů. Na těch se pracuje.
Podrobnější výsledky jsou k dispozici na stránkách projektu PERUN.
Ladislav Metelka
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No a pokud bude čas, napíšu i něco o asistenčních psech.