Klima a extrémní projevy počasí
Především co je a co není klima. Klima je soubor statistických charakteristik, popisujících stav atmosféry za určité delší období. Dnes se zpravidla berou třicetiletá období, zahrnující 3 dekády. Tedy např. 1961-1990, 1981-2010 nebo poslední 1991-2020. Klima naopak není stav atmosféry na nějakém místě v nějakém okamžiku nebo během nějakého kratšího časového úseku. Tomu říkáme počasí.
Klima je dáno především fyzikou atmosféry a trochu i chemií. Ty také dávají některá omezení na to, co se v atmosféře může stát a co ne. Nemohou se samozřejmě dít věci, které odporují přírodním zákonům, ale o těch nemá smysl se vůbec bavit.
Žádný sebeextrémnější projev počasí, pokud neodporuje přírodním zákonům, ale nemůžeme v reálu zcela vyloučit. Čím extrémnější ten projev počasí je, tím nižší je pravděpodobnost jeho výskytu, ta ale nikdy není nulová. Jev se tedy vyskytnout může, i když třeba s velice nízkou pravděpodobností. Vždycky se totiž mohou sejít i velmi nepravděpodobné okolnosti a shody okolností, které způsobí vznik nějakého extrémního jevu, i když jejich pravděpodobnost je velice nízká. Ale kdo si počká, ten se dočká. Je to všechno jen o pravděpodobnostech. To je prostě statistika.
Z toho ovšem vyplývá, že o žádném jednotlivém reálném extrémním projevu počasí nemůžeme říci, že by se beze změn klimatu nebo bez oteplování nevyskytl. Mohl by se vyskytnout, i když jeho vznik v klimatu, neovlivněném člověkem, by třeba byl méně pravděpodobný, nebo méně častý, ale zcela vyloučit nikdy nejde.
Změna klimatu především mění pravděpodobnosti výskytu i extrémních projevů počasí. Jevy, které se dříve vyskytovaly v průměru třeba 1x za 10 let, se v současném nebo budoucím klimatu mohou vyskytnout v průměru třeba 1x za 5 let. Nebo také průměrně 1x za 20 let. Mění se i jejich intenzita. Ta může dlouhodobě růst nebo klesat. A může se měnit i lokalizace. Některé extrémní jevy se mohou začít častěji vyskytovat i v místech, kde dříve byly vzácné nebo naopak postupně „mizejí“ z míst, kde se dříve vyskytovaly častěji. Vždycky je to ale o vyšších či nižších pravděpodobnostech a tedy o statistice za delší období, což je vlastně definice klimatu.
Shrnutí: Změna klimatu znamená především změnu statistických charakteristik stavu a vývoje atmosféry, tedy i pravděpodobností nebo četností výskytu extrémních projevů počasí. Žádný takový extrém, pokud neodporuje přírodním zákonům, nemá ale nikdy a v žádném klimatu nulovou pravděpodobnost výskytu a nelze ho tedy zcela vyloučit. Proto také nelze o žádném jednotlivém extrémním projevu počasí tvrdit, že by se za jiného stavu klimatického systému vyskytnout nemohl.
Ladislav Metelka
Asistenční psi: Předvýchova
Ve vánočním čase na chvíli opustím klima a dáme si něco z jiného soudku, ale i to je součástí života...
Klima: Když si klimaskeptici pletou časová měřítka
Když se bavíte s klimaskeptiky o příčinách současných změn klimatu, vyjmenují kdeco, jen ne vliv skleníkových plynů. Často i pohyb kontinentů nebo Milankovičovy cykly. Prostě si neuvědomují nebo nechtějí uvědomit časová měřítka.
CO2: Antropogenní emise jen 3,5% přírodních? Omyl nebo něco víc?
V poslední době jsem několikrát slyšel z úst politiků, že lidská produkce CO2 je jen 3,5% té přírodní. Je to hloupé, nekorektní tvrzení. Říká jen polovinu příběhu, tu, která se jim hodí. Nehodící se, ale podstatné věci, zamlčuje.
Ovlivňování dětí ve školách? Záleží na tom, čím…
Vzhledem k tomu, že pan Mánek ve svém článku „Ovlivňování dětí ve školách je investicí zelených byznysů s obrovskou návratností“ nepovolil diskusi, dovoluji si reagovat takto.
CO2: Může za to oceán?
Klimaskeptici hledají zdroje CO2 všude, kde se dá, jen ne ve spalování fosilních paliv. Někteří tvrdí, že se CO2 uvolňuje do atmosféry hlavně z oceánu. Je ale třeba brát v úvahu celý proces, ne jen tu část, která se zrovna hodí.
|Další články autora
- Počet článků 10
- Celková karma 12,19
- Průměrná čtenost 436x