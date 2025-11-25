Simultánní přepis tiskových konferencí vlády: Skutečná dostupnost﻿

Tlumočení tiskových konferencí vlády do znakového jazyka je vítaný krok. Aby však byly skutečně přístupné všem lidem se sluchovým postižením, je nutné zajistit také simultánní přepis a titulky ve zveřejněném videozáznamu.

Otevřený dopis

Vážený pane Nachere,

každý den provádím monitoring médií pro portál Helpnet a už několikrát jsem publikoval zprávu o tom, že jste prosadil tlumočení tiskových konferencí vlády do českého znakového jazyka. Je to vstřícný, výrazný a velmi potřebný krok k otevřenější komunikaci státu.

Rád bych se ale zeptal na jednu věc. Počítá vláda i se zavedením simultánního přepisu mluveného slova? Pokud bude zajištěno pouze tlumočení do znakového jazyka, vzniká riziko tzv. vedlejší diskriminace. Přístupné by totiž byly pouze pro přibližně dvě procenta lidí se sluchovým postižením, kteří znakový jazyk aktivně používají.

Naprostá většina, kolem 98 % osob se sluchovým postižením, komunikuje primárně česky – a tlumočení do znakového jazyka jim proto dostupnost informací neřeší. Znakový jazyk je samostatný jazyk, odlišný od češtiny podobně jako třeba čínština.

V praxi by stačilo doplnit na pultík s mikrofonem panel s živým přepisem, aby všichni přítomní měli okamžitý přístup k informacím. Videozáznam by pak měl být zpřístupněn také formou titulkového přepisu. Článek o počtu lidí s postižením sluchu je na: Odkaz

foto: Senát ČR/Ladislav Kratochvíl

Děkuji za dosavadní práci pro tuto oblast a budu rád za objasnění, zda je simultánní přepis ve vládních tiskových konferencích plánován.

S přáním hezkého dne

Ladislav Kratochvíl
vedoucí redaktor www.kochlear.cz,
ohluchlý hudebník (2003)

Autor: Ladislav Kratochvíl | úterý 25.11.2025 7:50 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

Ladislav Kratochvíl

Ladislav Kratochvíl

  • Počet článků 195
  • Celková karma 9,67
  • Průměrná čtenost 1160x
V roce 2003 jsem ohluchl. Nemám v hlavě ta "slyšítka", hlavně ony šneky (cochlea), takže nemohu být ani uživatelem kochleárního implantátu.
Považuji se za srandistu a optimistu. Kromě srandiček jsem také autorem a provozovatelem webu osob se sluchovým postižením
http://www.kochlear.cz
jenž si vybrala Národní knihovna ČR k archivaci jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví, což je pro mě obrovská pocta a mám z toho větší radost, než kdyby mi poslali milion korun.



