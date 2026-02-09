Klima: Opravdu se u nás otepluje „2x rychleji“? A rychleji než co?

V poslední době se objevila informace, že se u nás „otepluje 2x rychleji než zbytek světa“. Jak to ale ve skutečnosti je?

„Zbytek světa“ se dá chápat jako celý svět, kromě ČR. Tedy i blízké evropské státy. Není ale žádný důvod, aby se u nás oteplovalo 2x rychleji než třeba v Německu, Polsku, Rakousku nebo na Slovensku.

Takže si vezměme data. Jsou veřejně dostupná. Data globální průměrné teploty ze zdrojů WMO (Světová meteorologická organizace) pro 6 nejčastěji používaných časových řad globálních průměrných teplot (dokonce podle některých řad od roku 1850) jsou k dispozici třeba zde. Data z ČR podle měření ČHMÚ (od roku 1961) pak zde. Není problém si je stáhnout a trochu zpracovat. Je to práce na pár minut…

Vzhledem k tomu, že územní data (územní průměrné teploty pro ČR) jsou k dispozici od roku 1961, i řady průměrných globálních teplot vezmeme jen od roku 1961. Abychom mohli řady přímo porovnávat, od všech řad odečteme průměr za standardní klimatologické období 1961-1990. Tím dostaneme všude řady odchylek od tohoto normálu 1961-1990. No a teď už si jen spočítáme lineární trendy za období 1961-2024, což dnes zvládne i ten nejprimitivnější statistický program. Graficky to pak vypadá nějak takto:

Zdroj dat: WMO, ČHMÚ

Malý dodatek pro statistiky – všechny trendy jsou statisticky významné na 1% hladině významnosti.

Pár poznámek ke grafu:

· Data šesti řad globálních průměrných teplot se od roku 1961 vzájemně liší jen minimálně a vykazují i podobný a jasně rostoucí trend.

· Řada pro ČR pochopitelně vykazuje vyšší variabilitu (protože reprezentuje menší území), ale trend teplot se zde od řad globálních průměrů značně liší, jak ukazuje tabulka:

Teplotní řadaBerkeley EarthERA5GISTEMPHadCRUT5JRA-3QNOAA GlobalTemp v6ČR
Lineární trend [°C/10 let]0,190,190,180,190,180,180,37

Zatímco tedy řady globálních průměrných teplot vykazují v období od roku 1961 trend cca 0,18-0,19°C/10 let, teplotní řada z ČR vykazuje za stejné období trend cca 0,37°C/10 let. Tedy skutečně přibližně dvojnásobný… Odtud zřejmě pochází ona informace o dvojnásobku. Je, podle všeho, v zásadě správná, ovšem chybně interpretovaná. Je totiž třeba také správně uvádět, ve srovnání s čím je to dvojnásobek. Není to ve srovnání se „zbytkem světa“, je to ve srovnání s trendem globální průměrné teploty.

A čím je to způsobeno? Oceán funguje jako stabilizátor teploty. Voda má ve srovnání s pevným povrchem daleko větší měrnou tepelnou kapacitu. 1 kg vody tedy potřebuje k ohřátí o 1°C výrazně více tepla než pevný povrch. Proto se pevný povrch ohřívá více a rychleji než povrch vody. A pak je tu ještě výpar z vodní hladiny, který je výrazně větší než výpar z pevnéhio povrchu a který spotřebovává latentní teplo a odvádí ho do vyšších vrstev atmosféry, čímž se hladina vody dále ochlazuje.

Teplota vzduchu, hlavně v přízemní vrstvě, poměrně dost závisí na teplotě povrchu pod ním. Na severní polokouli tvoří pevnina kolem 40% plochy, na jižní kolem 20%. Je tedy jasné, že severní polokoule se bude jako celek oteplovat rychleji než jižní. A navíc naše území leží na pevnině. Proto je oteplování v Evropě (ale i jinde na pevnině na severní polokouli) výrazně rychlejší, než je celosvětový průměr. Ukazuje to i následující obrázek:

Zdroj: Odkaz

Takže tvrzení o „2x rychlejším oteplování“ v ČR není v zásadě chybné, je založeno na reálných datech, jen to bylo chybně interpretováno. Není to „2x rychleji, než zbytek světa“, ale „2x rychleji, než je průměrný globální trend oteplování“.

Autor: Ladislav Metelka | pondělí 9.2.2026 7:02 | karma článku: 0 | přečteno: 7x

Ladislav Metelka

  • Počet článků 16
  • Celková karma 12,47
  • Průměrná čtenost 517x
Přes 40 let klimatolog, nyní i důchodce. Hodně mě štve ideologické překrucování a dezinterpretace výsledků klimatologického výzkumu. Na obě strany, tu "klimaskeptickou" i tu "klimaalarmistickou". Těch je dnes, bohužel plno a hlavně o tom bych chtěl psát. No a pokud bude čas, napíšu i něco o asistenčních psech.

