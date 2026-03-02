Antarktická ozonová díra: Přírodní jev nebo důsledek lidské činnosti?

V souvislosti s ozonem se často objevuje otázka, zda je antarktická ozonová díra přirozeným jevem nebo zda je způsobena činností člověka. Podívejme se tedy na to.

Úvodem je ale nutné říci si, kolik toho ozonu v atmosféře vlastně je. Kdybychom teoreticky stlačili celou atmosféru tak, aby v celém objemu měla stejný tlak (1013,25 hPa) a stejnou teplotu (0°C), byla by celá atmosféra silná cca 8 km (je jasné, že je to teoretická konstrukce, v gravitačním poli to udělat nejde, lze to ale velice snadno odvodit pomocí zákonů termodynamiky). Říká se tomu homogenní atmosféra. Kdybychom ji dále rozvrstvili podle jednotlivých plynů, pak bychom dostali cca 6250 m silnou vrstvu dusíku, 1675 m kyslíku, 75 m argonu, něco přes 3 m CO2. Další plyny by už tvořily vrstvičky s tloušťkou spíše jen centimetrů (neon, metan, helium, krypton, …). A ozon? Při běžných hodnotách celkového ozonu třeba nad střední Evropou, by to byla vrstvička, silná jen 3,5 mm. Takhle málo ozonu nás tedy celkem spolehlivě chrání před škodlivým UV zářením…

Celkové množství ozonu se uvádí v tzv. Dobsonových jednotkách (DU – Dobson Unit). 1 DU odpovídá vrstvičce ozonu, silné 0,01 mm. U nás běžné hodnoty celkového ozonu 350 DU tedy odpovídají právě vrstvičce, silné 3,5 mm.

Ozon se samozřejmě v atmosféře nevyskytuje v žádné skutečné vrstvě, ale je ve vzduchu rozptýlen, většinou ve výškách mezi 15 a 30 km. Měří se jak ze Země, tak z družic a využívá se přitom právě absorpce nebo rozptyl UV záření na molekulách ozonu. Dá se měřit i z balonových sond, elektrochemicky, ale tahle měření nedají informaci o množství ozonu v celém sloupci, protože sondy se většinou dostanou jen do výšek kolem 35-40 km. Zato ale poskytují přesné informace o tom, jak se množství ozonu mění s výškou (tzv. ozonový profil).

Měření ozonu ve světě začala už počátkem 20.století v Anglii (Oxford 1924) a ve Šýcarsku (Arosa 1926). V Antarktidě byla provedena první měření na stanici Halley v roce 1956. První experimenty měření ze satelitů byly v roce 1970 (Nimbus 4) a souvislá měření začala v roce 1978 (Nimbus 7, přístroje TOMS – Total Ozone Mapping Spectrometer a SBUV – Solar Backscatter Ultraviolet). Dnes měří ozon řada dalších satelitů a ozonová vrstva je tak pod stálým a globálním dohledem.

Zajímavý je ale graf vývoje nejnižších hodnot celkového ozonu v říjnu nad oblastí Antarktidy.

Zdroj: https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/facts/history_SH.html

Je jasné, že v 60. a 70. letech 20. století bylo v říjnu nad Antarktidou ozonu více, ale v 80. a 90. letech jeho množství rychle klesalo. Pánové Rowland, Molina a Cruzten ale upozornili již v roce 1974 na možný vliv chloru, uvolňovaného z freonů (chlorofluorouhlovodíky) na ozon. Chlor je totiž velice účinným „ničitelem“ ozonu. Vstupuje s ním do chemických reakcí, které přetvoří dvě molekuly ozonu na 3 molekuly kyslíku a vyjde z nich zase jako atomární chlor. Jde tedy o reakce podobné katalytickým. Jeden atom chloru tak dokáže zničit řádově statisíce molekul ozonu.

To se v 80.letech potvrdilo a v roce 1995 za to výše uvedení pánové obdrželi Nobelovu cenu za chemii. Ještě dříve, v roce 1987, byl ale podepsán Montrealský protokol o ochraně ozonové vrstvy.

Samozřejmě bylo třeba nějak definovat, jaké množství ozonu nad Antarktidou je ještě „normální“ a jaké už ne. A právě na základě měření na stanici Halley bylo stanoveno, že za normální lze nad Antarktidou považovat množství ozonu nad 220 DU. Do roku 1979 tam totiž nižší hodnota nikdy nebyla naměřena.

Ozonová díra ale není žádná skutečná díra. Je to jen oblast, kde jsou hodnoty celkového ozonu pod 220 DU. A netýká se to úbytků ozonu ve všech výškách a v celém profilu. Nejvíce bývají postiženy výšky kolem 15-20 km nad zemí, kde freony dokáží přechodně zničit prakticky veškerý ozon. Jsou to ale také výšky, kde by se normálně vyskytovalo ozonu nejvíce, takže ten vliv na celkové množství ozonu je velice výrazný.

A aby to nebylo tak jednoduché, ozonová díra není nic trvalého. Každý rok v srpnu a září vzniká a prohlubuje se, v říjnu a listopadu slábne a pak zaniká. Pro její vznik je totiž třeba, kromě freonů a nízkých teplot stratosféry, i sluneční ultrafialové záření. Je to tedy jasně sezonní záležitost. Ale o tom třeba někdy jindy…

Vývoj plochy ozonové díry (tedy plochy s celkovým množstvím ozonu pod 220 DU) podle satelitních měření od roku 1979 ukazuje následující graf.

Zdroj: https://ourworldindata.org/grapher/antarctic-ozone-hole-area

Černou čarou je vyznačen rok 1987, kdy byl přijat Montrealský protokol na ochranu ozonové vrstvy. A je vidět, že po přijetí Montrealského protokolu a jeho dodatků se další zvětšování ozonové díry během cca 10 let zastavilo a v posledních cca 20 letech je patrný pomalý pokles její rozlohy.

Z obou uvedených grafů tedy lze odvodit odpověď na otázku z úvodu: V „předfreonové“ době se ozonová díra nad Antarktidou netvořila. Není to tedy přírodní jev, ale jev, vyvolaný čistě člověkem. Zároveň nám ale ukazuje, že i malá změna chemického složení atmosféry může mít poměrně velké důsledky.

Úvodní obrázek je z NASA Ozone Watch

Autor: Ladislav Metelka | pondělí 2.3.2026 7:15

