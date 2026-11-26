Neslyšíte a nechodíte ven? Chatbot PPL má řešení: kurýr vám zavolá
Dříve jsem v jednom známém e-shopu nakupoval s radostí. Zásilku jsem si nechával posílat na výdejní místo, protože telefonovat s kurýrem je pro mě asi tak reálné jako vyhrát olympiádu v poslechu. Pro balík jsem si zašel a všichni byli spokojení.
Jenže už rok mám potíže s rovnováhou. Doma chodím s oporou o nábytek, venku se nemám čeho chytit. Na výdejní místo proto sám nedojdu a pro balíky mi chodí manželka. Alza ale mezitím doručování „vylepšila“. Výdejní místo z nabídky zmizelo a zbylo jen doručení na adresu. Jak asi seběhnu ze třetího patra? Trvá mi to dvacet minut a kurýr na mě stěží počká. K objednávce navíc vůbec nešlo připsat prosbu o výnos k bytu za příplatek.
Podpoře Alzy jsem napsal, že neslyším a potřebuji vynést balík do třetího patra. Dozvěděl jsem se, že se se mnou doručovatel pokusí spojit přes mobil. Když jsem vysvětlil, že nemohu telefonovat a mám jen tablet s datovým připojením, odkázala mě podpora na PPL.
Jakmile přepravní společnost převzala balík, napsal jsem jí do chatu i e-mailem. Obratem mi přišlo evidenční číslo a příslib, že se mým dotazem budou zabývat. Chatbot k problému přistoupil po svém. Nabídl sérii šablonových odpovědí.
Napsal jsem mu, že neslyším, špatně chodím a chtěl bych připlatit za výnos do třetího patra. Vyskočila tlačítka na změnu místa doručení nebo reklamaci. Klikl jsem na změnu místa doručení a našel jen změnu adresy, nikoli posun o tři patra výš.
Botovi jsem vysvětlil, že nechci jinou adresu, ale výnos do patra. Odpověděl, že se se mnou kurýr spojí telefonicky.
Zeptal jsem se, jak to má udělat, když neslyším, nemám telefon a mám jen tablet s datovým připojením. Bot zopakoval návod na změnu místa doručení a přihodil stejná tlačítka.
Když jsem mu napsal, že tam je pouze změna adresy a potřebuji výnos na stejné adrese, zacyklil se. Znovu mi nabídl změnu místa doručení a nakonec se zeptal:
„Jak vám mohu ještě pomoci?“
O telefonování někomu, kdo neslyší a ani nemá telefon, bych si s ním i popovídal. Ale evidentně to nechápal, tak jsem chat ukončil.
Nakonec to dopadlo překvapivě dobře. Kurýr zazvonil, já otevřel bzučákem a došel ke schodišti. Naštěstí stál u zábradlí a já ho viděl, tak jsem ho poprosil, jestli mi balík za padesát korun vynese. Vynesl. Díky moc.
Dva dny po doručení balíku mi odpověděla společnost PPL. Zákaznický servis se omluvil, že kvůli vytížení neodpověděl dřív. A že pokud už byla zásilka doručena a je tedy vše v pořádku, mám jejich e-mail považovat za bezpředmětný.
Odepsal jsem jim, že balík už dávno mám, což jistě vědí, a že mě mrzí šablonovitá odpověď zaslaná až po doručení. A že o tom napíšu článek.
Na to už mi nikdo neodpověděl.
Podle PPL mám jejich e-mail považovat za bezpředmětný. Příště to tedy raději zkusím u jiného prodejce, u kterého si budu moci vybrat přepravce.
Autor: Ladislav Kratochvíl, ohluchlý v roce 2003
Ladislav Kratochvíl
Nezávislost není nestrannost. Proč si je u médií pleteme?
V debatách o médiích často používáme nezávislost a nestrannost jako synonyma. První se týká toho, kdo může ovlivňovat rozhodování redakce, druhá toho, jak redakce zachází s informacemi.
Ladislav Kratochvíl
Proč mají lidé platit poplatky? Ať si televize na sebe vydělá
Milé děti, každou chvíli se mě na to někdo z vás zeptá. Pokusím se vám to vysvětlit jednoduše. Dokonce i bez reklamní přestávky, abyste cestou nezapomněly, o čem byla řeč.
Ladislav Kratochvíl
Jak si pan Karel koupil vlastní názor
Chce-li člověk ve společnosti něco znamenat, musí vědět, o čem se právě mluví. Pan Karel se proto vypravil do galerie. Za dvě stě třicet korun si hodlal opatřit vlastní názor.
Ladislav Kratochvíl
Na ČT nekoukám, tak proč ji mám platit?
Na první pohled je to pochopitelná otázka. Když něco nepoužívám, proč bych na to měl přispívat? Jenže spousta věcí ve státě funguje právě tak, že je financujeme společně, přestože je každý využíváme jinak. A některé třeba vůbec.
Ladislav Kratochvíl
Bez poplatků neznamená zadarmo: Jak se financují veřejnoprávní televize
Argument, že jinde se koncesionářské poplatky také neplatí, vyvolává dojem, že tam mají lidé veřejnoprávní televizi zadarmo. Podle mě je to záměr. Bez vysvětlení, jak se tam vysílání skutečně financuje, je to zavádějící.
|Další články autora
Uhodnete věk českých celebrit?
Kolik je let našim nejznámějším tvářím z televizních obrazovek, pódií a filmového plátna? Čas letí...
Fenomén kyblíků v pražském metru pokračuje. Hvězdou je ten od jogurtu
Zná to každý, kdo se po Praze pohybuje MHD. V některých stanicích metra se lze při troše...
The Prodigy ruší koncert v pražské O2 areně, náhradní termín nebude
Na instagramovém profilu britské elektronické kapely The Prodigy se objevila zpráva, že kvůli...
Portlík, Scheinherr, Klecanda i Udženija. Lídr STAN představil složení rady v Praze
Hnutí STAN, koalice SPOLU pro Prahu (ODS a TOP 09) a Praha sobě na tiskové konferenci oficiálně...
Bro, kámo, reálně jakoby. Česko zaplavili brokolíci, poznáte je po vlasech i slovníku
Kudrnatá hříva jako růžička brokolice, prošívaná bunda, tenisky a slovník plný výrazů jako „bro“,...
Po nočním požáru na Orlickoústecku je jeden zraněný, škoda jde do milionů
Rušnou noc zažili hasiči na Orlickoústecku. K požáru rodinného domu v Řepníkách vyrazilo sedm...
Berbr žádá osvobození, žalobce chce jemu i dalším přitížit. Rozhodne odvolací soud
Soudci Krajského soudu v Plzni udělají dnes tečku za fotbalovou korupční kauzou kolem fotbalového...
Finančním ředitelem roku 2025 je Holger Peters ze Škoda Auto
eMimino volí Jméno roku 2026/2027: Hlasujte a vyhrajte roztomilého plyšáka
Vybíráte jméno pro miminko, nebo jen rádi sledujete trendy? Hlasujte o Jméno roku 2026/2027 a nechte se inspirovat jmény, která rodiče milují...
- Počet článků 215
- Celková karma 14,77
- Průměrná čtenost 1097x
Považuji se za srandistu a optimistu. Kromě srandiček jsem také autorem a provozovatelem webu osob se sluchovým postižením
http://www.kochlear.cz
jenž si vybrala Národní knihovna ČR k archivaci jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví, což je pro mě obrovská pocta a mám z toho větší radost, než kdyby mi poslali milion korun.
stránky osob se sluchovým postižením
Seznam rubrik
- Jak to vidím a neslyším
- Počítače (převážně vážně)
- Kráťoviny (převávážně nevážně)
- Poradna (nevážně)
- vynálezy a objevy (nevážně)
- Remcání
- JIPka (vesele o nudě)
- Nezařazené