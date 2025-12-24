Asistenční psi: Předvýchova
Několik let jsem dělal vychovatele štěňat pro obecně prospěšnou společnost Pomocné tlapky. Chtěl jsem jim prostě pomoci, protože oni zase moc pomohli nám. Mám totiž přítelkyni – vozíčkářku a ta už přes 20 let využívá pomoci asistenčních psů. Takže dobře vím, o čem to je…
Výchovu štěňat zajišťují dobrovolníci a týká se štěňat ve věku od 2 do 12 měsíců. To je doba, kdy štěně ještě nemůže plnohodnotně cvičit na asistenčního psa. Nejprve musí dospět, fyzicky i psychicky a musí se také naučit spoustu věcí. Základní poslušnost, hygienu, správné chování vždy a všude, musí probíhat důsledná socializace, cvičí se pohyb v různých prostředích a na různých površích, cestování autem, MHD, vlakem i metrem a také základy asistenční práce,… Na těch 10 měsíců času je toho celkem dost, ale dá se to zvládnout. A je to krásná práce, když vidíte, jak to štěně je den ode dne lepší.
Samozřejmě se během té doby dostanete do různých i nečekaných situací.
To si tak třeba trénujete v obchodním centru jízdu na travelátoru nebo eskalátoru, jezdíte si tam a zpátky, štěně spokojené, že už to umí, že ho chválíte (a občas přidáte i malý piškot) – až Vás chytne ochranka, co to tam děláte a jak to, že tam chodíte se psem, když je na dveřích jasný zákaz. Některým z nich se těžko vysvětlovalo, co je štěně ve výchově na asistenčního psa a že tihle psi do obchodů můžou. Ale co naděláte, když ochranka dostane instrukci „žádný pes v obchodním centru“, ale o výjimkách ani slovo. Ten člověk nakonec jen dělá svou práci, i když dostal špatné instrukce. Nakonec to ale pochopili a příště už to bylo bez problémů…
Nebo cvičíte v prodejně odložení psa. Zůstat na místě a v klidu i v rušném prostředí, kde chodí spousta lidí a jezdí s nákupními vozíky - to musí každý asistenční pes zvládat levou zadní. Když to několikrát zopakujete, aby si to prcek dostal do hlavy, zjistíte, že kolem Vás stojí v kruhu lidi a sledují, co děláte. A když skončíte, zatleskají Vám, jak na divadle. Vstupné jsem ale tenkrát nevybíral…
Nebo se jdete jen na něco zeptat do obchodu a když odcházíte, slečna prodavačka se Vám nabídne, že Vás odvede ven. Splete si Vás s nevidomým. Vysvětlujete, že nejste nevidomý, jen cvičíte psa, ale hlavně nechcete, aby se cítila trapně, když si ve skutečnosti zaslouží obrovský dík, že není nevšímavá a snaží se pomoci. Tak jsme trochu pokecali, slečně jsem to vysvětlil, ona se ze začátku cítila trapně, ale nakonec to vzala velice sportovně a s humorem. Ale ten dík jsem jí zopakoval ještě několikrát.
Nebo jdete za tmy za obchodní centrum „za keříčky“ vyvenčit štěně, než půjdete do obchodu, povzbuzujete ho, říkáte „tak čůrej, čůrej“ a nevšimnete si, že kousek dál ve tmě stojí pán, který si také musel odskočit „za keříčky“. Zaslechne to, otočí se na Vás a v očích asi milion otázek, proč ho při tom povzbuzujete, kdo sakra jste a co po něm chcete. Pánovi jsem se omluvil, on to vzal s humorem, má prý doma taky psa…
No a někdy se taková návštěva obchodu změní v improvizovanou přednášku. „Co je to za pejska?“, „Komu bude pomáhat?“, „Jak dlouho se takový pes cvičí?“, „Co všechno musí umět?“ a další a další otázky. A Vy povídáte a odpovídáte, při tom musíte držet toho malého draka v klidu, ale i takové situace se dají využít k výchově štěněte. Sice Vás to všechno trochu zdržuje, ale na druhou stranu jste rádi, že se lidé o asistenční psy zajímají a že můžete udělat kousek osvěty.
Výchova štěňat prostě přináší spoustu nečekaných, někdy krásných nebo i komických situací a okamžiků. Nejen když štěněti něco konečně „docvakne“ a začne to dělat tak, jak má (to je pro vychovatele vždycky malý svátek), ale i většina reakcí veřejnosti bývá velice pozitivní.
Jen jedno mi radost nedělá. Někdy se prostě lidi neudrží a chtějí Vám štěně bez dovolení pohladit, mlaskají nebo volají na něj nebo mu dokonce chtějí dát něco „dobrého“ na zub (“když už je to takový chudinka a musí pracovat“). Přitom ti psi jsou jasně označeni vestičkou, na které je přeškrtnutá ruka: NESAHAT! Jak na to reagovat? Musíte to kategoricky odmítnout, zabránit tomu, ale nechcete nikoho urazit. Ti lidé to nedělají se zlým úmyslem, jen z neznalosti, ale štěně to vyruší ze soustředění, někdy se i trochu rozdivočí a Vy pak zase strávíte (zbytečně) čas tím, že musíte štěně dostat do klidu a soustředění na práci, abyste mohli pokračovat. Ale i tady se snad blýská na lepší časy. Už několikrát jsem totiž za sebou zaslechl rozhovor typu
„Janičko, to je hezkej pesjek, nechceš si ho pohladit?“
„Ne, mami, je hezkej, ale ten pejsek se učí a nesmíme ho vyrušovat“
Ano, přesně tak…
Tak se taky nenechte ničím vyrušovat, hezké a klidné Vánoce všem a …
Ladislav Metelka
Klima: Když si klimaskeptici pletou časová měřítka
Když se bavíte s klimaskeptiky o příčinách současných změn klimatu, vyjmenují kdeco, jen ne vliv skleníkových plynů. Často i pohyb kontinentů nebo Milankovičovy cykly. Prostě si neuvědomují nebo nechtějí uvědomit časová měřítka.
Ladislav Metelka
CO2: Antropogenní emise jen 3,5% přírodních? Omyl nebo něco víc?
V poslední době jsem několikrát slyšel z úst politiků, že lidská produkce CO2 je jen 3,5% té přírodní. Je to hloupé, nekorektní tvrzení. Říká jen polovinu příběhu, tu, která se jim hodí. Nehodící se, ale podstatné věci, zamlčuje.
Ladislav Metelka
Ovlivňování dětí ve školách? Záleží na tom, čím…
Vzhledem k tomu, že pan Mánek ve svém článku „Ovlivňování dětí ve školách je investicí zelených byznysů s obrovskou návratností“ nepovolil diskusi, dovoluji si reagovat takto.
Ladislav Metelka
CO2: Může za to oceán?
Klimaskeptici hledají zdroje CO2 všude, kde se dá, jen ne ve spalování fosilních paliv. Někteří tvrdí, že se CO2 uvolňuje do atmosféry hlavně z oceánu. Je ale třeba brát v úvahu celý proces, ne jen tu část, která se zrovna hodí.
Ladislav Metelka
CO2: Vulkanický nebo antropogenní?
Další často opakovaný klimaskeptický mýtus je, že řešit otázku CO2 je nesmysl, protože vulkanismus produkuje daleko víc CO2, než spalování fosilních paliv. Tak se zase podívejme na fakta.
|Další články autora
Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...
Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu
Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro...
Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život
V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly...
Arktický vzduch se žene do Česka, výraznější sníh ale na Vánoce nečekejme
Do Vánoc si na výraznější sněhovou nadílku v Česku pravděpodobně počkáme marně. Podle meteorologů z...
Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu
Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční...
Mší na Římském náměstí dnes v centru Brna skončil advent
Mší na Římském náměstí, kterou dnes vedl farář z kostela sv. Máří Magdalény Vojtěch Loub,...
Po letech oblevy přijdou zimní Vánoce. Na Štědrý den může sněžit
Po více než dekádě, kdy Štědrý den pravidelně doprovázela vánoční obleva a nadprůměrné teploty, se...
Vánoční TV premiéry 2025: Jaké nové pohádky a filmy televize letos nadělí? Je to nálož!
Vánoce 2025 v televizi nebudou jen o Mrazíkovi a klasikách, které znáte nazpaměť. Televizní stanice...
Televizní Vánoce 2025 přehledně: Těšit se můžete na novou pohádku i na Kevina s Máchalem
Pohádky, filmové klasiky i nová štědrovečerní premiéra. Přinášíme velký přehled vánočního...
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...
- Počet článků 8
- Celková karma 12,14
- Průměrná čtenost 512x