Zestátnění ČEZ (co si lidé slibují a co skutečně přijde)
Levnější elektřina
Představa je jednoduchá. Když bude ČEZ státní, bude elektřina levnější.
Jenže cena elektřiny se netvoří podle toho, kdo vlastní elektrárnu. Tvoří se na trhu.
Pokud by stát chtěl prodávat levněji než trh, musel by rozdíl doplácet. A zaplatili by ho lidé (buď přímo v ceně, nebo nepřímo v daních).
Trvalé zastropování cen
Strop je jen jiný název pro dotaci.
Když stát zastropuje cenu, doplácí rozdíl mezi trhem a stropem.
Ať už se tomu říká kompenzace, stabilizační mechanismus nebo ochrana spotřebitele, vždy jde o výdaj státního rozpočtu.
Podnik, který nemusí tvořit zisk
Argument zní lákavě. Stát přece nemusí chtít zisk.
Jenže stát si z ČEZ bere dividendy (a používá je na financování rozpočtu).
Pokud by se zisk „odpustil“, musel by stát peníze vybrat jinde (v daních nebo dluhem).
Lepší řízení energetiky
Někteří věří, že stát bude řídit energetiku lépe než trh.
Historie státních podniků ale ukazuje spíše opak.
Politické zásahy, personální trafiky, krátkodobé nápady podle volebního cyklu.
Energetika přitom potřebuje stabilitu a plánování na desítky let. Co se skutečně stane, když stát ovládne ČEZ?
Ceny elektřiny zůstanou tržní
Evropský trh s elektřinou nezmizí.
Stát může vlastnit elektrárny, ale nemůže ignorovat trh (pokud nechce dotovat).
Zestátnění samo o sobě cenu elektřiny nezmění.
Regulovaná část ceny zůstane stejná
Dráty, rozvodny, distribuční služby.
To je úplně jiný svět než výroba elektřiny.
Regulovanou část ceny určuje Energetický regulační úřad.
Zestátnění ČEZ na ni nemá žádný vliv.
Stát získá kontrolu nad investicemi
To je možná jediný skutečný důvod zestátnění.
Stát chce mít volné ruce při stavbě jaderných bloků a modernizaci energetiky.
Jenže to znamená jediné.
Investice půjdou z rozpočtu (tedy z daní nebo dluhu).
Roste riziko politického řízení
Každá vláda bude mít chuť „něco udělat s cenami“.
Výsledkem bývá spíše chaos než stabilita.
Energetika řízená podle nálad politiků je recept na drahé chyby.
Proč levnější elektřina nepřijde
Elektřina nebude levnější:
• cena se tvoří na trhu (ne v kanceláři ministra),
• regulovaná část ceny je nezávislá na vlastnictví ČEZ,
• stát nemá peníze na trvalé dotování cen,
• investice do energetiky budou obrovské a někdo je musí zaplatit.
Zestátnění ČEZ může být politicky atraktivním heslem.
Ale neřeší to, co lidé očekávají.
Dráty se nerozplynou, trh nezmizí a elektřina se sama od sebe nezlevní.
Zestátnění ČEZ může mít své důvody (například větší kontrolu nad strategickými investicemi).
Pokud však někdo očekává, že mu to sníží účet za elektřinu, čeká na něco, co nepřijde.
Cena elektřiny se řídí trhem, regulací a investicemi.
Nerozhoduje o ní pouze to, kdo drží akcie.
Ladislav Kratochvíl
Názor není trestný, ale způsob někdy ano
Tomio Okamura po hlasování opakoval, že ho chtějí potrestat za názor. Jenže trestní stíhání se netýká názoru, ale způsobu, jakým ho prosazoval.
Ladislav Kratochvíl
Nechcete platit koncesionářské poplatky? Zaplatíte jinak a hůř!
Já je platit chci a nechci státní televizi. Peníze nerostou na stromech a někde se na provoz televize vzít musí. Je úplně jedno, jestli 150 Korun pošlete přímo televizi, nebo státu do rozpočtu.
Ladislav Kratochvíl
Přehnaná korektnost při generování obrázků v AI
Pamatujete na: „Je to bezpečné?“ ve filmu Maratónec, kdy Dustin Hofman nevěděl „co“ má být bezpečné a nácek se mu vrtal v zubech, protože neodpověděl „ano“ nebo “ne“?
Ladislav Kratochvíl
Hlasitěji neznamená srozumitelněji
Zvýšený hlas není zárukou srozumitelné komunikace. Mnoho lidí stále neví, jak efektivně a ohleduplně mluvit s osobou se sluchovým postižením.
Ladislav Kratochvíl
Simultánní přepis tiskových konferencí vlády: Skutečná dostupnost
Tlumočení tiskových konferencí vlády do znakového jazyka je vítaný krok. Aby však byly skutečně přístupné všem lidem se sluchovým postižením, je nutné zajistit také simultánní přepis a titulky ve zveřejněném videozáznamu.
|Další články autora
Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku
Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují
Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se...
Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?
„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v...
Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová
Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha...
Kompletní průvodce MS ve fotbale 2026: formát, skupiny, program, kde sledovat
Mistrovství světa ve fotbale 2026 startuje už 11. června. Kdy se hraje, jaký je program, kde...
Naftě v novoměstské nemocnici odzvonilo. Pacientům rozváží jídlo elektrovůz
Areál nemocnice v Novém Městě na Moravě křižuje nyní nový elektrický automobil. Nákladní vozidlo za...
Video jako varování. Kurýra na koloběžce srazilo auto na místě pro přecházení
Městská policie v Plzni zveřejnila drsné video zachycující střet osobního auta s kurýrem na...
Spolujezdkyně nepřežila úterní havárii motocyklu na Rakovnicku
Při havárii motocyklu u Rudy na Rakovnicku zemřela v úterý spolujezdkyně. Řidiče s těžkým zraněním...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 201
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1132x
Považuji se za srandistu a optimistu. Kromě srandiček jsem také autorem a provozovatelem webu osob se sluchovým postižením
http://www.kochlear.cz
jenž si vybrala Národní knihovna ČR k archivaci jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví, což je pro mě obrovská pocta a mám z toho větší radost, než kdyby mi poslali milion korun.
stránky osob se sluchovým postižením
Seznam rubrik
- Jak to vidím a neslyším
- Počítače (převážně vážně)
- Kráťoviny (převávážně nevážně)
- Poradna (nevážně)
- vynálezy a objevy (nevážně)
- Remcání
- JIPka (vesele o nudě)
- Nezařazené