Nezávislost není nestrannost. Proč si je u médií pleteme?
Nezávislost
Nezávislost představuje především strukturální, právní a ekonomickou svobodu média jako instituce. Znamená, že médium může vykonávat svou činnost bez přímého ovlivňování státní mocí, politickými stranami, obchodními partnery nebo jinými zájmovými skupinami.
Rozdílné typy médií využívají různé způsoby financování, a proto čelí i různým druhům tlaků. Soukromá média jsou zpravidla závislá na příjmech z reklamy, předplatného a dalších obchodních aktivit, takže musí zohledňovat vztahy s inzerenty. Média veřejné služby, jako Česká televize a Český rozhlas, jsou financována především prostřednictvím koncesionářských poplatků. Jejich smyslem je omezit závislost na komerčních příjmech a vytvořit stabilnější zázemí s větším odstupem od komerčních i politických tlaků.
Nezávislost tedy neznamená, že médium nemůže dělat chyby ani že jeho obsah musí být automaticky správný. Znamená především to, že má vytvořené podmínky k tomu, aby mohlo pracovat bez přímého ekonomického nebo politického nátlaku.
Nestrannost
Nestrannost je naopak princip, který se vztahuje k samotné novinářské práci. Označuje způsob, jakým novináři a redakce přistupují k jednotlivým tématům. Jejím cílem je poskytovat informace spravedlivě, ověřovat fakta, oddělovat zpravodajství od osobních názorů a dávat prostor relevantním stranám sporu.
V praxi to znamená, že reportér nebo moderátor nezastupuje zájmy konkrétní politické skupiny ani neprosazuje vlastní ideologické postoje jako fakta. Dodržování zákonných povinností a pravidel vysílání je předmětem dohledu Rady České televize, Rady Českého rozhlasu a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Členy prvních dvou rad volí a odvolávají Poslanecká sněmovna a Senát, zatímco členy RRTV jmenuje a odvolává předseda vlády na návrh Poslanecké sněmovny. Samotná novinářská etika pak vychází z profesních standardů a dlouhodobě uznávaných pravidel žurnalistiky.
Nestrannost však není totéž co mechanické rozdělení prostoru mezi dva opačné názory. Pokud jsou ověřená fakta na jedné straně a nepravdivé informace na straně druhé, úkolem novináře není vytvořit umělou rovnováhu mezi pravdou a lží. Jeho úkolem je především co nejpřesněji popsat skutečnost.
Kde vzniká problém
Přenesení těchto pojmů do běžného života často naráží na limity lidského vnímání. Mnoho lidí má tendenci posuzovat nestrannost podle toho, zda sdělené informace odpovídají jejich vlastnímu názoru.
V hlavě diváka nebo čtenáře pak snadno vznikne jednoduchá zkratka: „Když je někdo poctivý a nezávislý, měl by přece potvrdit, že právě já mám pravdu.“ Ve chvíli, kdy novinář nebo přizvaný odborník předloží fakta, která jsou s tímto očekáváním v rozporu, bývá médium okamžitě označeno za zaujaté, manipulativní nebo stranící určitému politickému táboru. Mnohdy dokonce za lživé.
Paradoxně se tak může stát, že jedno a totéž médium bývá současně obviňováno z přílišné podpory vlády i opozice, z přílišné levicovosti i pravicovosti. Ve skutečnosti to nevypovídá ani tak o médiu samotném jako spíše o rozdílných očekáváních jeho publika.
Nezávislost neznamená souhlas
Skutečná nezávislost nespočívá v tom, že se médium zavděčí všem stranám stejnou měrou. Nespočívá ani v tom, že bude vyvažovat fakta lží nebo fabulacemi či dojmy jen proto, aby se nikdo necítil dotčený.
Nezávislost znamená schopnost a odvahu přinášet ověřené informace bez ohledu na to, komu se zrovna hodí nebo nehodí do politického či osobního přesvědčení. Nestrannost pak znamená snahu zacházet s těmito informacemi férově, bez předem určeného vítěze.
Nezávislé médium proto nemusí být médiem, se kterým budeme vždy souhlasit. Naopak. Pokud plní svou úlohu poctivě, čas od času dokáže rozčílit téměř každého. A právě to bývá jeden z překvapivých znaků, že svou práci dělá správně.
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