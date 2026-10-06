Asistenční psi: slet štěňat
Co je předvýchova štěňat pro asistenční výcvik, o tom už jsem před časem psal zde. Je to období v životě asistenčníího psa (nebo spíše štěněte), kdy štěně ještě nemůže plnohodnotně cvičit na svou asistenční práci, je třeba nejprve ho vychovat a socializovat a dát mu čas na to, aby fyzicky i psychicky dospělo. Pak teprve může začít jeho plnohodnotný výcvik.
Takže od 8 týdnů do 1 roku věku štěněte se o něj starají dobrovolníci a ti mají jasné úkoly, co všechno musí za těch 10 měsíců se štěnětem zvládnout, aby bylo pro další výcvik dobře připraveno. A trenéři si to samozřejmě průběžně kontrolují. Takže jednou za čas se všechna štěňata v předvýchově sejdou s trenéry v plzeňské Olympii a ti si je „proklepnou“. A právě takový „slet štěňat“ z celé republiky se konal 3.10.
Ale nejde jen o to, aby si trenéři zkontrolovali štěňata, která budou za několik měsíců cvičit, ale také o to, aby se štěňata seznámila s trenéry, což jim pak usnadní přechod z předvýchovy do výcviku. Půjdou už k lidem, které alespoň trochu znají.
Předvychoval jsem takto v minulosti 5 štěňat a jezdil s nimi na „slety“. Ze zdravotních důvodů si ale další štěně do výchovy zatím vzít nemohu. Ale nedalo mi to a musel jsem se na tu partu (lidí i psů) jet alespoň podívat. Jsou to totiž skvělé akce.
Není to žádná legrace, ani pro vychovatele, pro trenéry, ale ani pro štěňata. 9 malých neposedů ve věku od 5 do 12 měsíců muselo předvést, co se už naučili. A není toho málo. Chůze u nohy na vodítku, nastupování a vystupováníí z autobusu, přivolání, jízda na travelátoru a eskalátoru a ve výtahu, simulovaný nákup v obchodě, kdy se štěně nesmí bát davu lidí ani nákupních vozíků, odložení, chůze po různých schodech (i těch „děravých“ kde je vidět dolů), reakce na nečekaný nárazový hluk a spoustu dalších věcí. A bylo krásné sledovat, jak i půlroční štěňata tohle všechno zvládala a ještě při tom vesele vrtěla ocasem. Vychovatelé odvádějí opravdu skvělou práci.
Ale to nebylo všechno. Pak si je trenéři ještě testují, co štěňata zvládají ze základů asistenční práce a jak jsou na tom se základní poslušností. Takže podávání různých předmětů, včetně kovových, tahání za různé šňůrky, reakce na základní povely. Všechno se zaznamenává do „karty štěněte“. Trenéři tak budou mít už na začátku výcviku psa perfektně zdokumentovanou historii jeho výchovy a budou vědět, na co navázat.
Vychovatelé ale mají i čas popovídat si mezi sebou, předat si nějaké zkušenosti, „nafasovat“ další výbavu pro štěně (vestičky, vodítka, odčervovací tablety a podobně). A štěňata dostanou i čas na to, aby si spolu pohrála. I štěně v předvýchově je pořád štěně a musí mít čas na to „být psem“...
Začátek kariery asistenčního psa je pro celou jeho další cestu velice důležitý. Formuje jeho postoj k okolnímu světu, stanovuje mu hranice toho, co je dobře a co je špatně. A je moc fajn, že si tohle všechno zkušení trenéři průběžně hlídaji a případné problémy se řeší včas. Jen tak je možné vychovat a vycvičit dobrého asistenčního psa. A slety štěňat jsou v tomhle naprosto skvělé a nenahraditelné.
Mám moc rád tyhle akce. Výborná parta vychovatelů, kteří táhnou za jeden provaz. Nevidím v tom ale jen několik roztomilých, ale i vychovaných a šikovných štěňat. Vidím tam i naději pro řadu lidí, kteří na svého asistenčního psa teprve čekají. Každé dobře vychované štěně, každý vycvičený asistenční pes může někomu naprosto změnit život.
A o tom to je. Aby se zase pro někoho dalšího rčení „Život je pes“ změnilo na „Pes je život“...
A na závěr pár fotografií ze sletu:
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No a pokud bude čas, napíšu i něco o asistenčních psech.