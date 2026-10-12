A jak je na tom El Nino?
Zcela v souladu s předpověďmi El Nino zesílilo na silné a nezadržitelně se blíží ke kategorii „velmi silné“, které dosáhne pravděpodobně v zimě 2026/27, a to s pravděpodobností kolem 98%. Index RONI (Relative Oceanic Nino Index) dosáhl v sezóně červenec-září 2026 hodnoty +1,7°C a je pro tuto sezónu druhý nejvyšší od roku 1950. Vyšší byl jen v roce 1997, a to +1,8°C. A teplotní anomálie vody v oblasti El Nina v některých oblastech už přesáhla +4,5°C.
Oblasti, které bývají ovlivněny El Ninem nic dobrého v dalších měsících nečeká. A první nepříznivé důsledky se už objevují. Od pobřeží Peru prakticky zmizely ančovičky, hlavní potrava tamnějších pelikánů. Teplá voda obsahuje méně kyslíku, ančovičky se stáhly do větších hloubek, kde je voda chladnější, případně migrovaly do jiných oblastí a pelikáni hladoví. Byly už zaznamenány hromadné úhyny pelikánů na peruánském pobřeží, další pelikáni se stahují do měst na pobřeží a tam žebrají o potravu. Rybolov v Peru kolabuje, ale další problémy ještě přijdou. Jsme teprve na začátku...
Ve střední Evropě máme štěstí, u nás se El Nino přímo nijak výrazně neprojevuje. Nicméně i tak můžeme časem pocítit některé problémy s dodávkami některých druhů komodit, dovážených z těch oblastí, které důsledky El Nina zasáhnou přímo. Zřejmě se to ale projeví hlavně v první části roku 2027. Minulá El Nina zvedla hlavně ceny kakaa a kávy, třtinového cukru, palmového oleje, rýže, pšenice a sóji. V dalším období lze očekávat něco podobného.
Aktuální informace, updatované 1x měsíčně, najdete na stránkách Climate Prediction Center/NCEP
Obrázky a mapy převzaty rovněž z Climate Prediction Center/NCEP.
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No a pokud bude čas, napíšu i něco o asistenčních psech.