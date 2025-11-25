Simultánní přepis tiskových konferencí vlády: Skutečná dostupnost
Otevřený dopis
Vážený pane Nachere,
každý den provádím monitoring médií pro portál Helpnet a už několikrát jsem publikoval zprávu o tom, že jste prosadil tlumočení tiskových konferencí vlády do českého znakového jazyka. Je to vstřícný, výrazný a velmi potřebný krok k otevřenější komunikaci státu.
Rád bych se ale zeptal na jednu věc. Počítá vláda i se zavedením simultánního přepisu mluveného slova? Pokud bude zajištěno pouze tlumočení do znakového jazyka, vzniká riziko tzv. vedlejší diskriminace. Přístupné by totiž byly pouze pro přibližně dvě procenta lidí se sluchovým postižením, kteří znakový jazyk aktivně používají.
Naprostá většina, kolem 98 % osob se sluchovým postižením, komunikuje primárně česky – a tlumočení do znakového jazyka jim proto dostupnost informací neřeší. Znakový jazyk je samostatný jazyk, odlišný od češtiny podobně jako třeba čínština.
V praxi by stačilo doplnit na pultík s mikrofonem panel s živým přepisem, aby všichni přítomní měli okamžitý přístup k informacím. Videozáznam by pak měl být zpřístupněn také formou titulkového přepisu. Článek o počtu lidí s postižením sluchu je na: Odkaz
Děkuji za dosavadní práci pro tuto oblast a budu rád za objasnění, zda je simultánní přepis ve vládních tiskových konferencích plánován.
S přáním hezkého dne
Ladislav Kratochvíl
vedoucí redaktor www.kochlear.cz,
ohluchlý hudebník (2003)
Ladislav Kratochvíl
Když nemá video titulky: Přístupnost a etika v praxi
Mluví se o přístupnosti, ale mnohá videa organizací, které ji prosazují, titulky stále nemají. Přitom by právě ony měly jít příkladem a myslet i na ty, kteří znakový jazyk neovládají, slyší, nebo neslyší a komunikují česky,
Ladislav Kratochvíl
„Dílna“ – nová reality show, jakou jste ještě neviděli!
Nový televizní formát startuje už od nového roku a ukáže řemeslo jako nikdy předtím. Perfektně vybavené studio, opravdoví kutilové a šance pro každého, kdo to umí trochu s vercajkem.
Ladislav Kratochvíl
Andrej Babiš chce být zbaven imunity a oni mu v tom chtějí bránit
Andrej Babiš musí zuřít. Chce být zbaven imunity, aby se mu dostalo spravedlnosti, jako každému jinému, protože se necítí být žádným nadčlověkem a poslanci jeho vlastního hnutí tomu chtějí zabránit.
Ladislav Kratochvíl
Neslyším a komunikuji česky - tlumočníka do znakového jazyka opravdu nepotřebuji
Většina lidí s postižením sluchu mluví česky. Přesto se často automaticky předpokládá, že potřebují tlumočníka do znakového jazyka. Proč to stále mate?
Ladislav Kratochvíl
Pokud chceme lepší politiku, tak začněme u přijímaček na poslance
Demokracie je krásná věc. Každý má jeden hlas, bez ohledu na vzdělání, zkušenosti nebo schopnost rozlišit realitu od konspiračního nesmyslu. A to je zároveň její přirozená nevýhoda.
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...
To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog
Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...
Nástrahy pro děti ve škole i v poradně. Rozhodují nejednotně, říká analytik
Premium Pokud má rodič podezření na poruchu chování, pozornosti nebo učení, může s dítětem navštívit...
Kreml poslal drony na Kyjev, zabil dva lidi. Ukrajina útočila na jihu Ruska
Nejméně dva lidé přišli o život a několik dalších utrpělo zranění při ruském útoku na Kyjev a...
Zemřela jedna z posledních pamětnic rasového masakru v Tulse, bylo jí 111 let
Viola Fletcherová, jedna z posledních přeživších rasového masakru v oklahomské Tulse, zemřela ve...
Vánoční strom už se tyčí na Staroměstském náměstí. Rozsvítí ho v sobotu
Pracovníci firmy Technologie hlavního města Prahy (THMP) v noci na Staroměstském náměstí v Praze...
Pronájem bytu 3+kk v Pardubicích
Holubova, Pardubice - Bílé Předměstí
18 000 Kč/měsíc
- Počet článků 195
- Celková karma 9,67
- Průměrná čtenost 1160x
Považuji se za srandistu a optimistu. Kromě srandiček jsem také autorem a provozovatelem webu osob se sluchovým postižením
http://www.kochlear.cz
jenž si vybrala Národní knihovna ČR k archivaci jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví, což je pro mě obrovská pocta a mám z toho větší radost, než kdyby mi poslali milion korun.
stránky osob se sluchovým postižením
Seznam rubrik
- Jak to vidím a neslyším
- Počítače (převážně vážně)
- Kráťoviny (převávážně nevážně)
- Poradna (nevážně)
- vynálezy a objevy (nevážně)
- Remcání
- JIPka (vesele o nudě)
- Nezařazené