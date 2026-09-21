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Atlas klimatické změny a klimatická politika

Ladislav Metelka
Poznatků o klimatu a jeho změnách rychle přibývá. Informace staré několik let tak už dnes nemusejí být úplné a aktuální. Přibývá nejen naměřených dat, ale také publikovaných analýz a zpracovaných scénářů.

O klimatu toho víme daleko více, než jsme věděli před pár lety. Nejde ale jen o vědecké podklady, ale i o to, jak jsou prezentovány veřejnosti. V tom zřejmě mají klimatologové z minulosti velký dluh, že nedokázali jasně a jednoduše ukázat veřejnosti a politikům, co se děje a co se v budoucnosti dít může. Odborné publikace tady moc nepomohou, ti, kterým by mohly něco říci, je nečtou. Lidé potřebují jednoduchost a obrázky. Pokud možno barevné. I proto jsme tam, kde jsme. Divíme se, že přišla vedra a sucho, i když je to něco, na co klimatologové upozorňovali už před 20-30 roky. A dnes upozorňují, že v budoucnosti bude hůř. Jestli veřejnost letos zaskočily teploty, stoupající nad 40°C, a to ne na jedné, ale hned na 12 stanicích a na některých z nich i ve více dnech, klimatologové tím až tak moc překvapeni nebyli. Podobná rizika naznačovaly už analýzy modelových výstupů, které se u nás dělaly před téměř 20 roky. Ale nikdo to moc slyšet nechtěl. Teď se mluví pro 2. polovinu 21. století o možnosti výskytu maximálních teplot až kolem 43-44°C a o suchých jarních a letních obdobích, proti kterým to letošní sucho je ještě celkem pohoda. Zajímá to ale někoho?

Zajímá to politiky, kteří jsou většinou schopni přemýšlet jen v horizontu volebního období? Zajímá to politiky, kteří, když se dostanou k vládě, koukají hlavně zrušit to, co minulá vláda realizovala? Typicky u nás. Jedna vláda vymyslí EET, následující to zruší a když se k moci zase dostane ta první, opět se EET realizuje. Komedie. Bude se to po dalších volbách zase rušit? Jedna vláda vymyslí důchodovou reformu (ať už si o ní myslíme cokoli), následující ji zruší a další v tom nedělá pro jistotu nic. Jedna vláda si vymyslí nějaká pofiderní ministerstva, která následující vláda zruší, aby vytvořila nová, ještě absurdnější. Tady se opravdu nedá čekat nějaká dlouhodobější koncepce čehokoli, co přesahuje délku jednoho volebního období.

Jenže nejen snížení koncentrací skleníkových plynů (na které až tak velký vliv nemáme), ale i adaptace na změny klimatu na našem území (na které naopak máme vliv zásadní) si budou vyžadovat jasnou dlouhodobou strategii. Ne na jedno volební období, ale na 20, 30, možná 50 let. Budou někdy u nás politici schopni nerušit to, co minulá vláda začala? Budou schopni dohodnout se na nějaké věci, která přetrvá dostatečně dlouho, aby mohla přinést nějaké výsledky? Nebo budeme stále jen vymýšlet a rušit a vymýšlet a zase rušit? Investovat někam pár miliard, když se objeví sucho a pak, když sucho na chvíli pomine, na problém tiše zapomenout, to neřeší nic…

Organizace Fakta o klimatu vydala v září 2026 už třetí, revidované a rozšířené vydání Atlasu klimatické změny. Je to publikace, která stojí za pozornost. Atlas klimatické změny je totiž právě takovou názornou publikací, která tu dlouho chyběla a která by mohla lidem (politikům i nepolitikům) ukázat, před čím stojíme a co nás v budoucnosti čeká. A také naznačit, co s tím. Velice dobře a jednoduše vysvětluje věci, které by zejména politici měli vědět a je velice dobře a poctivě odzdrojovaná. Bude zajímat ty, kterým je určena?

Ne, není za pět minut dvanáct, to bylo před 20-30 roky. Teď je už půl jedné. A čas běží...

Atlas:

web: https://atlasklimatu.cz/

PDF: https://faktaoklimatu.cz/assets-local/files/atlas-klimaticke-zmeny.pdf

Autor: Ladislav Metelka | pondělí 21.9.2026 7:15 | karma článku: 4,99 | přečteno: 69x
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Ladislav Metelka

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Přes 40 let klimatolog, nyní i důchodce. Hodně mě štve ideologické překrucování a dezinterpretace výsledků klimatologického výzkumu. Na obě strany, tu "klimaskeptickou" i tu "klimaalarmistickou". A té nevzdělanosti a diletantství je tady v posledních měsících, bohužel, plno, hlavně ze strany některých politiků. O tom bych tedy chtěl psát, ale pouze z pozice klimatologie. Ne o politice, ne o ideologiích. Když ale politik tvrdí nějaký klimatologický nesmysl, chci na to reagovat z pozice klimatologa, tedy s fakty, měřeními a fyzikou.
No a pokud bude čas, napíšu i něco o asistenčních psech.

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