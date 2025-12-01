CO2: Vulkanický nebo antropogenní?
Především je tu Keelingova křivka, tedy záznam vývoje koncentrací CO2 z měření na Mauna Loa na Havaji.
Zdroj obrázku: Wikipedia
Ta měření běží od roku 1958 dosud. Pokud by ale vulkanismus měl tak zásadní vliv na koncentrace CO2, jak někteří tvrdí, musely by na jejím průběhu být vidět alespoň ty největší sopečné erupce v tomto období. Tedy podle hodnoty VEI (Volcanic Explosivity Index) minimálně erupce s VEI 5 nebo 6. A to byly od roku 1958:
· Mount Agung (Indonézie, 1963, VEI 5)
· Mount St.Helens (USA, 1980, VEI 5)
· El Chichon (Mexiko, 1982, VEI 5)
· Mount Pinatubo (Filipíny, 1991, VEI 6)
· Cordón Caulle (Chile, 2011-2012, VEI 5)
· Hunga Tonga – Hunga Ha’apai (Tonga, 2022, VEI 5-6)
Pokud by tyto erupce emitovaly do atmosféry nějaké zásadní množství CO2, muselo by se to na Keelingově křivce projevit prudkým nebo skokovým nárůstem koncentrací CO2 v období brzy po erupci. Jenže ono tam nic takového evidentně není…
Můžeme se ale podívat i do odborné literatury. Tak třeba zde, hned na obr.1, je zakreslen vývoj podílu antropogenních a vulkanických emisí CO2 a časový vývoj tohoto podílu.
Zdroj: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/2011EO240001
Je zřejmé, že vulkanické emise CO2 jsou dnes na méně než 1% těch antropogenních. To ostatně potvrzuje i řada dalších publikací z CDIAC (Carbon Dioxide Information and Analysis Center) nebo USGS (United States Geological Survey).
Jen mimochodem – výše uvedené velké vulkanické erupce nezpůsobily oteplení, ale naopak několikaměsíční nebo několikaleté ochlazení klimatu, a to vlivem emitovaných aerosolů do atmosféry.
Lze ale najít i další důkazy toho, že většina CO2 v atmosféře pochází ze spalování fosilních paliv a ne z vulkanické činnosti? Odpověď je jasná – ano.
Fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn) vznikla z organické hmoty (rostlin), která obsahuje méně izotopu uhlíku 13C než atmosféra. Rostliny totiž při fotosyntéze mírně upřednostňují lehčí izotop 12C před těžším 13C (tzv. izotopová frakcionace). Ve fosilních palivech je tedy mírný deficit 13C. Když se pak fosilní paliva spalují, uvolňuje se do atmosféry CO2, mírně ochuzený o 13C. Tím se poměr izotopů 13C/12C ve vzduchu snižuje a toto snižování bylo i naměřeno:
Zdroj: https://canadiancor.com/atmospheric-co2-looking-at-the-data/.
Grafy dalších stanic jsou např. zde (pozor, grafy zde mají obrácenou vertikální osu). Tenhle „otisk prstů“ původu CO2 v atmosféře je velice jasný.
Kdo dával na základní škole pozor při chemii, může teď namítnout „Ale pokud by to bylo způsobeno spalováním fosilních paliv, tak by se při oxidaci uhlíku musel spotřebovávat kyslík“. Přesně tak. Podíl množství kyslíku a dusíku v atmosféře v posledních desetiletích mírně klesá. Je to vidět i na výsledcích měření, dostupných třeba zde.
Zdroj: https://scrippso2.ucsd.edu/graphics-gallery/o2n2-graphics/all_o2n2_stations.html (vysvětlivky a kódy stanic v odkazu)
Shrnutí: Kvantitativní analýzy ukazují, že vulkanismus dnes produkuje méně než 1% CO2 ve srovnání se spalováním fosilních paliv. Vulkanismus tedy dnes není dominantním zdrojem CO2 pro atmosféru. Většina současného a nedávného nárůstu množství CO2 v atmosféře prokazatelně pochází ze spalování fosilních paliv. Dokazují to analýzy změn izotopového složení CO2 (poměr 13C/12C), ale i zvolna klesající trend podílu kyslíku v atmosféře.
Ladislav Metelka
Klima: Může za to Slunce?
Dalším občas používaným argumentem klimaskeptiků je, že teplota roste, protože roste zářivý výkon Slunce. Jak to tedy je?
Ladislav Metelka
CO2 versus teplota: korelace nebo fyzikální kauzalita?
Jedním z oblíbených argumentů klimaskeptiků je tvrzení, že závislost teploty na koncentracích CO2 není fyzikálně doložena a že jde jen o korelaci, která ale neprokazuje kauzalitu. Tak se na to podívejme.
Ladislav Metelka
Klima: Když se dvě ideologie perou
V poslední době se staly dvě zajímavé věci, které ale poněkud unikly větší pozornosti veřejnosti. Obě ale ukazují, kam až se může někdo dostat, pokud povýší ideologii nad fakta. A jsou poměrně poučné.
|Další články autora
