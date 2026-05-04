Jak se Motoristé hloupě divili - a přitom stačilo jen trochu přemýšlet...
A tak se v jednom pořadu pánové Turek a Wasserbauer divili, že vydechování není považováno za antropogenní zdroj CO2, podobně jako třeba spalování uhlí nebo ropy. Pánům na to stačilo jen všimnout si, že člověk vydechuje CO2 – a zrodila se jim myšlenka. Hloupá, ale jejich…
Nejprve ale malinko počítání. Člověk vydýchá denně cca 1 kg CO2, to je asi 365 kg ročně. Při 8 miliardách lidí na Zemi je to téměř 3 miliardy tun CO2 za rok. Jen z dýchání lidí. Přitom roční globální produkce CO2 ze spalování fosilních paliv je skoro 40 miliard tun. Zdálo by se tedy, že člověk se jen svým dýcháním podílí z nějakých 7-8 % na zvyšování koncentrací CO2 v atmosféře. A přesně na tohle Motoristé skočili.
Jenže to je úplně špatně. Motoristé opět mají klapky na očích a vidí jen část celého procesu. Tu, která se jim hodí. Je to jen jejich cherry-picking a zkrat v myšlení. Na rozdíl od fosilních paliv totiž člověk neprodukuje CO2 z fosilního uhlíku, který byl stovky milionů let uložen pod zemí. Nejíme uhlí a nepijeme ropu. Kde se tedy ten uhlík ze kterého se tvoří vydechovaný CO2, bere? Je to jednoduché: z potravy. Jíme rostlinnou nebo živočišnou stravu. Ale ty rostliny, které jíme, musely nejdříve vyrůst. A aby měly uhlík na stavbu svých tkání, musely v procesu fotosyntézy odčerpat z atmosféry nějaký ten CO2 a uhlík z něj zabudovat do svých tkání. V případě rostlinné stravy konzumujeme tuto biomasu přímo, v případě živočišné stravy je to jen o malinko složitější v tom, že ten uhlík musí ještě projít přes tu krávu. Kráva sežere biomasu, my sežereme krávu. Ať se ale na ten řetězec tvorby potravin pro nás díváme jakkoli, na začátku všeho je vždy rostlina a fotosyntéza. A tedy i odčerpání určitého množství CO2 z atmosféry.
Žádný nový zdroj CO2 to tedy není. Dýcháním neprodukujeme žádný nový nebo nadbytečný CO2, ale jen vracíme do atmosféry ten, který v ní byl už dříve, dávno před pány Turkem a Wasserbauerem a který z ní na začátku potravního řetězce odčerpaly rostliny a použily při fotosyntéze. Tak jednoduché to je.
Celé by to tedy chtělo od Motoristů méně ideologie a více přemýšlení. Že pan Turek nechápe tyhle souvislosti, to mě už vůbec nepřekvapuje. Že je ale nechápe ani docent chemie Wasserbauer, to je dost tristní...
Ladislav Metelka
No a pokud bude čas, napíšu i něco o asistenčních psech.