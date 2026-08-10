Evidence Ninja - nástroj k detekci klimaskeptických i klimaalarmistických bludů
Kdekdo je dnes politik, fotbalový nebo hokejový trenér, ale taky klimatolog. Samozvanými klimatology můžeme dláždit náměstí. Také proto vznikl projekt Evidence Ninja, který má s využítím AI detekovat tvrzení, která nejsou v souladu především s informacemi, publikovanými v odborné recenzované literatuře.
K Evidence Ninjovi jsem se dostal celkem náhodou, koncem loňského roku, když jsem narazil na článek, jak (zcela oprávněně) „strhal“ dopis skupiny senátorů Ústavnímu soudu. Ale z prvních informací jsem měl pocit, že je Ninja dost úzce zaměřen hlavně na klimakeptické výroky. Pokud by ale byl, jak tvrdí jeho autoři, zaměřen především na detekci výroků, které nejsou v souladu nebo jsou v přímém rozporu s informacemi z kvalitní recenzované literatury, měl by umět tyto zkreslující, dezinterpretační nebo vysloveně lživé výroky detekovat z obou extrémů názorového spektra, tedy jak ze strany klimaskeptické, tak i z té klimaalarmistické. Byla tedy otázka, na jakém souboru informací byl tento systém trénován a jak a zda je tento soubor vyvážený nebo jednostranně zaměřený.
Zkontaktoval jsem tedy tvůrce Evidence Ninji a dohodli jsme se, že to otestujeme. Ne na klimaskeptických výrocích, ale na výrocích klimaalarmistických. Začal jsem takové výroky z internetu sbírat, a to i pomocí AI (a byly tam dost hrůzy), a zasílal jsem je tvůrcům Evidence Ninji. Jen pro zajímavost - poměrně častými „dodavateli“ takových výroků byli třeba Greta Thunberg nebo Frans Timmermans, ale našli se i další, ať už z řad politiků nebo třeba umělců. Byly tam výroky od lehce alarmistických (spíše jen mírné překroucení něčeho), až po jasně vylhané alarmistické hrůzy, které měly zjevně za cíl co nejvíce lidi vyděsit.…
Vývojáři pak nechali tyto výroky posoudit Ninjou a výsledky mi poslali. Docela mě to překvapilo. Cca 10% z nich označil Ninja za polopravdu, cca 25% za většinou nepravdu a cca 65% za jasnou nepravdu. Žádný z nich přitom neidentifikoval jako výrok, který by byl doložený výsledky, publikovanými v recenzované literatuře. Zpravidla uváděl, že tvrzení nemá oporu v kvalitních prověřených zdrojích, případně výstupy těchto zdrojů zveličuje, přehání či chybně interpretuje, případně jim chybí kontext a tvrzení jsou zavádějící.
Prostě jsem se pokusil Ninju na něčem nachytat, ale neuspěl jsem.
Ladislav Metelka
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No a pokud bude čas, napíšu i něco o asistenčních psech.