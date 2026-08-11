Nová směrnice EU zavádí zelený benzín. Běžný bude jen na příděl
Nový benzín bude na čerpacích stanicích označen zelenou barvou. Podle Komise tak bude možné již na první pohled rozpoznat, zda řidič tankuje palivo splňující nové evropské standardy.
„Nejde o změnu benzínu jako takového. Jde o jeho modernizaci v zájmu evropských spotřebitelů,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise pro čistou mobilitu Elena Vargaová.
Vyšší oktanové číslo má snížit spotřebu
Základní změnou bude zvýšení oktanového čísla. Komise očekává, že díky vyššímu oktanovému číslu budou motory pracovat efektivněji a průměrná spotřeba se sníží.
Podle předběžných výpočtů Komise může být úspora ropy až 23 procent.
„Řidič tedy sice natankuje stejné množství benzínu jako dosud, ale z tohoto množství získá více energie. Je to jednoduchá matematika,“ vysvětlila Vargaová.
Technické parametry nového paliva budou stanoveny v příloze směrnice, která má mít celkem 184 stran.
Motor ochrání rostlinný olej
Poněkud neobvyklou součástí nového benzínu bude rostlinný olej rafinovaný na 98 procent.
Dosavadní paliva mohou podle Komise obsahovat rostlinnou příměs s nižším stupněm rafinace. U zeleného benzínu bude tato hodnota zvýšena na 98 procent.
„Tím se podaří současně splnit ekologické požadavky a snížit riziko poškození motorů,“ uvedl český člen expertní skupiny pro palivovou bezpečnost Pavel Konečný.
Na otázku, proč tedy současná rostlinná příměs není rafinována také na 98 procent, odpověděl:
„Protože současný systém byl vytvořen pro současné podmínky. Nový systém je vytvořen pro podmínky budoucí.“
Komise zároveň odmítla informace, že by zelený benzín mohl poškodit starší automobily.
„Příslušné testy probíhají. Z tohoto důvodu doporučujeme majitelům vozidel vyrobených před rokem 2018, aby se se svým vozidlem předem seznámili s novou specifikací paliva,“ uvedla Komise.
Normální benzín nebude zakázán
Evropská komise zdůrazňuje, že směrnice nezakazuje dosavadní benzín.
Řidiči ho však od 15. srpna nebudou moci tankovat v době od 7.00 do 11.00 a od 14.00 do 17.30.
V těchto časových intervalech budou čerpací stanice povinny prodávat pouze zelený benzín.
Podle Komise nejde o omezení svobody řidičů.
„Každý občan si samozřejmě může zvolit, jaké palivo chce používat. Pouze jsme stanovili časový rámec, ve kterém bude zajištěna dostupnost ekologicky výhodnější varianty,“ vysvětlila Vargaová.
Mimo stanovené intervaly bude možné prodávat také dosavadní benzín.
Komise ovšem předpokládá, že jeho dostupnost bude postupně klesat.
Cena se nesníží
Jednou z hlavních otázek je cena nového paliva.
Podle Komise se cena benzínu nezmění.
„Řidiči zaplatí za litr zeleného benzínu stejně jako za současný benzín,“ člen frakce za zelenou Evropu Jiří Šlapálek.
Novináři se následně zeptali, jak je možné zachovat stejnou cenu při použití nových rafinačních technologií, vyšším oktanovém čísle a nových povinnostech pro čerpací stanice.
Jiří Šlapálek odpověděl:
„Právě proto, že zelený benzín obsahuje rostlinnou příměs.“
Na doplňující otázku, zda tedy rostlinná příměs snižuje cenu benzínu, odpověděl:
„V současném systému ne.“
S nařízením nesouhlasíme, ale budeme ho respektovat
Vládní strana Motoristé sobě reagovala na směrnici překvapivě ostře. Zároveň ale zdůraznila, že jako součást vlády hodlá evropské nařízení respektovat.
„My jsme Motoristé. Samozřejmě se nám nelíbí, že někdo rozhoduje o tom, co si má český motorista nalít do nádrže. Na druhou stranu jsme členy vlády a vláda musí dodržovat evropské právo,“ uvedl poslanec za Motoristy.
Podle něj je především problematické omezení prodeje běžného benzínu v dopoledních a odpoledních hodinách.
„Není nám příjemné, že člověk přijede na pumpu v 8.30, chce normální benzín a dozví se, že ho nemůže dostat. Ale nechceme dělat z evropské směrnice politický problém.“
Odpůrci směrnice také tvrdí, že skutečný důvod zavedení zeleného benzínu je úplně jiný.
„Je to jen další nařízení Evropské unie. Cíl je však zcela zřejmý a víme, o co jde. Máme si dříve zničit vozidla na fosilní paliva a koupit si auto do zásuvky. Je především podezřelé, že nový benzín bude povinně prodáván právě v době, kdy většina lidí jede do práce nebo se z práce vrací.“ prohlásil jeden z kritiků směrnice.
„Prý je to kvůli ochraně motoristů. Takže aby nás ochránili, zakážou nám koupit normální benzín. Abychom ušetřili, budeme kupovat dražší technologii. A aby se naše auta nepoškodila, přidají do benzínu olej, který tam předtím nebyl. Tohle už snad ani nejde vymyslet.“
Na otázku, zda tedy Motoristé směrnici podporují, poslanec chvíli váhal.
„Podporujeme její implementaci. To ale neznamená, že s ní souhlasíme.“
Opozice: Jde o rozumný kompromis
Zatímco vládní Motoristé sobě označili některé části směrnice za problematické, opoziční strany její přijetí naopak přivítaly.
„Evropa reaguje na mimořádnou situaci. Je správné, že hledá cesty, jak snížit závislost na dovozu ropy,“ uvedl představitel opoziční strany.
Podle něj není důvod vyvolávat mezi motoristy paniku.
„Nikdo jim přece benzín nezakazuje. Pouze se mění jeho složení a způsob prodeje. To je zcela běžný legislativní proces.“
Opozice rovněž ocenila rozhodnutí zachovat současnou cenu.
„Považuji za velmi důležité, že se podařilo zabránit zdražení. Pokud bude nový benzín stejně drahý, úspornější a ekologičtější, nevidím důvod, proč bychom proti němu měli protestovat.“
SPD oprášilo referendum o Evropské unii
Nejostřejší reakce přišla od hnutí SPD, které oznámilo, že znovu zvažuje návrat k požadavku na referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie.
Předsednictvo SPD podle svého vyjádření považuje zelený benzín za důkaz, že Evropská unie zasahuje do oblastí, které by podle něj měly zůstat v pravomoci jednotlivých států.
„Toto už není otázka nějakého emisního limitu nebo technické normy. Tady už nám Evropská unie říká, kdy si může český člověk koupit benzín,“ uvedl člen předsednictva hnutí.
SPD přitom po volbách myšlenku referenda o vystoupení z EU opustilo. Podle politických komentátorů tak učinilo v rámci dohody, která měla hnutí umožnit získat post předsedy Poslanecké sněmovny a současně zajistit nevydání svého předsedy k trestnímu stíhání.
Nyní však SPD připouští, že otázku referenda znovu otevře.
„Ukazuje se, že jsme možná udělali chybu. Funkce předsedy Sněmovny je jistě důležitá, stejně jako politická stabilita. Ale jestli bude Brusel za chvíli určovat, jaký benzín si smíme koupit v osm hodin ráno, budeme muset znovu položit otázku, zda chceme být součástí takové Evropské unie.“
Motoristé referendum odmítají
Motoristé sobě však návrat k referendu odmítli.
„Jsme proti tomu, aby se kvůli jednomu benzínu zpochybňovalo členství České republiky v Evropské unii,“ uvedl ministr.
Na otázku, zda by Motoristé podpořili alespoň změnu směrnice, odpověděl:
„Ano. To určitě.“
Na dotaz, zda ji tedy budou prosazovat v Bruselu, odpověděl:
„Budeme se snažit.“
A na otázku, zda ji Česká republika přesto zavede, odpověděl:
„Samozřejmě.“
Starší auta mohou mít výjimku
České ministerstvo dopravy současně připravuje seznam vozidel, která budou moci v odůvodněných případech používat standardní benzín i během vyhrazených hodin.
Podmínkou má být prokázání, že konkrétní motor není technicky způsobilý používat zelený benzín.
Majitel vozidla bude muset předložit technický posudek autorizovaného servisu.
Ministerstvo zatím neuvedlo, kdo bude náklady na posudek hradit.
„Předpokládáme, že půjde o jednotky procent případů,“ uvedl ministr.
Podle automobilových odborníků však může být situace komplikovanější. V Evropské unii jezdí stále velké množství starších automobilů a výrobci některých modelů už neexistují.
Opatření má pomoci i elektromobilitě
Komise odmítá tvrzení, že je nový systém pouze přechodným opatřením před úplným omezením spalovacích motorů.
Současně ale připouští, že dlouhodobým cílem Evropské unie zůstává postupné snižování závislosti dopravy na fosilních palivech.
„Zelený benzín není konkurencí elektromobilitě. Je jejím přirozeným předstupněm,“ uvedla Vargaová.
Podle Komise totiž řidič, který díky novému palivu zjistí, že dokáže jezdit úsporněji, bude později otevřenější i dalším formám čisté mobility.
„Nechceme občany do ničeho nutit. Chceme vytvořit prostředí, ve kterém se sami rozhodnou správně.“
Komise uklidňuje motoristy
Evropská komise zdůrazňuje, že nový systém nebude mít na běžného řidiče prakticky žádný negativní dopad.
Řidiči podle ní získají úspornější palivo, menší závislost na ropě, ochranu motoru, stabilní cenu a možnost přispět ke snížení závislosti Evropské unie na dovozu ropy.
„Je to typické evropské řešení. Nikomu nic nezakazujeme, nikomu nic nezdražujeme a nikomu nebereme možnost volby. Pouze nastavujeme podmínky tak, aby občané mohli učinit správné rozhodnutí,“ shrnula Vargaová.
První čerpací stanice začnou zelený benzín prodávat už v sobotu.
A protože sobota připadá na 15. srpna, řidiči se podle Komise nemusí obávat žádných problémů.
Většina lidí totiž v sobotu dopoledne stejně nikam nejezdí.
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