Další články autora

Umělá inteligence umí odpovídat rychle a přesvědčivě — i když nemá pravdu. Proto jsem si v personalizacích (ChatGPT, Perplexity) nastavil jasné pravidlo: „Nemám ověřené údaje, takže: NEVÍM.“ V Copilot to nejde, musí se to napsat.

Co byste si mysleli o tom, kdyby někdo tvrdil, že všichni cizí státní příslušníci v ČR jsou sice cizinci, ale Vietnamci jsou „Cizinci“ s velkým ‚C‘, protože mají vlastní jazyk a kulturu? Přišlo by vám to jako nesmysl?

Jak držet dietu

O dietách už toho bylo napsáno tolik, že by člověk přišel o všechnu svoji hmotnost, než by to všechno přečetl, kdyby celou tu dobu nepozřel ani sousto. A jsme u toho. Neznám nikoho, kdo by vydržel tak dlouho číst.