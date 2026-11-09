Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Proč mají lidé platit poplatky? Ať si televize na sebe vydělá

Ladislav Kratochvíl
Milé děti, každou chvíli se mě na to někdo z vás zeptá. Pokusím se vám to vysvětlit jednoduše. Dokonce i bez reklamní přestávky, abyste cestou nezapomněly, o čem byla řeč.

Představte si, že existují dva druhy televizí.

Jedna je veřejnoprávní. To je u nás Česká televize. Ta má ze zákona povinnost vysílat i věci, které si na sebe samy nevydělají. Třeba vzdělávací pořady, dokumenty, pořady pro menšiny, kulturní přenosy, archivní tvorbu, vážnou hudbu, regionální zpravodajství nebo třeba přenos z divadla. To všechno má pro společnost nějakou hodnotu, ale sledovaností to většinou trhá rekordy asi jako přenos ze schůze zahrádkářů.

Druhá je komerční televize. Tu živí hlavně reklamy. A reklamy živí sledovanost. Takže když zjistí, že nekonečný seriál přiláká víc diváků než zprávy, dokument nebo diskusní pořad, klidně zruší zprávy a nasadí další tisící díl seriálu. Její povinností není sloužit veřejnosti. Její povinností je vydělávat.

Proto si veřejnoprávní televize na sebe nemůže „prostě vydělat“. Kdyby se měla chovat stejně jako komerční televize, velmi rychle by přestala dělat většinu toho, kvůli čemu vůbec existuje.

A pak by nám zůstaly televize, jejichž program by vypadal asi takto:

reklama, kousek pořadu, reklama, kousek pořadu, reklama, soutěž o prací prášek, reklama a zase reklama.

Někomu to nevadí. Někdo možná čeká na reklamy víc než na samotný pořad. V jedné je romantika a aviváž, v druhé pán díky novým brzdám zachrání ježka. Napětí, dojetí a šťastný konec za třicet vteřin. Dvouhodinový přenos z Divadla Járy Cimrmana už vyžaduje víc trpělivosti a schopnost pochopit vtip.

Pro ženy trocha romantiky autor Ladislav Kratochvíl / ChatGPT

Pro muže akční trihler autor Ladislav Kratochvíl / ChatGPT

Takže otázka ve skutečnosti nezní, proč si má Česká televize na sebe vydělat. Otázka zní, jestli chceme, aby existovala televize, která nemusí podřizovat úplně všechno tomu, co zrovna přitáhne nejvíc diváků k reklamám.

Veřejnoprávní televizi totiž neplatíme za to, jestli se na ni koukáme, ale za to, že ji máme.

Autor: Ladislav Kratochvíl | pondělí 9.11.2026 7:50 | karma článku: 5,95 | přečteno: 110x
Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Další články autora

Ladislav Kratochvíl

Jak si pan Karel koupil vlastní názor

Chce-li člověk ve společnosti něco znamenat, musí vědět, o čem se právě mluví. Pan Karel se proto vypravil do galerie. Za dvě stě třicet korun si hodlal opatřit vlastní názor.

2.11.2026 v 7:50 | Karma: 10,56 | Přečteno: 208x | Diskuse | Společnost

Ladislav Kratochvíl

Na ČT nekoukám, tak proč ji mám platit?

Na první pohled je to pochopitelná otázka. Když něco nepoužívám, proč bych na to měl přispívat? Jenže spousta věcí ve státě funguje právě tak, že je financujeme společně, přestože je každý využíváme jinak. A některé třeba vůbec.

29.10.2026 v 7:50 | Karma: 33,69 | Přečteno: 2645x | Diskuse | Společnost

Ladislav Kratochvíl

Bez poplatků neznamená zadarmo: Jak se financují veřejnoprávní televize

Argument, že jinde se koncesionářské poplatky také neplatí, vyvolává dojem, že tam mají lidé veřejnoprávní televizi zadarmo. Podle mě je to záměr. Bez vysvětlení, jak se tam vysílání skutečně financuje, je to zavádějící.

24.10.2026 v 7:58 | Karma: 10,38 | Přečteno: 240x | Diskuse | Společnost

Ladislav Kratochvíl

Hanz Kande, Friedrich Laber a Wilhelm Lampadius: Veřejné osvětlení v Německu

Všechno muselo být někdy objeveno či vynalezeno. Po většině vynálezců a objevitelů však zůstalo pouhé jméno a jejich přínos bereme jako samozřejmost, aniž si to uvědomujeme.

22.10.2026 v 7:50 | Karma: 0 | Přečteno: 45x | Diskuse | Společnost

Ladislav Kratochvíl

John Castroll - vynález nízkých hrnců

V době, kdy se vařilo v tzv. černé kuchyni, nikdo neřešil tvar nádob na vaření. Vařilo se převážně v tom, čemu dnes říkáme kotlík. Avšak když vynalezl Srb Miluta Kamna sporák, nastala přímo revoluce ve vaření.

21.10.2026 v 7:50 | Karma: 19,53 | Přečteno: 300x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?

Prodejna o rozloze 295 m2 byla vybavena regály, chladničkami, pekárnou,...
7. listopadu 2026  6:30

Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...

Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?

Česká minisérie Moloch na CANAL+
3. listopadu 2026

Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou...

MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět

Tudy se bude objíždět křižovatka ulic Zálesí a Vídeňská. (Foceno 6. listopadu...
5. listopadu 2026  16:08,  aktualizováno  6. 11. 9:04

Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce...

Semir z Kobry 11 má novou roli. Z vojenského náklaďáku vznikl luxusní dům na kolech

MAN před přestavbou sloužil armádě. Měl najeto jen 4 500 kilometrů.
4. listopadu 2026  19:01,  aktualizováno  5. 11. 7:32

Z vojenského náklaďáku luxusní dům na šesti kolech! Obří MAN přezdívaný Semir, pojmenovaný po...

Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy

Pozorovatelna StB. Zájem o práci zde nebyl velký, rádi si tak přivydělali...
8. listopadu 2026

Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989...

V okolí hlučínského OKD děsil místní obyvatele vystrašený divočák

V okolí hlučínského OKD v sobotu děsil místní obyvatele vystrašený divočák
9. listopadu 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Kolem hlučínského areálu OKD pobíhal v sobotu divočák. Na video ho natočil Jakub Rudinský, který...

Husí zoo, jarmarky i Martin na bílém koni. Města zvou na slavnosti

Svatomartinské hody v Brně
9. listopadu 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Svatomartinské slavnosti mají v centru Olomouce již několikaletou tradici. Letošní ročník se...

Zemřeli ve vězení, třetího zastřelili. Poláci pátrali po ostatcích vojáků

Polští badatelé pátrali na českolipském hřbitově po hrobech vojáků. (říjen 2026)
9. listopadu 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Polští badatelé hledali na českolipském hřbitově ostatky tří vojáků, kteří byli součástí odboje za...

Na D11 začala ražba tunelu Kamenný Vrch

9. listopadu 2026  10:10

Ladislav Kratochvíl

  • Počet článků 213
  • Celková karma 12,61
  • Průměrná čtenost 1102x
V roce 2003 jsem ohluchl. Nemám v hlavě ta "slyšítka", hlavně ony šneky (cochlea), takže nemohu být ani uživatelem kochleárního implantátu.
Považuji se za srandistu a optimistu. Kromě srandiček jsem také autorem a provozovatelem webu osob se sluchovým postižením
http://www.kochlear.cz
jenž si vybrala Národní knihovna ČR k archivaci jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví, což je pro mě obrovská pocta a mám z toho větší radost, než kdyby mi poslali milion korun.



stránky osob se sluchovým postižením

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Oblíbené knihy

Oblíbené blogy

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.