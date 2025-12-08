CO2: Může za to oceán?

Klimaskeptici hledají zdroje CO2 všude, kde se dá, jen ne ve spalování fosilních paliv. Někteří tvrdí, že se CO2 uvolňuje do atmosféry hlavně z oceánu. Je ale třeba brát v úvahu celý proces, ne jen tu část, která se zrovna hodí.

Mezi oceánem a atmosférou existují poměrně velké toky CO2. Je pravda, že hodně CO2 se dostává z oceánu do atmosféry, ale ještě více z atmosféry do oceánu. Ty toky se geograficky i v průběhu roku dost liší. Směr a velikost toku CO2 mezi oceánem a atmosférou jsou dány především rozdílem parciálních tlaků CO2 ve vzduchu a ve vodě. Obojí jsou měřitelné a měřené veličiny.

Roční průměrné toky CO2 mezi oceánem a atmosférou nám ukazuje třeba následující obrázek:

Zdroj: https://worldoceanreview.com/en/wor-8/the-role-of-the-ocean-in-the-global-carbon-cyclee/how-the-ocean-absorbs-carbon-dioxide/

Zatímco tedy rovníkové oblasti oceánu dlouhodobě spíše uvolňují CO2 do atmosféry, oceán v mírných šířkách naopak pohlcuje CO2 z atmosféry. Který směr toku převládne, to je dáno zejména teplotou vody, protože teplá voda má menší schopnost absorbovat plyny (viz Henryho zákon + van’t Hoffova rovnice).

Podstatné ale je, jaká je celková bilance toků CO2 mezi atmosférou a oceánem v globálním měřítku a za delší období (např. rok). Bilance za rok 2024 je na následujícím obrázku:

Zdroj: https://globalcarbonatlas.org/budgets/carbon-budget/

Je vidět, že cca 29% CO2, vzniklého antropogenně, pohltil oceán. To ostatně potvrzují i data z dalších zdrojů, jako např. Earth.org nebo Copernicus. Brát v úvahu jen toky CO2 z oceánu do atmosféry a ignorovat větší toky z atmosféry do oceánu je tedy jednoznačně špatně. Je to omyl nebo úmysl?

CO2 se tedy v oceánu hromadí, což má za následek i snižování pH oceánu (zvyšování kyselosti vody). V předindustriální době bylo průměrné pH oceánu cca 8,2 dnes je kolem 8,1. CO2 je ale také z oceánu odstraňován. Jednak fytoplankton spotřebovává CO2 v procesu fotosyntézy, ale hlavně některé organismy (např. dírkonožci nebo koráli) využívají rozpuštěný CO2 k tvorbě svých vápenatých schránek (uhličitan vápenatý, CaCO3​). Když tyto organismy a větší živočichové, kteří je konzumují, uhynou, jejich těla, trus a vápencové schránky klesají ke dnu oceánu a jsou na něm ukládány mimo uhlíkový cyklus. A tyto procesy mohou být velice důležité i ve vzdálenější budoucnosti.

Oceán tedy v současné době pomáhá odstraňovat z atmosféry nezanedbatelnou část emitovaného CO2. Nese to však s sebou riziko pro budoucnost. Představte si někdy ve vzdálené budoucnosti teplý oceán, ohřátý za desetiletí oteplování, se spoustou absorbovaného CO2, ale vlivem rostoucí teploty postupně ztrácející schopnost absorbovat další CO2 z atmosféry. A předpokládejme, že se někdy podaří eliminovat emise CO2 do atmosféry. Nad teplým oceánem s poměrně vysokým parciálním tlakem CO2 tedy bude atmosféra se zvolna klesajícími koncentracemi (a tedy i se zvolna klesajícím parciálním tlakem) CO2. Pokud parciální tlak CO2 v atmosféře klesne pod hodnoty parciálního tlaku CO2 ve vodě, začne být oceán čistým zdrojem CO2 do atmosféry. Oceán nám prostě začne vracet ten CO2, který za ta dlouhá desetiletí absorboval. Pokles koncentrací CO2 by byl i bez tohoto procesu velice pomalý, je to chemicky velmi stabilní plyn, ale tento „degassing“ oceánu ho zpomalí ještě více. Zatímco tedy nárůst koncentrací CO2 v atmosféře je poměrně rychlý (o 35% za posledních 67 let), jeho pokles bude velice pomalý, zdlouhavý a rozhodně bude trvat mnoho staletí. Bude záležet i na tom, jak rychle dokáží biologické procesy odstraňovat z vody CO2 a ukládat uhlík mimo uhlíkový cyklus.

Shrnutí: Existují silné toky CO2 z oceánu do atmosféry, ale i z atmosféry do oceánu. Vzhledem k tomu, že toky CO2 z atmosféry do oceánu dnes globálně převažují nad toky CO2 z oceánu do atmosféry, oceán dnes není zdrojem CO2 pro atmosféru. Naopak absorbuje a tím odstraňuje z atmosféry téměř 30% CO2, který je do atmosféry uvolňován. Ve vzdálenější budoucnosti, při poklesu koncentrací CO2 v atmosféře, by se ale mohla situace obrátit, oceán by se opravdu mohl stát čistým zdrojem CO2 pro atmosféru a to by výrazně zpomalilo proces odstraňování přebytečného CO2 z atmosféry.

Autor: Ladislav Metelka | pondělí 8.12.2025 6:29 | karma článku: 0 | přečteno: 38x

Ladislav Metelka

  • Počet článků 5
  • Celková karma 13,84
  • Průměrná čtenost 430x
Přes 40 let klimatolog, nyní i důchodce. Hodně mě štve ideologické překrucování a dezinterpretace výsledků klimatologického výzkumu. Na obě strany, tu "klimaskeptickou" i tu "klimaalarmistickou". Těch je dnes, bohužel plno a hlavně o tom bych chtěl psát. No a pokud bude čas, napíšu i něco o asistenčních psech.

