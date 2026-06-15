Další hloupá chyba Filipa Turka
Co mě tam zaujalo? Ze strany Filipa Turka tam zazněla úžasná věta:
„Na konci 10.století v Grónsku bylo zemědělství, kdy byli Vikingové v Grónsku a bylo celý zelený, to se ví“ .
Tenhle klimatologický „skvost“ Filipa Turka o „celém zeleném“ Grónsku (o kterém se ví), najdete na https://youtu.be/RUiGHfYcoQ8?t=437. Není to jeho vynález, o „zeleném Grónsku“ blouzní snad už celé generace klimaskeptiků. Tedy ono tam těch nesmyslů zaznělo daleko víc, ale opravdu nemám čas ani chuť rozpitvávat všechny jednotlivé blbosti a nesmysly, které tam Filip Turek řekl. Ale každý, kdo má alespoň základní přehled o klimatu, tuhle blbinu hned vidí.
Na svém blogu jsem už několikrát psal, že Motoristy usvědčují z nesmyslnosti jejich klimatické ideologie data a fyzika. A tady je to vidět naprosto ukázkově.
Takže – mohlo být Grónsko na konci 10.století „celé zelené“? Že je většina povrchu Grónska dnes pokryta ledovcem, to je známo. Ale je také známo, jak vypadal povrch Grónska v minulosti. V Grónsku byla totiž provedena řada vrtů do ledovců s cílem rekonstruovat minulé teploty vzduchu pomocí měření deficitu obsahu izotopu kyslíku 18C v ledu. Postupně byla vyvrtána ledovcová jádra, ve kterých jsou znatelné jednotlivé vrstvičky ledu, odpovídající ročnímu cyklu srážkové činnosti v dané oblasti. Tedy něco velice podobného letokruhům ve stromech. Každou vrstvičku tedy lze takto poměrně přesně datovat. Mapka těch vrtů je zde:
Jak jsou ale jednotlivé vrty hluboké a jak starý led obsahují?
- DYE-3 (1979-1981): maximální hloubka 2035m, dosaženo skalního podloží. Nejstarší led 110 000 let, ale v hloubce led promíchaný, nejisté datování
- GRIP (1989-1992): maximální hloubka 3029 m, dosaženo skalního podloží, nejstarší led 105-110 000 let
- NGRIP (1996-2003): maximální hloubka 3085 m, dosaženo skalního podloží, velmi čistý záznam, nejstarší led 129 000 let
- NEEM (2007-2012): maximální hloubka 2540 m, dosaženo skalního podloží a sedimentů, nejstarší led 130 000 let
- EGRIP (2015-2023): maximální hloubka 2663 m, dosaženo skalního podloží, nejstarší led 108 000 let
Prakticky po celém Grónsku tedy máme 2-3 km ledu a nejstarší dochovaný led je všude starý přes 100 000 let. Data tady Filipa Turka jasně usvědčují ze lži. Ze lži o to hloupější, že ji lze velice snadno odhalit. Na konci 10.století Grónsko opravdu „celé zelené“ nebylo a být nemohlo ani omylem.
Motoristické pohádky o klimatu ale pokračují pořád dál. A čím dál tím víc mě udivuje, jak si Motoristé znovu a znovu hloupě a masochisticky „nabíhají na vidle“ a tvrdí primitivní nesmysly, které lze velice snadno vyvrátit. Jako tady to Turkovo „zelené Grónsko“. Proč to dělají? Proč ze sebe znovu a znovu dělají hlupáky? Nevadí jim, jak se tím sami zesměšňují? A komu se tady snaží něco namluvit? Nevím… Chodí do všech možných pořadů, ale tam plácají o klimatu nesmysly, které je asi zrovna napadnou, nic si neověřují, hlavně že se to hodí do jejich ideologie. Někdo z nich někde něco zaslechne, špatně si to vyloží a pak už to jen „opisují“ jeden od druhého, aniž by tušili, o co jde. Demagogická škola Václava Klause je tady víc než jasná.
Je to jejich volba, jejich styl, jejich hloupost. Pak se ale nemohou divit, když někdo tu jejich hloupost veřejně ukáže.
Bylo by to všechno jen úsměvné, kdyby pan Turek nebyl vládním zmocněncem pro klimatickou politiku. Zmocněncem, který nezná o klimatu ani ty nejzákladnější věci…
Ladislav Metelka
Pozor! El Nino přichází…
V poslední době občas slyšíme, že nastupuje El Nino, že možná bude i silné a že lze očekávat i poměrně vysoké globální průměrné teploty v letošním a příštím roce. Ale co to je to El Nino? A jak to s ním teď je?
Ladislav Metelka
IPCC: Tak jak je to s tím scénářem?
Nedávno se objevily informace, že IPCC pro svou 7. zprávu opouští emisní scénář SSP5-8.5 jako nadále nerealistický.
Ladislav Metelka
Jak nám klimaskeptici lžou o klimatických modelech
Klimaskeptici nevynechají jedinou příležitost, aby se pokusili dokázat, že modelové výstupy, prezentované IPCC, jsou chybné, tendenční nebo dokonce zkorumpované.
Ladislav Metelka
Motoristé - dobří žáci Václava Klause a Trofima Lysenka
Motoristé se netají tím (a jejich výroky z posledních měsíců to jen potvrzují), že základem jejich postoje ke klimatu je ideologie a ne odbornost. Kde mají největší problémy?
Ladislav Metelka
Klima: Pár klimaskeptických nepravd a lží o IPCC
O IPCC slyšíme a čteme spoustu nepravd, lží a nesmyslů. Většinou od lidí, kteří ani netuší, co IPCC je a jak funguje.
|Další články autora
Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů
Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila...
Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Z elektrokola se za pár tisíc stane raketa. Policie na přečipované stroje nestačí
Mnozí prodejci elektrokol na webech nepřímo vybízejí zákazníky k porušování pravidel. Lákají na...
Bytový dům u Borského parku je nejlepší novostavbou Plzně posledních čtyř let
Bytový dům u Borského parku od architektů Terezy Nové a Jiřího Zábrana je nejlepší novostavbou...
Metoda navržená studentem univerzity v Liberci pomáhá se zaměřováním v CERNu
Nový způsob zaměřování pomocí laseru navrhnul pro Evropskou laboratoř pro fyziku částic (CERN)...
Poruba sníží počet zastupitelů na 37 a ušetří přes pět milionů korun
Ostravský městský obvod Poruba bude mít v příštím volebním období nižší počet zastupitelů. Jejich...
Pavel na Vysočině vyjel na stožár a vyjádřil se ke zrušení poplatků za ČT a rozhlas
Prezident Petr Pavel u financování a provozu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by...
Prodej stavebního pozemku 715 m2, Libníč u Č. Budějovic
Libníč, okres České Budějovice
4 200 000 Kč
- Počet článků 34
- Celková karma 16,56
- Průměrná čtenost 810x
No a pokud bude čas, napíšu i něco o asistenčních psech.