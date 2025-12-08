CO2: Může za to oceán?
Mezi oceánem a atmosférou existují poměrně velké toky CO2. Je pravda, že hodně CO2 se dostává z oceánu do atmosféry, ale ještě více z atmosféry do oceánu. Ty toky se geograficky i v průběhu roku dost liší. Směr a velikost toku CO2 mezi oceánem a atmosférou jsou dány především rozdílem parciálních tlaků CO2 ve vzduchu a ve vodě. Obojí jsou měřitelné a měřené veličiny.
Roční průměrné toky CO2 mezi oceánem a atmosférou nám ukazuje třeba následující obrázek:
Zdroj: https://worldoceanreview.com/en/wor-8/the-role-of-the-ocean-in-the-global-carbon-cyclee/how-the-ocean-absorbs-carbon-dioxide/
Zatímco tedy rovníkové oblasti oceánu dlouhodobě spíše uvolňují CO2 do atmosféry, oceán v mírných šířkách naopak pohlcuje CO2 z atmosféry. Který směr toku převládne, to je dáno zejména teplotou vody, protože teplá voda má menší schopnost absorbovat plyny (viz Henryho zákon + van’t Hoffova rovnice).
Podstatné ale je, jaká je celková bilance toků CO2 mezi atmosférou a oceánem v globálním měřítku a za delší období (např. rok). Bilance za rok 2024 je na následujícím obrázku:
Zdroj: https://globalcarbonatlas.org/budgets/carbon-budget/
Je vidět, že cca 29% CO2, vzniklého antropogenně, pohltil oceán. To ostatně potvrzují i data z dalších zdrojů, jako např. Earth.org nebo Copernicus. Brát v úvahu jen toky CO2 z oceánu do atmosféry a ignorovat větší toky z atmosféry do oceánu je tedy jednoznačně špatně. Je to omyl nebo úmysl?
CO2 se tedy v oceánu hromadí, což má za následek i snižování pH oceánu (zvyšování kyselosti vody). V předindustriální době bylo průměrné pH oceánu cca 8,2 dnes je kolem 8,1. CO2 je ale také z oceánu odstraňován. Jednak fytoplankton spotřebovává CO2 v procesu fotosyntézy, ale hlavně některé organismy (např. dírkonožci nebo koráli) využívají rozpuštěný CO2 k tvorbě svých vápenatých schránek (uhličitan vápenatý, CaCO3). Když tyto organismy a větší živočichové, kteří je konzumují, uhynou, jejich těla, trus a vápencové schránky klesají ke dnu oceánu a jsou na něm ukládány mimo uhlíkový cyklus. A tyto procesy mohou být velice důležité i ve vzdálenější budoucnosti.
Oceán tedy v současné době pomáhá odstraňovat z atmosféry nezanedbatelnou část emitovaného CO2. Nese to však s sebou riziko pro budoucnost. Představte si někdy ve vzdálené budoucnosti teplý oceán, ohřátý za desetiletí oteplování, se spoustou absorbovaného CO2, ale vlivem rostoucí teploty postupně ztrácející schopnost absorbovat další CO2 z atmosféry. A předpokládejme, že se někdy podaří eliminovat emise CO2 do atmosféry. Nad teplým oceánem s poměrně vysokým parciálním tlakem CO2 tedy bude atmosféra se zvolna klesajícími koncentracemi (a tedy i se zvolna klesajícím parciálním tlakem) CO2. Pokud parciální tlak CO2 v atmosféře klesne pod hodnoty parciálního tlaku CO2 ve vodě, začne být oceán čistým zdrojem CO2 do atmosféry. Oceán nám prostě začne vracet ten CO2, který za ta dlouhá desetiletí absorboval. Pokles koncentrací CO2 by byl i bez tohoto procesu velice pomalý, je to chemicky velmi stabilní plyn, ale tento „degassing“ oceánu ho zpomalí ještě více. Zatímco tedy nárůst koncentrací CO2 v atmosféře je poměrně rychlý (o 35% za posledních 67 let), jeho pokles bude velice pomalý, zdlouhavý a rozhodně bude trvat mnoho staletí. Bude záležet i na tom, jak rychle dokáží biologické procesy odstraňovat z vody CO2 a ukládat uhlík mimo uhlíkový cyklus.
Shrnutí: Existují silné toky CO2 z oceánu do atmosféry, ale i z atmosféry do oceánu. Vzhledem k tomu, že toky CO2 z atmosféry do oceánu dnes globálně převažují nad toky CO2 z oceánu do atmosféry, oceán dnes není zdrojem CO2 pro atmosféru. Naopak absorbuje a tím odstraňuje z atmosféry téměř 30% CO2, který je do atmosféry uvolňován. Ve vzdálenější budoucnosti, při poklesu koncentrací CO2 v atmosféře, by se ale mohla situace obrátit, oceán by se opravdu mohl stát čistým zdrojem CO2 pro atmosféru a to by výrazně zpomalilo proces odstraňování přebytečného CO2 z atmosféry.
Ladislav Metelka
CO2: Vulkanický nebo antropogenní?
Další často opakovaný klimaskeptický mýtus je, že řešit otázku CO2 je nesmysl, protože vulkanismus produkuje daleko víc CO2, než spalování fosilních paliv. Tak se zase podívejme na fakta.
Ladislav Metelka
Klima: Může za to Slunce?
Dalším občas používaným argumentem klimaskeptiků je, že teplota roste, protože roste zářivý výkon Slunce. Jak to tedy je?
Ladislav Metelka
CO2 versus teplota: korelace nebo fyzikální kauzalita?
Jedním z oblíbených argumentů klimaskeptiků je tvrzení, že závislost teploty na koncentracích CO2 není fyzikálně doložena a že jde jen o korelaci, která ale neprokazuje kauzalitu. Tak se na to podívejme.
Ladislav Metelka
Klima: Když se dvě ideologie perou
V poslední době se staly dvě zajímavé věci, které ale poněkud unikly větší pozornosti veřejnosti. Obě ale ukazují, kam až se může někdo dostat, pokud povýší ideologii nad fakta. A jsou poměrně poučné.
