Jak si vede El Nino?
El Nino podle očekávání zesiluje. Během jara se vytvořila oblast anomálně teplé vody západně od jihoamerického pobřeží a ta se zvolna šíří dál k západu. Její stav ve druhé polovině června a na počátku července:
Teplotní anomálie u jihoamerického pobřeží už přesáhla hodnotu +2,5°C a dále roste.
Zajímavé jsou i teplotní anomálie pro vrstvu vody do 300 m hloubky v rovníkové oblasti mezi 100 a 180 stupni západní délky. I ty jsou nezvykle velké. Není to tedy jen nějaká povrchová anomálie teploty vody, El Nino totiž běžně sahá do hloubek až několika set metrů.
A jaké jsou předpovědi? Jednoznačně další zesilování až do letošního podzimu, kdy by mělo být El Nino nejsilnější:
Na tříměsíční sezónu, označenou OND (October-November-December) je dokonce více než 80% pravděpodobnost velice silného El Nina. To tu nebylo už dlouho...
A co lze tedy očekávat pro letošní zimu? Pro nás snad přímo nic významného, El Nino ale může destabilizovat zimní počasí v Evropě a střídání teplejších a chladnějších období může být výraznější než obvykle. Jsou ale na světě oblasti, které bývají El Ninem poměrně silně a stabilně zasaženy. Tam mohou očekávat i poměrně velké problémy.
Aktuální informace, updatované 1x měsíčně, najdete na stránkách Climate Prediction Center/NCEP
Grafy a mapy převzaty rovněž z Climate Prediction Center/NCEP, pokud není uvedeno jinak.
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No a pokud bude čas, napíšu i něco o asistenčních psech.