Neslyším a komunikuji česky - tlumočníka do znakového jazyka opravdu nepotřebuji
Když přijdu na úřad a řeknu: „Dobrý den, neslyším, komunikuji česky, prosím napište mi to,“ očekávám jednoduchou reakci – psaný text, třeba ve Wordu. Místo toho se mi už stalo, že mi úřednice začaly shánět tlumočníka do znakového jazyka. Jazyk, kterému nerozumím.
Proč? Protože se stále šíří matoucí sdělení, že každý, kdo neslyší, automaticky používá znakový jazyk. Tuto představu bohužel podporují i některé kampaně – například sbírka organizace ASNEP, která působí dojmem, že většina z více než 500 000 lidí se sluchovým postižením potřebuje tlumočníka. Ve skutečnosti je to jen malá část – zhruba 10 až 15 tisíc lidí, tedy 1,7–2,6 %.
Ano, mnozí to jsou. Konkrétně 10 - 15 000.
Podle výpočtů uvedených v článku „Počet lidí s postižením sluchu v České republice“ (Odkaz) tvoří zhruba 98 % lidí s postižením sluchu ti, kteří mluví česky a komunikují běžně – jen prostě neslyší.
Takové sdělení navíc zastírá realitu, že většina lidí s postižením sluchu jsou nedoslýchaví senioři, kteří potřebují klidné prostředí, psaný text nebo zesílený zvuk – ne tlumočníka. A tím se ztrácí nuance, která je pro skutečnou pomoc klíčová.
Znakový jazyk je krásný, plnohodnotný a důležitý. Ale není univerzální. Stejně jako ne každý, kdo má problém s pohybem, potřebuje vozík, ne každý, kdo neslyší, potřebuje tlumočníka do znakového jazyka.
Je smutné, že organizace, která zastřešuje ostatní organizace lidí s postižením sluchu, toto matení používá.
Je čas, aby se tohle matení neznalých problematiky přestalo šířit. A aby se lidé, kteří neslyší, mohli domluvit tak, jak jim to vyhovuje – bez zbytečných překážek, bez automatických předpokladů.
Ladislav Kratochvíl
Považuji se za srandistu a optimistu. Kromě srandiček jsem také autorem a provozovatelem webu osob se sluchovým postižením
http://www.kochlear.cz
jenž si vybrala Národní knihovna ČR k archivaci jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví, což je pro mě obrovská pocta a mám z toho větší radost, než kdyby mi poslali milion korun.
stránky osob se sluchovým postižením
