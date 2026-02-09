Nechcete platit koncesionářské poplatky? Zaplatíte jinak a hůř!
Kdo platí, ten poroučí
Pokud nebudeme platit koncesionářské poplatky a televize se bude financovat ze státního rozpočtu, politici mohou například zvednout DPH u pohonných hmot o 1 %. Televizi ale budou platit oni a bude muset naplňovat představy těch, kdo jí peníze přidělují. Stále to však budeme platit, pouze jinak.
Je třeba si uvědomit, že existují tři základní statusy televize a že kdo platí, ten poroučí.
- státní - je placená ze státního rozpočtu a řízená státem. Tak to bylo před rokem 1989.
- veřejnoprávní - platí si ji občané malou částkou a není závislá na tom, jaké finance jí stát přidělí.
- komerční - žije hlavně z reklamy nebo předplatného a dělá obsah, který přitáhne co nejvíc diváků v kupní síle.
Veřejnoprávní televizi si platíme za to, že ji máme. Zjednodušeně řečeno: hodně lidí se každý měsíc složí, aby měli televizi, která není závislá na tom, co jí který politik poručí.
Přirovnání z paneláku - nezávislost stojí za ty peníze
Představte si panelák. Všichni si platí uklízečku společných prostor. Každá domácnost dá měsíčně 150 Kč (to jsou naše koncesionářské poplatky).
Uklízečka se stará o chodby, schodiště, výtah a sklep a má ve smlouvě napsáno:
- že uklidí všechny společné prostory, nejen ty, kde chodí důležití lidé,
- že má myslet i na ty, kdo chodí o holi, kteří potřebují mít světlo, zábradlí a suché schody,
- že má uklízet pravidelně, ne jen když se někdo zrovna dívá.
Uklízečka není osobní služebná majitele domu, ale pracuje pro celý dům. Kdyby si ji najal přímo majitel domu, platil ji ze svého a zvýšil o tolik nájemné, komu bude loajální víc? Všem bydlícím, nebo jemu?
Veřejnoprávní televize je v tomhle ta domovní uklízečka. Platí ji všichni obyvatelé domu, má přesně daný rozsah práce a kontroluje ji výbor domu (u televize Rada ČT a RRTV), ne přímo majitel domu (vláda).
Když uklízí špatně, je to problém. Ale pořád je lepší mít uklízečku, která je odpovědná všem, kteří v domě bydlí, než uklízečku, kterou může majitel kdykoli vyměnit za poslušnější jen proto, že se mu nelíbí, co se píše na nástěnce.
Nejde jen o peníze, ale o zákonné poslání
U veřejnoprávního média nejde jen o způsob financování, ale i o zákonem dané poslání.
Zákon o České televizi říká, že má poskytovat službu veřejnosti tvorbou a šířením programů za účelem naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti. Není to televize pro vládu, ani jen pro většinu nebo menšinu. Je to televize pro celou společnost.
Zákon také popisuje, co má Česká televize dělat: vyrábět a vysílat zpravodajské, publicistické, dokumentární, umělecké, dramatické, sportovní, zábavné a vzdělávací pořady, včetně pořadů pro děti a mládež. To není volitelné „pokud jí to vyjde“. To je povinnost.
Z toho plyne, že ve veřejnoprávní televizi musí být:
seriózní zpravodajství a analytika, dokumenty, menšinová kultura, regionální pořady, pořady pro děti, vzdělávací pořady, pořady pro menšiny a ano, i zábava - ale ne jen ta nejlevnější a nejsledovanější.
Komerční televize funguje jinak
Komerční televize si může říct: náročný dokument má malou sledovanost, nebude reklama, rušíme.
Veřejnoprávní televize to říct nesmí, pokud tím nezačne rezignovat na svoje poslání. Proto má smysl, aby ji neplatily firmy přes reklamu, ale přímo diváci pevnou částkou.
Financování ze státního rozpočtu není nevinný nápad
Argument „ať to platí stát, stejně je to z našich daní“ zní logicky, ale má háček.
Ve chvíli, kdy je televize závislá na tom, jak velkou částku jí vláda každý rok dá, vzniká úplně jiný typ tlaku:
- vláda může rozpočet zvednout, když je televize „hodná“,
- nebo ho přiškrtit, když je moc kritická,
- z televize odejdou špičkoví odborníci,
- klesne kvalita a sledovanost,
- a tím se zdůvodní další omezení financí.
Až zbyde jen loajálita a to nejnutnější pro naplnění povinností.
Není pravda, že bez koncesionářských poplatků ušetříme. Budeme to platit stejně. Jen jiným způsobem a s mnohem větším rizikem, že televize přestane být nezávislá na těch, kdo jsou zrovna u moci.
Nenechme si veřejnoprávní televizi vzít.
Jednou jsem udělal na Facebooku vtípek na nestrannost ČT, který má několik rovin, ale hlavní je asi ta, že jen úplní pitomci věří tomu, co jim kdo nakuká, a potom to interpretují. Pěkné bylo, jak to lidé brali jako vtip a ti, na které to mířilo, to brali zcela vážně. Je to vlastně i taková malá sociologická sonda. Část lidí pochopí, že je to parodie na konspirační myšlení, část lidí si myslí, že je to parodie na „ty druhé“, a část lidí to bere jako důkaz, že „to tak opravdu je“.
TADI JE DÚKAS JAK NEŇÍ ČEZKÁ TELEVYSE NE STRANÁ !!! NA ČECHI UDĚLALY HESKI PROTOŠE JYM NADRŠUJOU NA PŘÝKAS S BRUZEL A NA MORAVU UDĚLALY ŽE BUDE OŠKLYVO !!!!! KDIBI TO BILO VY VÁŽENÍ TAK BI MUSELO BÍT HESKI I NA MORAVJE 🇵🇭🇵🇭🇵🇭🇵🇭🇵🇭🇵🇭🇵🇭🇵🇭🇵🇭🇵🇭
