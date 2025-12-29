Klima a extrémní projevy počasí

Extrémní projevy počasí se prostě dějí. Vždycky to tak bylo a vždy bude. Stačí ale jedna větší povodeň, hurikán, horká vlna nebo něco podobného a hned se objeví alarmistická informace, že příčinou je změna klimatu.

Především co je a co není klima. Klima je soubor statistických charakteristik, popisujících stav atmosféry za určité delší období. Dnes se zpravidla berou třicetiletá období, zahrnující 3 dekády. Tedy např. 1961-1990, 1981-2010 nebo poslední 1991-2020. Klima naopak není stav atmosféry na nějakém místě v nějakém okamžiku nebo během nějakého kratšího časového úseku. Tomu říkáme počasí.

Klima je dáno především fyzikou atmosféry a trochu i chemií. Ty také dávají některá omezení na to, co se v atmosféře může stát a co ne. Nemohou se samozřejmě dít věci, které odporují přírodním zákonům, ale o těch nemá smysl se vůbec bavit.

Žádný sebeextrémnější projev počasí, pokud neodporuje přírodním zákonům, ale nemůžeme v reálu zcela vyloučit. Čím extrémnější ten projev počasí je, tím nižší je pravděpodobnost jeho výskytu, ta ale nikdy není nulová. Jev se tedy vyskytnout může, i když třeba s velice nízkou pravděpodobností. Vždycky se totiž mohou sejít i velmi nepravděpodobné okolnosti a shody okolností, které způsobí vznik nějakého extrémního jevu, i když jejich pravděpodobnost je velice nízká. Ale kdo si počká, ten se dočká. Je to všechno jen o pravděpodobnostech. To je prostě statistika.

Z toho ovšem vyplývá, že o žádném jednotlivém reálném extrémním projevu počasí nemůžeme říci, že by se beze změn klimatu nebo bez oteplování nevyskytl. Mohl by se vyskytnout, i když jeho vznik v klimatu, neovlivněném člověkem, by třeba byl méně pravděpodobný, nebo méně častý, ale zcela vyloučit nikdy nejde.

Změna klimatu především mění pravděpodobnosti výskytu i extrémních projevů počasí. Jevy, které se dříve vyskytovaly v průměru třeba 1x za 10 let, se v současném nebo budoucím klimatu mohou vyskytnout v průměru třeba 1x za 5 let. Nebo také průměrně 1x za 20 let. Mění se i jejich intenzita. Ta může dlouhodobě růst nebo klesat. A může se měnit i lokalizace. Některé extrémní jevy se mohou začít častěji vyskytovat i v místech, kde dříve byly vzácné nebo naopak postupně „mizejí“ z míst, kde se dříve vyskytovaly častěji. Vždycky je to ale o vyšších či nižších pravděpodobnostech a tedy o statistice za delší období, což je vlastně definice klimatu.

Shrnutí: Změna klimatu znamená především změnu statistických charakteristik stavu a vývoje atmosféry, tedy i pravděpodobností nebo četností výskytu extrémních projevů počasí. Žádný takový extrém, pokud neodporuje přírodním zákonům, nemá ale nikdy a v žádném klimatu nulovou pravděpodobnost výskytu a nelze ho tedy zcela vyloučit. Proto také nelze o žádném jednotlivém extrémním projevu počasí tvrdit, že by se za jiného stavu klimatického systému vyskytnout nemohl.

Autor: Ladislav Metelka | pondělí 29.12.2025 0:08 | karma článku: 0 | přečteno: 17x

Ladislav Metelka

  • Počet článků 10
  • Celková karma 12,19
  • Průměrná čtenost 436x
Přes 40 let klimatolog, nyní i důchodce. Hodně mě štve ideologické překrucování a dezinterpretace výsledků klimatologického výzkumu. Na obě strany, tu "klimaskeptickou" i tu "klimaalarmistickou". Těch je dnes, bohužel plno a hlavně o tom bych chtěl psát. No a pokud bude čas, napíšu i něco o asistenčních psech.

