Technologická novinka: vyvinuli jsme pistoli pro místa, kde si střelbu nemůžete dovolit
Redaktor: Proč jste se zaměřili právě na bezpečnostní agentury?
Viktor Radecký: Protože jejich zaměstnanci mají zasahovat v prostorách, kde si zákazník střelbu výslovně nepřeje. Třeba v bankách. Před lety jsem u jedné agentury pracoval a hlídali jsme pobočku banky. První den si nás vzal stranou ředitel. „Vidíte to krásné nové obložení na stropě?“ zeptal se. Řekli jsme, že ano. „Tak ne, abyste mi tady nestříleli. Bylo strašně drahé.“
Redaktor: A z toho vznikla PEI?
Viktor Radecký: Tehdy jsem pochopil, že na trhu chybí pistole, kterou ředitel banky dovolí použít i po rekonstrukci. Dnes máme prototyp. Podle mě je to největší změna ve výbavě soukromé ostrahy za posledních sto let.
Redaktor: Co znamená zkratka PEI?
Viktor Radecký: Pistole elektrických impulsů. Při stisknutí spouště vyšle jeden krátký impuls, který zasaženého paralyzuje na dostatečně dlouhou dobu, aby mu mohla být nasazena pouta. Dosah uvádíme 25 metrů.
Redaktor: A co se stane, pokud člověk mine?
Viktor Radecký: Strop zůstane v původním stavu. To je při jednání s klienty jeden z našich nejsilnějších argumentů.
Redaktor: Jak se pistole nabíjí?
Viktor Radecký: Podobně jako bezdrátová sluchátka. Vložíte ji do pouzdra a jakmile je nabitá, rozsvítí se zelená kontrolka. Samotná baterie má vlastní USB‑C, takže ji můžete nabíjet i přímo kabelem. Na tom jsme od začátku trvali.
Redaktor: Na kolik výstřelů baterie vystačí?
Viktor Radecký: Na 250. Zbývající počet ukazuje displej na hřbetu, aby na něj stejně dobře viděli praváci i leváci. Teď tam máme 140. Od rána už jsme toho dost předvedli.
Redaktor: Na obrázku je vedle pistole něco, co vypadá jako zásobník.
Viktor Radecký: To je výměnná baterie. Když večer přijdete ze služby, dáte vybitou nabíjet a nasadíte druhou. Na displeji máte okamžitě zase 250. Tohle už nám funguje spolehlivě.
Redaktor: A k čemu je ta televize?
Viktor Radecký: To je terč pro domácí trénink. Střelba je tichá a po tréninku nemusíte uklízet nábojnice. Ukážu vám to.
Radecký zapne televizor. Na obrazovce se objeví rybník. Z rákosí vyletí kachna. Radecký zvedne pistoli, zamíří na kachnu a pětkrát v rychlém sledu stiskne spoušť. Kachna letí dál, až odletí z obrazovky.
Redaktor: Vy jste teď vystřelil na kachnu v televizi?
Viktor Radecký: Kachna je demonstrační cíl. Pro bezpečnostní agentury připravujeme prostředí bankovní pobočky.
Redaktor: Tohle mi připomíná světelnou pistoli z dětské videohry.
Viktor Radecký: Tu podobnost chápu. My jsme ovšem od začátku vyvíjeli zařízení pro profesionální použití. Všimněte si třeba, že baterii můžete nabíjet samostatně.
Redaktor: Budou zaměstnanci agentur potřebovat zbrojní průkaz?
Viktor Radecký: Ne. V tom je pro agentury právě ta výhoda. Když někdo neudělá zkoušku na zbrojní průkaz, můžou ho s PEI klidně poslat hlídat banku.
Redaktor: Kdy tedy půjde PEI do prodeje?
Viktor Radecký: Chybí už jen maličkost. Aby někdo vynalezl ten impulser.
Redaktor: Co je impulser?
Viktor Radecký: Součástka, která má vysílat elektrický impuls.
Redaktor: A co se tedy stalo, když jste vystřelil na tu kachnu?
Viktor Radecký: Na displeji se změnilo číslo ze 140 na 135.
Redaktor: Nic jiného? A co to tedy umí?
Viktor Radecký: … Ale je hezká, že?
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