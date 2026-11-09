Proč mají lidé platit poplatky? Ať si televize na sebe vydělá
Představte si, že existují dva druhy televizí.
Jedna je veřejnoprávní. To je u nás Česká televize. Ta má ze zákona povinnost vysílat i věci, které si na sebe samy nevydělají. Třeba vzdělávací pořady, dokumenty, pořady pro menšiny, kulturní přenosy, archivní tvorbu, vážnou hudbu, regionální zpravodajství nebo třeba přenos z divadla. To všechno má pro společnost nějakou hodnotu, ale sledovaností to většinou trhá rekordy asi jako přenos ze schůze zahrádkářů.
Druhá je komerční televize. Tu živí hlavně reklamy. A reklamy živí sledovanost. Takže když zjistí, že nekonečný seriál přiláká víc diváků než zprávy, dokument nebo diskusní pořad, klidně zruší zprávy a nasadí další tisící díl seriálu. Její povinností není sloužit veřejnosti. Její povinností je vydělávat.
Proto si veřejnoprávní televize na sebe nemůže „prostě vydělat“. Kdyby se měla chovat stejně jako komerční televize, velmi rychle by přestala dělat většinu toho, kvůli čemu vůbec existuje.
A pak by nám zůstaly televize, jejichž program by vypadal asi takto:
reklama, kousek pořadu, reklama, kousek pořadu, reklama, soutěž o prací prášek, reklama a zase reklama.
Někomu to nevadí. Někdo možná čeká na reklamy víc než na samotný pořad. V jedné je romantika a aviváž, v druhé pán díky novým brzdám zachrání ježka. Napětí, dojetí a šťastný konec za třicet vteřin. Dvouhodinový přenos z Divadla Járy Cimrmana už vyžaduje víc trpělivosti a schopnost pochopit vtip.
Takže otázka ve skutečnosti nezní, proč si má Česká televize na sebe vydělat. Otázka zní, jestli chceme, aby existovala televize, která nemusí podřizovat úplně všechno tomu, co zrovna přitáhne nejvíc diváků k reklamám.
Veřejnoprávní televizi totiž neplatíme za to, jestli se na ni koukáme, ale za to, že ji máme.
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