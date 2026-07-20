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Jak si vede El Nino?

Začátkem června jsem zveřejnil článek o El Ninu a zmínil jsem i to, že letos čekáme opravdu silné El Nino. Takže co se tedy aktuálně v rovníkovém Pacifiku děje?

El Nino podle očekávání zesiluje. Během jara se vytvořila oblast anomálně teplé vody západně od jihoamerického pobřeží a ta se zvolna šíří dál k západu. Její stav ve druhé polovině června a na počátku července:

Teplotní anomálie u jihoamerického pobřeží už přesáhla hodnotu +2,5°C a dále roste.

Zajímavé jsou i teplotní anomálie pro vrstvu vody do 300 m hloubky v rovníkové oblasti mezi 100 a 180 stupni západní délky. I ty jsou nezvykle velké. Není to tedy jen nějaká povrchová anomálie teploty vody, El Nino totiž běžně sahá do hloubek až několika set metrů.

A jaké jsou předpovědi? Jednoznačně další zesilování až do letošního podzimu, kdy by mělo být El Nino nejsilnější:

Na tříměsíční sezónu, označenou OND (October-November-December) je dokonce více než 80% pravděpodobnost velice silného El Nina. To tu nebylo už dlouho...

A co lze tedy očekávat pro letošní zimu? Pro nás snad přímo nic významného, El Nino ale může destabilizovat zimní počasí v Evropě a střídání teplejších a chladnějších období může být výraznější než obvykle. Jsou ale na světě oblasti, které bývají El Ninem poměrně silně a stabilně zasaženy. Tam mohou očekávat i poměrně velké problémy.

Zdroj

Aktuální informace, updatované 1x měsíčně, najdete na stránkách Climate Prediction Center/NCEP

Grafy a mapy převzaty rovněž z Climate Prediction Center/NCEP, pokud není uvedeno jinak.

Autor: Ladislav Metelka | pondělí 20.7.2026 7:15 | karma článku: 0 | přečteno: 20x

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Ladislav Metelka

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Přes 40 let klimatolog, nyní i důchodce. Hodně mě štve ideologické překrucování a dezinterpretace výsledků klimatologického výzkumu. Na obě strany, tu "klimaskeptickou" i tu "klimaalarmistickou". A té nevzdělanosti a diletantství je tady v posledních měsících, bohužel, plno, hlavně ze strany některých politiků. O tom bych tedy chtěl psát, ale pouze z pozice klimatologie. Ne o politice, ne o ideologiích. Když ale politik tvrdí nějaký klimatologický nesmysl, chci na to reagovat z pozice klimatologa, tedy s fakty, měřeními a fyzikou.
No a pokud bude čas, napíšu i něco o asistenčních psech.

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