Asistenční psi: Pes, který mě hodně naučil
Bezbarierový byt byl nutnou podmínkou, ale bylo toho třeba mnohem víc. To nejlepší, pro co jsme se tenkrát rozhodli, byl ale asistenční pes.
Systematický výcvik asistenčních psů u nás v té době, v roce 2001, teprve začínal. My jsme ale měli to štěstí, že jsme narazili na nově vzniklou organizaci – Pomocné tlapky. První kontakty, seznámení se, to všechno proběhlo velice rychle a Tlapky rozhodly, že pro mou přítelkyni začnou hledat a pak cvičit vhodného psa. A našli a vycvičili, takže v lednu 2002 dostala přítelkyně svého prvního asistenčního psa. Byl to jeden z vůbec prvních asistenčních psů, vycvičených v ČR.
Jmenoval se Ben.
Ben se pro asistenci snad už narodil. Klidný, vyrovnaný, pracovitý, kamarádský. Takový, jaký má asistenční pes být.
Jako většina lidí, i já jsem si tenkrát myslel, že asistenční pes je hlavně o asistenci. Podávání, přinášení, otvírání a zavírání dveří, pomoc při svlékání rukávů, rukavic, nohavic a bot, atd. To jsem se dost mýlil. Právě Ben nám totiž ukazoval, o čem je opravdu psí asistence. Že to zdaleka není jen o tom podávání a dalších podobných věcech, ale že je to o způsobu života. O společném životě člověka a psa. Psa, který přijde do rodiny a začlení se do jejího chodu. Vezme na sebe některé povinnosti, které by jinak museli dělat lidé. Takovou tu drobnou nekvalifikovanou pomoc 24/7. A tím se stane skutečným členem rodiny. Má v ní své místo, své povinnosti, které plní nejen pro toho svého člověka, ale pro celou rodinu. Ben nám to předváděl prakticky denně. A učil nás, jak má vypadat život člověka s asistenčním psem a kdo ve skutečnosti asistenční pes je.
Vzpomínám na jednu situaci ze začátků s Benem. Chodil jsem do práce a chtěl jsem se přesvědčit, jestli je doma všechno OK. Zavolal jsem domů na pevnou linku (provoz mobilů byl tenkrát docela drahý), ale nikdo to nebral. Po chvíli znovu – a zase nic. Tak jsem nakonec zavolal na mobil. Přítelkyně to vzala. Zeptal jsem se, proč nebrala telefon a ona mi řekla „Jsme venku, potřebovala jsem si něco koupit, tak jsme vyrazili s Beníkem na nákup“. A mně to v tu chvíli došlo: sakra, vždyť přesně o tom to je! Samostatnost, soběstačnost, nezávislost. Přítelkyně, která se dříve bála jezdit ven sama, si teď s Benem klidně vyrazí na nákup. Má vedle sebe někoho, komu věří, kdo ji jistí, kdo pomůže, kdyby bylo třeba. Už se nebála. Od té doby jsem věděl, že se o ně nemusím bát ani já.
Byly to spousty situací, kdy nám Ben ukazoval, kdo je asistenční pes. Dokázal přítelkyni na elektrickém vozíku vytáhnout ze sněhu, když v něm zapadla. Dokázal jí pomoci dostat se doma na gauč, když z něj spadla. On totiž moc dobře věděl, jak vypadají věci, když jsou v pořádku. A když nebyly, dělal všechno pro to, aby je do pořádku zase dostal.
Občas se s přítelkyní dostali i do určitých problémů. Asistenční psy u nás tenkrát prakticky nikdo neznal, takže když přítelkyně chtěla jít na nákup do prodejny se psem (pochopitelně označeným vestičkou), ochrance obchodu se to nelíbilo. Neznali to. Stačilo ale zavolat si vedoucího, dohodnout se s ním na „cvičném“ nákupu. Ať je pustí dovnitř a sleduje, jak se ten pes v prodejně chová. Pak už to bylo bez problémů. Ben perfektně věděl, jak se má chovat. Občas dokonce zaměstnanci prodejen říkali, že se chová líp než někteří lidé. Takhle Beník prošlapal v našem okolí přístup do obchodů i pro další asisťáky.
Ben byl rozený plavec. Jezdili jsme tenkrát několikrát ročně na Velké Dářko. Plavat s ním nebylo ze začátku jednoduché. Člověk ve vodě asi podle něj patřil k tomu, co v pořádku není a chtěl mě zachraňovat. Brzy ale pochopil, že to nepotřebuju. A tak jsme si pak mockrát krásně zaplavali. Plavat v Dářku a vedle sebe mít spokojeně plavajícího labradora – to byly nezapomenutelné chvíle.
Prožili jsme spolu krásné roky, Ben pracoval celou dobu spolehlivě a byl to taky skvělý kamarád a parťák, který šel do všeho, do čeho jsme šli my. Naprosto nám věřil a my jemu. Ale čas nezastavíš. V 10 letech šel Ben do důchodu, ale samozřejmě zůstal u nás. Do té doby to byl asistenční pes, ale věděl jsem, že přijde doba, kdy naopak já budu muset dělat Benovi asistenčního člověka. Přítelkyně dostala nového asisťáka a já jsem se staral o Bena. Jezdili jsme spolu všude, na služební cesty, na přednášky,… A Beník se mnou cestoval moc rád. Byl to cestovatel. Vyrazili jsme i k moři, do jižní Francie nebo do Chorvatska, tam si taky krásně zaplaval a trochu tím zregeneroval už unavené klouby….
Jeho zdravotní stav jsme hodně hlídali, dávali kvalitní chondroprotektiva, ale proti času jít nejde. Za pár dní tomu bude 14 let, kdy jsme museli říci – dost. Negativa, spojená s jeho zdravotním stavem, už začínala převládat nad pozitivy, která v životě měl.
Ben se dožil 14,5 roku. Urničku máme doma a svým způsobem je tak pořád s námi.
Díky, Bene, za to, že jsi byl, za všechno, co jsi dělal i za to, co jsi mě naučil…
Ladislav Metelka
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No a pokud bude čas, napíšu i něco o asistenčních psech.